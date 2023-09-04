Ломался каждый день и много раз: блогеры проехали до Арктики и обратно на старом «Москвиче» из Челябинска

Ехать пришлось по дорогам, которые есть только зимой. Фото: Алексей Жирухин

Блогер Алексей Жирухин с компанией друзей проехал на стареньком «Москвиче» с номерами Челябинской области от Твери до Арктики и обратно, но до Москвы. Путешествие длинной более 10 тыс. километров началось еще зимой, а закончилось летом. Как прошел ностальгический трип, почему именно «Мосвкич», и как ретро-авто показало себя в дороге, блогер рассказал КП-Челябинск.

Ностальгическая поездка

Идею о приключении на «Москвиче» Алексею Жирухину подкинул его друг и единомышленник Александр Еликов. У мужчины такой трип уже был 27 лет назад. Тогда он жил в Новом Уренгое, только-только получил права. Родители отдыхали в Твери, а он решил поехать к ним через всю страну. Ради сюрприза он «позаимствовал» отцовский зеленый «Москвич» и по зимникам – дорогам, существующим только в морозы – доехал до мамы с папой.

Ломалось авто каждый день и по несколько раз. Фото: Алексей Жирухин

– Телефонов тогда не было, поэтому все были шокированы его приездом, – пересказывает Алексей Жирухин.

Годы спустя Александр Еликов купил в Челябинске такой же зеленый «Москвич» 1981 года выпуска. Прошлый владелец использовал машину только по выходным. И к экстремальной зимней поездке она оказалась не готова.

К поломкам путешественники оносились с юмором. Фото: Алексей Жирухин

– И вот в каком виде она была, в таком мы и отправились в это веселое путешествие. И оказалось, что печка работает через раз, салон весь в дырах, рулевое болтается и машину приходилось ловить по всей дороге. Да что говорить, в машине даже запаски не было, – улыбается Алексей.

Из Челябинска машина стартовала как по маслу. Но в Нижегородской области застучал двигатель, в Москве он заклинил. Ремонт пришлось устраивать в Твери. Там же блогеры набили багажник запчастями и поехали. Но в остальном на подготовку они не потратили почти ничего. Дороже всего стоили валенки для пассажира на заднем сиденье. Слишком сильно там дуло.

Только это фото стоило всех трудностей. Фото: Алексей Жирухин

Ломался «Москвич» каждый день и по несколько раз. И постоянно машина удивляла путешественников, подкидывая что-то новое. То педаль сцепления отпадает, то газы через рулевую колонку попадают в салон.

– С утра до вечера что-то происходит: печка, зарядка, колесо, полуось, глушитель, трамблер, фары, карбюратор, спинка переднего сиденья, форточка, тросик капота, дворники… и все по кругу, – вспоминает блогер, – в дороге поломки вызывают только радость и бесконечный смех.

Летом путешественники поехали обратно. Фото: Алексей Жирухин

Проблемы компьютера чаще всего люди решают простой перезагрузкой. «Москвич» в этом плане оказался близок к технике будущего, и его поломки решала пересборка. Самим путешественникам тоже понадобился небольшой отдых. Зимняя часть путешествия прошла в феврале, тогда компания добралась по зимникам до Нового Уренгоя, где начинается Арктика. Машину оставили «отдохнуть», а вернулись летом и поехали обратно, в Москву. Теперь вместо сугробов авто пришлось вытягивать из грязи, а мороз сменила духота и полчища северного гнуса.

- Особенно приятно видеть удивленные лица людей, когда проезжаешь на нем через всю страну. Многие нам сигналили, останавливали, подходили и фотографировались. Почти у каждого есть воспоминания, связанные с Москвичом именно этой модели. Либо у самих такой был, либо у родителей, родственников, друзей, – делится путешественник.

Машина прехала более 10 тыс. километров. Фото: Алексей Жирухин

На постоянно ломающемся «Москвиче» компания проехала больше 10 тысяч километров своим ходом. Не было ни эвакуаторов, ни тросов. Только инструменты, знание механики и смекалка.

Авторы трипа уверены, что своим примером они показали, как можно бюджетно путешествовать по родной стране. И не нужны для этого ни дорогие внедорожники, ни огромные суммы на авиабилеты. Только компания друзей и тяга к приключениям. К слову. Деталями следующего маршрута Алексей Жирухин пока не делится. Лишь говорит, что заедет дальше. Туда, куда ни один полноприводный автомобиль еще не заезжал.

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