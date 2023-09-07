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Общество7 сентября 2023 9:00

Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Человек города»

У челябинцев осталось менее 12 часов, чтобы побороться за престижное звание и главный приз проекта
Юлия МИТЮГОВА
Предлагайте креативные идеи и вдохновляйте остальных на развитие Челябинска

Предлагайте креативные идеи и вдохновляйте остальных на развитие Челябинска

Проект медиагруппы «Комсомольская правда», приуроченный ко Дню рождения Челябинска, подходит к своему концу. У желающих поучаствовать в конкурсе «Человек города» осталось менее 12 часов. Сбор креативных идей завершится сегодня, 7 сентября. Лауреатов объявят на праздничной площадке в парке им. А.С. Пушкина в эту субботу.

Чтобы приблизиться к победе, достаточно пройти два отборочных тура на сайте проекта. В первом – ответить на вопросы викторины от специалистов МБУК «Центр историко-культурного наследия г. Челябинска». А во втором предложить свою идею, которая сделает город лучше, красивее и удобнее для всех. Авторам лучших решений достанутся необычные призы от партнеров проекта, а победителю – уникальная транспортная карта для бесплатного проезда в общественном транспорте, и престижное звание «Человека города».

Победителя и призеров конкурса «Человек города» определит жюри, в которое войдут представители мэрии, «КП-Челябинск», бизнеса и общественных организаций. Ценные призы предоставят администрация Челябинска и партнеры проекта.

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