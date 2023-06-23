«Мы выросли под эти песни»: в Челябинске исполнили хиты Юрия Шатунова в день годовщины смерти артиста

У многих песни Шатунова связаны с воспоминаниями из детства и молодости Фото: Егор ИВЛЕВ

Ровно год назад, 23 июня, не стало Юрия Шатунова. В Челябинске почтили его память концертом в Арт-сквере на набережной.

Послушать хиты музыканта в основном пришли представители старшего поколения, и привели с собой детей. Молодежь, наравне со взрослыми, пританцовывала и подпевала знаменитым хитам. Самые преданные поклонники принесли букеты белых роз и ромашек, для того чтобы возложить их на сцену к баннеру с фотографией музыканта.

На концерт пришли несколько сотен человек Фото: Егор ИВЛЕВ

— Уже 20 лет слушаем и очень любим Юрия Шатунова. В прошлом году ходили на концерт в Саду Победы, решили в этом году тоже прийти. Хочется вспомнить молодость: как раньше ходили на дискотеки и слушали эти песни, так и сейчас пришли на концерт, — рассказала челябинка Ирина.

Со сцены звучали стихи, посвященные памяти музыканта. Открывала концерт самая знаменитая песня «Ласкового мая», которую исполнил Артур Аскаров — «Белые розы». Так же он исполнил песню «Детство», на подтанцовке у которой выступал детский танцевальный коллектив «Милашки». Песни «Розовый вечер» и «Седая ночь» исполнил Александр Гронский, участник шоу «Голос 60+». Песни «Лето» и «Грезы» исполнил Альберт Галимов — поющий челябинский шиномонтажник, покоривший TikTok.

Фото: Егор ИВЛЕВ

— Мы выросли под эти песни, они звучали всю нашу молодость. Я познакомилась с мужем на дискотеке под песни «Ласкового мая». Детство, пионерский лагерь, первая любовь — все это сопровождали любимые песни, — поделилась еще одна поклонница Елена.

На концерте также собирали подписи за то, чтобы назвать Арт-север в честь Юрия Шатунова.

— Юрий Шатунов — это легенда поколений. Мы бы хотели, чтобы именно Арт-сквер назвали в его честь, — рассказала помощник организатора Наталья Шефер.

Юрий Шатунов часто приезжал в Челябинск. Последний его концерт состоялся за несколько месяцев до смерти. Юрий пел всеми любимые хиты, шутил и общался со зрителями. Чем еще он запомнился челябинцам, — в нашем материале.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru