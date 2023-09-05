«Сердце бьется от великой радости!»: более 500 реконструкторов приняли участие в челябинском фестивале «Уральские герои»

Председатель городской Думы Андрей Шмидт приветствует ветерана ВОВ Алексея Степановича Почекутова. Фото: Егор ИВЛЕВ

Более 500 реконструкторов в аутентичной исторической униформе, два десятка единиц военной техники, масштабные представления с пиротехническими взрывами и перестрелками: в Никольской роще в Челябинске состоялся очередной ежегодный фестиваль исторической реконструкции «Уральские герои». Принять участие приехали члены исторических клубов из нескольких городов Урала: охват географии фестиваля — от Чебаркуля до Шадринска, от Магнитогорска до Новоуральска.

Участники восстановили события Курской битвы. Фото: Егор ИВЛЕВ

Открывал фестиваль «Уральские герои» председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт. Он напомнил, что в Челябинске начинается неделя праздничных мероприятий, предшествующих Дню города. Старт событийной программы с исторического фестиваля Андрей Шмидт назвал символическим:

— Мы все с нетерпением ждем Дня города, подготовлено большое количество мероприятий, которые должны порадовать горожан. Считаю знаковым, что череда праздничных событий начинается с фестиваля исторической реконструкции «Уральские герои». Реконструкторы воспроизводят события Гражданской войны, Великой Отечественной войны, событий в Афганистане, — рассказал председатель городской Думы. — Вклад южноуральцев во все эти события сложно переоценить: видим, что здесь представлена техника военных лет, продукция легендарного Танкограда. В годы Великой Отечественной был сформирован Уральский добровольческий танковый корпус, принявший участие в освобождении нашей страны от фашизма.

Значение таких мероприятий, как фестиваль «Уральские герои», в нынешний период особенно возрастает, поскольку полностью соответствует целям, которые ставит государство по воспитанию подрастающего поколения.

— Как никогда нам необходимо патриотическое воспитание молодежи. Вся наша история преисполнена подвигами на полях различных сражений, здесь предоставлена уникальная возможность познакомиться со славными героическими традициями советского и российского народа, — добавил Андрей Шмидт.

На выставку привезли аутентичные образцы военной техники. Фото: Егор ИВЛЕВ

Отметим, что детей и молодежи в Никольской роще было действительно много: фестиваль посетили учащиеся челябинских колледжей и воспитанники центра развития творчества «Победа».

Наряду с реконструированными и восстановленными образцами исторической автомобильной техники — броневики царской России и германского вермахта, внедорожники и грузовики времен ВОВ — на выставку привезли настоящие реликвии военных лет: танк Т-34 и самоходную артиллерийскую установку ИСУ-152. Технику для фестиваля предоставил Челябинский тракторный завод.

В реконструкции принял участие настоящий танк Т-34 Фото: Егор ИВЛЕВ

— На протяжении многих лет мы принимаем участие в фестивале, предоставляя историческую технику. Тем самым мы сохраняем память о тружениках-танкоградцах, которые в годы Великой Отечественной войны поставляли танки, двигатели, боеприпасы, так нужные фронту. Сегодня наш трудовой коллектив в многосменном режиме продолжает трудиться на благо Родины, — сказал Николай Яковлев, директор по персоналу «ЧТЗ-Уралтрак».

С особым почетом на фестивале встречали ветеранов Великой Отечественной войны. Слово для выступления предоставили Алексею Степановичу Почекутову. 96-летний фронтовик, участник двух войн поблагодарил организаторов за приглашение, не скрывая эмоций:

— Сердце бьется от великой радости! Хочу пожелать вам всем хорошего здоровья! Крепитесь, дружите, не бросайте друг друга! — обратился ветеран с напутствием к собравшимся.

96-летний Алексей Степанович не скупился на эмоции. Фото: Егор ИВЛЕВ

На фестивале были представлены не только выставки клубов реконструкции. Собственные экспозиции привезли участники поискового движения, а также силовые структуры: ГУ МВД по Челябинской области, пограничное управление областного УФСБ, пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС.

Гостям фестиваля показали и рассказали о различных образцах вооружения и техники Фото: Егор ИВЛЕВ

После построения на поляне Никольской рощи прошла реконструкция событий на Орловщине в 1943 г. Подробнее о том, как прошло представление — в нашем большом фоторепортаже.

Всего в Никольской роще в рамках фестиваля «Уральские герои» прошло еще два военизированных представления. Одно было посвящено боям Советской армии с афганскими моджахедами, второе — Уральской операции Гражданской войны 1918-1922 гг.

Солдат вермахта и афганский повстанец — где их еще можно увидеть вместе? Фото: Егор ИВЛЕВ

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