В День рождения Челябинска «Комсомолка» наградит «Человека города»

Партнеры проекта рассказали о подарках в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM)

В эту субботу будет объявлен победитель уникального проекта «Комсомольской правды» – «Человек города». Заявки на участие в нем подали десятки жителей столицы Южного Урала. Необычные предложения принимаются на сайте конкурса до 7 сентября включительно. После этого финалистов будет ждать самое приятное: памятное награждение в парке Пушкина.

Помимо престижного звания «Человека города», автору лучшего проекта достанутся необычные призы от партнеров конкурса. Эксклюзивный подарок подготовил МУП «Служба организации движения» – это безлимитная годовая карта на бесплатный проезд в общественном транспорте:

– Ее обладатель сможет бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта в течение календарного года. Победитель будет комфортно и экономично перемещаться по городу, не беспокоясь о дополнительных расходах на проезд, – говорит заместитель директора МУП «Служба организации движения» Евгений Гомзиков.

Также подарки предусмотрены для участников, занявших 2 и 3 призовые места. Им вручат билеты в зоопарк, кино, выставочный зал, театр и абонементы на прокат зимнего и летнего спортинвентаря.

– Нами уже реализованы проекты, которые ранее предлагались горожанами. Например, питьевые фонтанчики в парках Пушкина, Гагарина, Терешковой. Площадки для выгула собак в парке Тищенко и в Саду Победы. Поэтому мы очень ждем от жителей интересных идей по благоустройству парков культуры и отдыха, – говорит начальник отдела муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования Управления культуры Администрации Челябинска Юлия Пацюк.

От участников проекта ждут креативных предложений и в области спорта. По словам начальника управления по ФКиС Челябинска Максима Клещевникова, проект «Человек города» дает дополнительную возможность оперативно реагировать на нужды жителей по улучшению инфраструктуры:

– В этом году в городе появилась площадка с уличными тренажерами для детей с ограниченными возможностями. Также инициативная группа взрослых спортсменов- любителей попросила поставить уличные тренажеры непосредственно рядом с нашим хоккейным кортом, и мы реализовали этот проект. Те активности, которые у нас есть в этом году – бесплатные занятия йогой, стрельбой из лука, кроссфитом, появились благодаря инициативе самих жителей.

Чтобы стать финалистом конкурса «Человек города», достаточно пройти два отборочных тура на сайте проекта. В первом ответить на вопросы викторины от специалистов МБУК «Центр историко-культурного наследия г. Челябинска». А во втором предложить свою идею, которая сделает город лучше, красивее и удобнее для всех. От новых парков и скверов до инновационных городских проектов – ваше предложение может стать ключевым в развитии столицы Южного Урала.