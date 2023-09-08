Расписание общественного транспорта на День города в Челябинске 2023: изменения в маршрутах, как ходит транспорт

На День города в Челябинске изменят маршруты общественного транспорта, но всех после праздника развезут по домам
Фото: Егор ИВЛЕВ
На День города в Челябинске 9 сентября 2023 перекрывают дороги на трех участках – возле ледовой арены «Трактор», у Челябинского Торгового центра, и весь центр во время салюта. Поэтому движение общественного транспорта будет закрыто. Почти на 8 часов, с 15:30 до 23:00, на время проведения праздничного концерта и фейерверка движение общественного транспорта закроют по участкам улиц Салавата Юлаева, 250-летия Челябинска, Татищева, Кирова, Красной, Каслинской и Братьев Кашириных. Дополнительно с 20:00 до 23:00 на время фейерверка перекроют движение по участкам Свердловского проспекта, улиц Цвиллинга и Кирова. Рассказываем, как изменился маршрут автобусов, троллейбусов и трамваев 9 сентября в Челябинске.
С 15:30 до 23:00 будет следующее расписание автобусов:
- автобус №8 последует по маршруту: Мамина — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Академика Королева;
- автобус №9: ЧТЗ — Комсомольский проспект — Чичерина — Новоградский проспект — Петра Столыпина;
- автобус №18: ТРК «Алмаз» — Свободы — проспект Ленина — Российская — проспект Победы — Автобусный парк;
- автобус №71: ЧМК — Свердловский проспект — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина;
- КМ: Теплотехнический институт — проспект Победы — Российская — проспект Ленина — Свердловский проспект — Областная больница.
А с 20:00 до открытия движения изменит свой маршрут автобус №15: ЧМК — Комсомольский проспект — Чайковского — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — парк Гагарина.
Троллейбусы после 19:00 станут ходить по следующему пути:
- троллейбус №12: Молдавская — Комсомольский проспект — ДК строителей;
- троллейбусы №14 и №16: не изменят свой обычный путь, но будут следовать с увеличенным интервалом;
- троллейбусы №10 и №17 ездить до окончания салюта не будут;
- троллейбусы №5, №19 и №25 не изменят схему движения.
Трамвай №22 весь день будет ходить по маршруту Чичерина — Горького — Чистопольская. Остальные поменяют схему движения с 14:00 до 19:00:
- трамвай №3: ЧМК — Российская — Карла Маркса — Вокзал;
- трамвай №16: Чичерина — Российская — Карла Маркса — Вокзал;
- трамвай №20: ЧМК — Российская — Депо № 1.
С 20:00 до открытия движения в центре:
- трамвай №3: ЧМК — проспект Победы — ЧЭМК;
- трамвай №5: ЧЭМК — Горького — ЧТЗ;
- трамвай №7: ЧГРЭС — Российская — Депо № 1;
- трамвай №16: Чичерина — Российская — Депо № 1;
- трамвай №20: ЧМК — Российская — Депо № 1.
После праздничного салюта челябинцев развезут по домам. Несколько маршрутов запустят после 22:30 рядом с местами, где жители обычно смотрят фейерверк. Рассказываем, как уехать домой после окончания праздника.
Дворец спорта «Юность»
Здесь будет ждать троллейбус №12. Он направится до АМЗ.
Площадь Революции
От площади поедет три троллейбуса:
- №10: до парка Гагарина;
- №16: до АМЗ;
- №17: до Молдавской по улице Молодогвардейцев.
Алое поле
От Алого поля можно будет уехать несколькими способами:
- на троллейбусе №17: до Молдавской по улице Молодогвардейцев;
- на автобусе №2: в Чурилово по проспекту Ленина, Зальцмана;
- на автобусе №4: до Мамина;
- на автобусе №18: до ТРК «Алмаз»;
- на автобусе №64: до автобусного парка;
остановка «Многофункциональный центр» на ул. Труда
Уехать с этой остановки до дома можно на двух троллейбусах:
- №14: до ЧМК по Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту;
- №17: до Молдавской по Молодогвардейцев;
остановка «Публичная библиотека»
Отсюда до улицы Молдавской по Молодгвардейцев последует троллейбус №17.
остановка «Улица Калинина»
Здесь жителей Челябинска до дома развезут два автобуса:
- №9: до Петра Столыпина по Свердловскому, Комсомольскому проспектам;
- № 34: в Чурилово по Комарова, Трашутина.
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