Расписание общественного транспорта на День города в Челябинске 2023: изменения в маршрутах, как ходит транспорт

На День города в Челябинске изменят маршруты общественного транспорта, но всех после праздника развезут по домам Фото: Егор ИВЛЕВ

На День города в Челябинске 9 сентября 2023 перекрывают дороги на трех участках – возле ледовой арены «Трактор», у Челябинского Торгового центра, и весь центр во время салюта. Поэтому движение общественного транспорта будет закрыто. Почти на 8 часов, с 15:30 до 23:00, на время проведения праздничного концерта и фейерверка движение общественного транспорта закроют по участкам улиц Салавата Юлаева, 250-летия Челябинска, Татищева, Кирова, Красной, Каслинской и Братьев Кашириных. Дополнительно с 20:00 до 23:00 на время фейерверка перекроют движение по участкам Свердловского проспекта, улиц Цвиллинга и Кирова. Рассказываем, как изменился маршрут автобусов, троллейбусов и трамваев 9 сентября в Челябинске.

Расписание автобусов на День города в Челябинске 2023

С 15:30 до 23:00 будет следующее расписание автобусов:

- автобус №8 последует по маршруту: Мамина — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Академика Королева;

- автобус №9: ЧТЗ — Комсомольский проспект — Чичерина — Новоградский проспект — Петра Столыпина;

- автобус №18: ТРК «Алмаз» — Свободы — проспект Ленина — Российская — проспект Победы — Автобусный парк;

- автобус №71: ЧМК — Свердловский проспект — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина;

- КМ: Теплотехнический институт — проспект Победы — Российская — проспект Ленина — Свердловский проспект — Областная больница.

А с 20:00 до открытия движения изменит свой маршрут автобус №15: ЧМК — Комсомольский проспект — Чайковского — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — парк Гагарина.

Расписание троллейбусов на День города в Челябинске 2023

Троллейбусы после 19:00 станут ходить по следующему пути:

- троллейбус №12: Молдавская — Комсомольский проспект — ДК строителей;

- троллейбусы №14 и №16: не изменят свой обычный путь, но будут следовать с увеличенным интервалом;

- троллейбусы №10 и №17 ездить до окончания салюта не будут;

- троллейбусы №5, №19 и №25 не изменят схему движения.

Расписание трамваев на День города в Челябинске 2023

Трамвай №22 весь день будет ходить по маршруту Чичерина — Горького — Чистопольская. Остальные поменяют схему движения с 14:00 до 19:00:

- трамвай №3: ЧМК — Российская — Карла Маркса — Вокзал;

- трамвай №16: Чичерина — Российская — Карла Маркса — Вокзал;

- трамвай №20: ЧМК — Российская — Депо № 1.

С 20:00 до открытия движения в центре:

- трамвай №3: ЧМК — проспект Победы — ЧЭМК;

- трамвай №5: ЧЭМК — Горького — ЧТЗ;

- трамвай №7: ЧГРЭС — Российская — Депо № 1;

- трамвай №16: Чичерина — Российская — Депо № 1;

- трамвай №20: ЧМК — Российская — Депо № 1.

Расписание транспорта после салюта

После праздничного салюта челябинцев развезут по домам. Несколько маршрутов запустят после 22:30 рядом с местами, где жители обычно смотрят фейерверк. Рассказываем, как уехать домой после окончания праздника.

Дворец спорта «Юность»

Здесь будет ждать троллейбус №12. Он направится до АМЗ.

Площадь Революции

От площади поедет три троллейбуса:

- №10: до парка Гагарина;

- №16: до АМЗ;

- №17: до Молдавской по улице Молодогвардейцев.

Алое поле

От Алого поля можно будет уехать несколькими способами:

- на троллейбусе №17: до Молдавской по улице Молодогвардейцев;

- на автобусе №2: в Чурилово по проспекту Ленина, Зальцмана;

- на автобусе №4: до Мамина;

- на автобусе №18: до ТРК «Алмаз»;

- на автобусе №64: до автобусного парка;

остановка «Многофункциональный центр» на ул. Труда

Уехать с этой остановки до дома можно на двух троллейбусах:

- №14: до ЧМК по Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту;

- №17: до Молдавской по Молодогвардейцев;

остановка «Публичная библиотека»

Отсюда до улицы Молдавской по Молодгвардейцев последует троллейбус №17.

остановка «Улица Калинина»

Здесь жителей Челябинска до дома развезут два автобуса:

- №9: до Петра Столыпина по Свердловскому, Комсомольскому проспектам;

- № 34: в Чурилово по Комарова, Трашутина.

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