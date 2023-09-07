Победители зимней Спартакиады в Челябинске получат по 358 тысяч рублей призовых

Горнолыжные центры Южного Урала примут соревнования зимней Спартакиады сильнейших-2024. Фото ГЛЦ «Солнечная долина»

Челябинская область в 2024 году станет столицей Всероссийской зимней Спартакиады среди сильнейших спортсменов регионов. В региональном Минспорте сообщили, что на Южном Урале пройдет основная программа Спартакиады по семи из 14 видов спорта — конькобежному спорту, сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, фигурному катанию на коньках, биатлону и хоккею. Состязания развернутся на спортивных объектах в Челябинске (ЛД «Уральская молния», ЛА «Трактор», ДС «Юность»), Златоусте (лыжно-биатлонный комплекс им. Ишмуратовой), Кусе (центр «Евразия») и Миассе (ГЛЦ «Солнечная долина»). Церемонии открытия и закрытия пройдут в Челябинске.

Соревнования по биатлону пройдут в Златоусте. Фото СБР

На днях в Министерстве спорта России озвучили суммы вознаграждений за призовые места, которые получат спортсмены и тренеры (в рублях).

1 место: 358 400, тренер — 171 500

2 место: 179 200, тренер — 84 500.

3 место: 107 500, тренер — 51 200

В Челябинской области старты Спартакиады сильнейших пройдут по семи видам спорта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всего во Всероссийской спартакиаде будут представлены 14 видов спорта: биатлон, бобслей (в том числе, скелетон), горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт (в том числе, шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, альпинизм (ски-альпинизм), сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл и хоккей. Лучшие спортсмены России, которые будут представлять свои регионы и федеральные округа, разыграют 108 комплектов наград.

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Старты Спартакиады сильнейших также примут еще четыре региона России. Соревнования по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина, альпинизму (ски-альпинизму) пройдут Свердловской области, в Краснодарском крае — по бобслею и санному спорту, в Тюменской области — по лыжным гонкам, в Красноярском крае по керлингу и фристайлу.

Всероссийская зимняя Спартакиада пройдет по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

В стартах примут участие более 2500 сильнейших спортсменов России.

— Челябинская область готовится принять самые масштабные соревнования зимнего сезона 2024 года в России! Это огромное событие для нашего региона. Мы благодарны Министерству спорта РФ за оказанное доверие и уверены, что сможем не только провести Всероссийскую спартакиаду на самом высоком уровне, но и превратить ее в незабываемое яркое событие для болельщиков и участников, – отметил в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» Александр Гриб.

Министр спорта Челябинской области Александр Гриб Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СПРАВКА «КП»

Состязания Спартакиады сильнейших пройдут в трех зачетах: личном, командном, общекомандном.

Личный зачет учитывает занятые всеми спортсменами места в каждой спортивной дисциплине. Завершение соревнований в отдельных видах программы сопровождается награждением призовой тройки.

Места, занятые сборными субъектов РФ по отдельным видам спорта формируют командный зачет. Места, завоеванные сборными во всех видах спорта образуют общекомандный зачет.

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