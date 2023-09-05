Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 сентября 2023 4:00

«Сердце бьется от великой радости!»: более 500 реконструкторов приняли участие в челябинском фестивале «Уральские герои»

В Челябинске состоялся фестиваль исторической реконструкции «Уральские герои»
Павел ПОНОМАРЕНКО
Председатель городской Думы Андрей Шмидт приветствует ветерана ВОВ Алексея Степановича Почекутова.

Председатель городской Думы Андрей Шмидт приветствует ветерана ВОВ Алексея Степановича Почекутова.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Более 500 реконструкторов в аутентичной исторической униформе, два десятка единиц военной техники, масштабные представления с пиротехническими взрывами и перестрелками: в Никольской роще в Челябинске состоялся очередной ежегодный фестиваль исторической реконструкции «Уральские герои». Принять участие приехали члены исторических клубов из нескольких городов Урала: охват географии фестиваля — от Чебаркуля до Шадринска, от Магнитогорска до Новоуральска.

Участники восстановили события Курской битвы.

Участники восстановили события Курской битвы.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Открывал фестиваль «Уральские герои» председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт. Он напомнил, что в Челябинске начинается неделя праздничных мероприятий, предшествующих Дню города. Старт событийной программы с исторического фестиваля Андрей Шмидт назвал символическим:

— Мы все с нетерпением ждем Дня города, подготовлено большое количество мероприятий, которые должны порадовать горожан. Считаю знаковым, что череда праздничных событий начинается с фестиваля исторической реконструкции «Уральские герои». Реконструкторы воспроизводят события Гражданской войны, Великой Отечественной войны, событий в Афганистане, — рассказал председатель городской Думы. — Вклад южноуральцев во все эти события сложно переоценить: видим, что здесь представлена техника военных лет, продукция легендарного Танкограда. В годы Великой Отечественной был сформирован Уральский добровольческий танковый корпус, принявший участие в освобождении нашей страны от фашизма.

Значение таких мероприятий, как фестиваль «Уральские герои», в нынешний период особенно возрастает, поскольку полностью соответствует целям, которые ставит государство по воспитанию подрастающего поколения.

— Как никогда нам необходимо патриотическое воспитание молодежи. Вся наша история преисполнена подвигами на полях различных сражений, здесь предоставлена уникальная возможность познакомиться со славными героическими традициями советского и российского народа, — добавил Андрей Шмидт.

На выставку привезли аутентичные образцы военной техники.

На выставку привезли аутентичные образцы военной техники.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Отметим, что детей и молодежи в Никольской роще было действительно много: фестиваль посетили учащиеся челябинских колледжей и воспитанники центра развития творчества «Победа».

Наряду с реконструированными и восстановленными образцами исторической автомобильной техники — броневики царской России и германского вермахта, внедорожники и грузовики времен ВОВ — на выставку привезли настоящие реликвии военных лет: танк Т-34 и самоходную артиллерийскую установку ИСУ-152. Технику для фестиваля предоставил Челябинский тракторный завод.

В реконструкции принял участие настоящий танк Т-34

В реконструкции принял участие настоящий танк Т-34

Фото: Егор ИВЛЕВ

— На протяжении многих лет мы принимаем участие в фестивале, предоставляя историческую технику. Тем самым мы сохраняем память о тружениках-танкоградцах, которые в годы Великой Отечественной войны поставляли танки, двигатели, боеприпасы, так нужные фронту. Сегодня наш трудовой коллектив в многосменном режиме продолжает трудиться на благо Родины, — сказал Николай Яковлев, директор по персоналу «ЧТЗ-Уралтрак».

С особым почетом на фестивале встречали ветеранов Великой Отечественной войны. Слово для выступления предоставили Алексею Степановичу Почекутову. 96-летний фронтовик, участник двух войн поблагодарил организаторов за приглашение, не скрывая эмоций:

— Сердце бьется от великой радости! Хочу пожелать вам всем хорошего здоровья! Крепитесь, дружите, не бросайте друг друга! — обратился ветеран с напутствием к собравшимся.

96-летний Алексей Степанович не скупился на эмоции.

96-летний Алексей Степанович не скупился на эмоции.

Фото: Егор ИВЛЕВ

На фестивале были представлены не только выставки клубов реконструкции. Собственные экспозиции привезли участники поискового движения, а также силовые структуры: ГУ МВД по Челябинской области, пограничное управление областного УФСБ, пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС.

Гостям фестиваля показали и рассказали о различных образцах вооружения и техники

Гостям фестиваля показали и рассказали о различных образцах вооружения и техники

Фото: Егор ИВЛЕВ

После построения на поляне Никольской рощи прошла реконструкция событий на Орловщине в 1943 г. Подробнее о том, как прошло представление — в нашем большом фоторепортаже.

Всего в Никольской роще в рамках фестиваля «Уральские герои» прошло еще два военизированных представления. Одно было посвящено боям Советской армии с афганскими моджахедами, второе — Уральской операции Гражданской войны 1918-1922 гг.

Солдат вермахта и афганский повстанец — где их еще можно увидеть вместе?

Солдат вермахта и афганский повстанец — где их еще можно увидеть вместе?

Фото: Егор ИВЛЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.

БИЗНЕС-ПРЕСС