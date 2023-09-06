В Челябинской области на границе с Казахстаном образовалась пробка из грузовиков

Водители опасаются, что они могут застрять в пробке на несколько дней Фото: Иван ВИСЛОВ

На границе с Казахстаном в Челябинской области образовалась пробка перед пунктом пропуска «Бугристое». Водители фур не могут проехать дальше из-за проблем с электронными талонами, которые разобрали на несколько дней вперед.

— За восемь тысяч рублей продают дельцы очереди на Бугристом. Машинами все забито. Уже можно зарезервировать только на 15 сентября. Считай переход закрыт, — жалуются водители в телеграм-канале «Ситуация АПП Бугристое Россия — Казахстан».

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что на место направлены экипажи ДПС и ГИБДД. Они окажут помощь водителям, которые оказались в пробке.

— Экипажами дорожно-патрульной службы обеспечивается безопасность дорожного движения с целью недопущения нарушений правил дорожного движения, — рассказали в региональном полицейском главке. — Кроме того, сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» проверяется информация о возможном использовании «серых» схем при получении электронных талонов. Полицейским дано поручение выехать на место с целью установления объективной картины происходящего.

Напомним, с 1 сентября в трех российских пунктах пропуска (в их числе – «Бугристое) заработала система электронной очереди для грузовиков. Нововведения позволят обеспечить порядок при проезде фур к пограничным переходам, распределить нагрузку на МАПП, сократить время ожидания, а также снизить издержки перевозчиков.

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