«К концу года выпустим 168 машин»: замглавы Миндортранса Александр Егоров — о новых челябинских троллейбусах

На регулярные маршруты в Челябинске вышли новые красные троллейбусы «Синара-6254» производства Челябинского завода городского электротранспорта. 11 машин уже неделю курсируют по маршруту №19. О том, как продвигается модернизация троллейбусной системы и на каких маршрутах ждать появления новых партий троллейбусов и как обстоят дела с обновлением других видов городского транспорта, рассказал на радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.

«Красная машина» на челябинских улицах

Троллейбусную систему в Челябинске уже давно взяло в концессию подразделение многопрофильного холдинга «Синара». Однако пока соглашение еще не вступило в силу в полной мере: новые машины нуждаются в отладке по итогам первых недель реальной эксплуатации.

— Сейчас идет пилотный этап запуска в рамках отдельного контракта. Это сделано с целью выявить и устранить все «детские болезни» нового троллейбуса, который еще ни разу не эксплуатировался в реальных городских условиях, — отметил Александр Егоров. — Не нужно питать иллюзий, что троллейбус с завода будет работать идеально: возможны, например, моменты по стыковке с контактной сетью, но, благодаря автономному ходу, троллейбус может до 20 км проехать в отрыве от нее — опустит «рога» и поедет.

Новые троллейбусы с первого дня пользуются популярностью у горожан. Фото: администрация Челябинска

Жители Челябинска оставляют позитивные отзывы по итогам первых дней работы нового троллейбуса, заметно, что пассажиры предпочитают новые машины старым. Первые десять дней сентября проезд в них сделали бесплатным. В дальнейшем плату все же введут, но, согласно условиям регулируемого тарифа, она не превысит 28 рублей. Пилотный режим эксплуатации троллейбусов продлится до конца года.

Всего в рамках концессии в Челябинске появится 168 новых троллейбусов, 98 из которых будут оснащены системой увеличенного автономного хода (УАХ). Передвигаться в отрыве от контактной сети, как пояснил замглавы Миндортранса, технически способны все новые троллейбусы — но те, что не будут оснащены системой УАХ, смогут без «рогов» перемещаться лишь на небольшие расстояния: объехать препятствие, обрыв сети, перекрытие улицы.

Поставка всех машин планируется до конца этого года с возможным переходом на следующий. Интерес к челябинским троллейбусам проявляют и другие города, производитель — ЧЗГЭТ — сейчас формирует портфель заказов; по словам Александра Егорова, эта работа зависит в том числе от того, насколько успешным будет первый этап эксплуатации. Мощности завода рассчитаны на выпуск 350 машин ежегодно.

Параллельно с обновлением подвижного состава продолжается модернизация контактной сети. На сегодняшний день ее обновляют на маршрутах №19 и №12 — ожидается, что вторую партию новых троллейбусов пустят именно по нему, от АМЗ до Молдавской. В работе — 36 км контактной сети, завершены работы примерно на 60%.

Но не только контактная сеть необходима троллейбусу для нормального функционирования: машины должны где-то парковаться на ночь, где их можно обслужить и помыть. Поэтому в городе восстанавливают закрытое еще в начале 2010-х троллейбусное депо №1 на улице Артиллерийской. Там, по словам Александра Егорова, будут расположены административное здание с проходной, диспетчерской и медпунктом, мойка с движущейся рамкой на два троллейбуса, ремонтный цех на пять линий, а также стоянка на 40 троллейбусов.

Существующее троллейбусное депо №2 на Свердловском тракте рассчитано на 140-150 машин. Там будут производиться не только текущее техобслуживание, но и ремонт полного цикла, покраска элементов кузова. Под новое строительство территорию депо расчистили от остовов старых троллейбусов, которые больше не выходят на линию: их разобрали на запчасти и продали на аукционах. Сейчас стройка идет уже на стадии возведения каркасов новых зданий.

— Самое сложное сейчас — поставка оборудования. Мало построить здания, следует ведь еще придать им функционал. Часть оборудования является импортным, соответственно, нужно задействовать какие-то параллельные схемы или закупить аналоги у производителей из дружественных стран. Завершить реконструкцию депо №1 рассчитываем в конце этого года, — сказал Александр Егоров.

Новых трамваев уже больше половины

Развитию электротранспорта большое внимание уделяют в правительстве региона. Этим летом производство челябинских троллейбусов инспектировали помощник президента РФ Максим Орешкин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер; глава региона также побывал и во всех действующих и строящихся депо и контролирует их модернизацию. По заявлению губернатора, в 2024 году подвижной состав автобуса, троллейбуса и трамвая в Челябинске уже будет полностью состоять из новых машин.

В 2024 году новые трамваи полностью заменят старые. Фото: администрация Челябинска

Александр Егоров уточнил, что до 2022 года включительно город получил в совокупности 554 новых транспортных единицы. Еще в общей сложности более 300 машин поступят в Челябинск до конца текущего года. Самая высокая степень обновления — у трамвая: 57%, или 101 новый вагон из 177 имеющихся. Так же, как и в случае с троллейбусом, параллельным процессом идет модернизация инфраструктуры — прежде всего капремонт и обособление трамвайных путей. В этом году планируется отремонтировать 16 км полотна. Сейчас в работе два крупных участка: на улице Первой Пятилетки и на Труда и Свердловском проспекте. Завершить ремонт планируется в срок до 15 октября.

— Нам осталось взять в работу два ключевых узла: перекресток проспекта Победы и улицы Каслинской и участок возле трамвайного депо №2. Там чаще всего трамваи сходят с рельсов. Когда эти узлы будут отремонтированы, наступит новая эра в истории челябинского трамвая, — сказал Александр Егоров.

В рамках транспортной реформы агломерации обновляется городской транспорт и в Копейске: 19 новых автобусов город получит до конца этого года по решению губернатора Алексея Текслера. Кроме того, в городе-спутнике Челябинска в этом году истекают все контракты с перевозчиками, которые работали по нерегулируемым тарифам — перезаключены они будут уже на новых условиях, что позволит эффективнее контролировать безопасность работы и комфорт подвижного состава. Также будет скорректирована маршрутная сеть в городе.

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