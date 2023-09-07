Арт-сквер в центре Челябинска хотят назвать в честь Юрия Шатунова

Арт-сквер находится на набережной реки Миасс Фото: Кирилл САДЫКОВ

Эстрадный певец и композитор Андрей Картавцев предложил переименовать Арт-сквер в центре Челябинска в честь поп-исполнителя Юрия Шатунова, с которым он дружил на протяжении около 14 лет. Музыкант записал видеообращение к администрации города.

— В день 50-летия Юрия Шатунова я бы хотел обратиться к администрации города Челябинска, поддержать инициативу его поклонников и оказать содействие в присвоении площади Арт-сквер у набережной названия «Сквер имени Юрия Шатунова», — заявил Андрей Картавцев.

Певец также поблагодарил инициативную группу челябинцев, которые ранее ему рассказали об идее переименовать сквер.

Андрей Картавцев познакомился с Юрием Шатуновым в 2009 году, когда последний приехал в Омск с концертом. Артист предложил подыграть ему на клавишах. А после выступления они несколько часов проговорили в гримерке. Позже Картавцев пишет для Шатунова тексты для таких песен как «А лето цвета», «Тет-а-тет» и «Не хочу».

Этим летом в Челябинске на набережной реки Миасс прошел концерт, посвященный памяти певца. Организаторы собирали подписи за то, чтобы назвать Арт-сквер в честь Юрия Шатунова.

Напомним, исполнитель скончался около года назад в возрасте 48 лет. Причиной смерти, как установили медики, стал обширный инфаркт. Врачи пытались реанимировать певца, но сердце остановилось еще в машине скорой помощи.

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