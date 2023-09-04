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Общество4 сентября 2023 10:00

Измени город к лучшему: до конца конкурса «Человек города» осталось 4 дня

Престижное звание получит автор самой креативной идеи по развитию Челябинска
Юлия МИТЮГОВА
Авторам лучших решений достанутся необычные призы от партнеров проекта.

Авторам лучших решений достанутся необычные призы от партнеров проекта.

Проект медиагруппы «Комсомольская правда», приуроченный ко Дню рождения Челябинска, подходит к своему концу. У желающих поучаствовать в конкурсе «Человек города» осталось 4 дня. Сбор креативных идей завершится 7 сентября. Лауреатов объявят на одной из праздничных площадок, организованных ко Дню города, 9 сентября.

Чтобы приблизиться к победе, достаточно пройти два отборочных тура на сайте проекта. В первом – ответить на вопросы викторины от специалистов МБУК «Центр историко-культурного наследия г. Челябинска». А во втором предложить свою идею, которая сделает город лучше, красивее и удобнее для всех. Авторам лучших решений достанутся необычные призы от партнеров проекта, а победителю – уникальная транспортная карта для бесплатного проезда в общественном транспорте, и престижное звание «Человека города».

Победителя и призеров конкурса «Человек города» определит жюри, в которое войдут представители мэрии, «КП-Челябинск», бизнеса и общественных организаций. Ценные призы предоставят администрация Челябинска и партнеры проекта.

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