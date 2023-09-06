Цена тоже плавающая: на набережной в Челябинске открылся прокат лодок и катамаранов

Этот «бентли» - одна из самых желанных машинок проката. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

На новой набережной в Челябинске открылся прокат лодок, катамаранов и других, более экзотичных, плавательных средств. Теперь прокатиться по водной глади реки Миасс может любой желающий, нужно лишь дождаться своей очереди и заплатить за аренду.

– Цена у нас плавающая. До шести у нас машинка стоит 700 рублей за полчаса катания, после – 800. Лодка: 450 – 500 рублей. Электрокатамаран пока только полюбоваться, – рассказала сотрудница проката.

Так выглядит пристань. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Ажиотаж возник с первых дней. Особенно горожан интересует катамаран в виде машины. На глазах корреспондента КП-Челябинск о нем с интересом расспрашивали две девушки.

– Ой, а мы думали, тысяч 15 это все стоит! Класс, арендовать можно или забронировать?

– Забронировать, ну тысяч только за пять! У нас всегда очередь на них, – отшучивается сотрудник.

Управление на водном велосипеде почти как у обычного, но под ногами вода. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Впрочем, катамаран не простаивает и его быстро арендует другая пара девушек. Признаются, управление необычное. Но сотрудник обещает – разберетесь через пару минут. На плавучей пристани следом выстраивается очередь.

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