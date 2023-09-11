В Челябинске впервые выбрали Человека города, им стал преподаватель

Проект собрал десятки креативных идей, победу одержал сильнейший Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В День рождения Челябинска на праздничной площадке парка им А.С. Пушкина состоялось торжественное награждение финалистов «Человека города». Проект медиагруппы «Комсомольская правда» меньше чем за месяц собрал десятки креативных идей по развитию городского пространства. Лучшие из них были отмечены администрацией Челябинска и партнерами конкурса. Всем финалистам вручили ценные призы, а автору самого оригинального предложения досталось почетное звание «Человека города» и эксклюзивный подарок – безлимитная годовая карта на бесплатный проезд в общественном транспорте.

К такому финалу Никита Николов, кажется, был полностью готов. Доцент кафедры педагогики и психологии Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования предложил идею по созданию системы памятных табличек об исторических событиях столицы Южного Урала. Их можно воплотить в физической или электронной форме (в том числе с использованием NFC-меток). Проект называется «Челябинск — музей под открытым небом». Такого в городе еще нет, поэтому автор идеи рассчитывал на победу:

Человеком города в Челябинске стал Никита Николов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Та идея, которую я предложил, она сочетает в себя подходы педагогики, психологии и истории. Она подчеркивает, что история может быть нескучной. Хотелось бы, чтобы появились подобные образовательные маршруты, которые бы возбуждали интерес к науке и творчеству. Чтобы люди сопереживали тем героям, которые вершили судьбу нашего города и узнавали историю не через сухие исторические факты, а через курьезные ситуации, – комментирует победитель проекта «Человек города» Никита Николов.

Предложение челябинца высоко оценила мэр Наталья Котова. По ее словам, идея может пригодиться при создании туристического кода города:

– Сначала нужно создать исторический центр, чтобы работать над туристическим кодом. Чтобы привлечь туристов, нужно им что-то показывать. А чтобы показывать, нужно это все реализовать. Впереди у нас приложение, через которое можно и создать такие исторические справки любого объекта. Будущее Челябинска не только во внешнем виде, но и в таких проектах.

Ценные призы достались и другим участникам проекта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Челябинска лично наградила победителя памятным дипломом. А директор МУП «СОД» Валерий Кочетков вручил Никите Николову безлимитную транспортную карту — по ней можно бесплатно ездить целый год. Эксклюзивный проездной был создан специально для конкурса «Комсомольской правды»:

– Ее обладатель сможет бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта в течение календарного года. Победитель будет комфортно и экономично перемещаться по городу, не беспокоясь о дополнительных расходах на проезд, – говорит Валерий Кочетков.

«Человек города» – это уникальная возможность проявить свою креативность и внести реальные изменения в городскую среду Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также подарки были подготовлены для участников, занявших 2 и 3 призовые места: Кристине Дулесовой, предложившей передать заброшенные здания под бесплатные коворкинги и креативные центры, и Татьяне Окунь — за идею создать арт-объект «Я люблю Челябинск». Победитель и призеры получили наборы подарков: билеты в зоопарк, кино, выставочный зал, театр и абонементы на прокат зимнего и летнего спортинвентаря.

Управление спорта Челябинска от себя также отметило проект Ксении Астаховой. Девушка предложила уделить внимание развитию большого тенниса и заняться обустройством специальных площадок – кортов в городе. В качестве презента за свою идею она получила сертификат на годовое посещение фитнес-центра «Космос»:

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Действительно, у нас большой теннис – один из видов спорта, который, на мой взгляд, ждут перемены. Уже сейчас мы наблюдаем некоторые подъемы, воспитанники нашей спортивной школы показали хорошие результаты на соревнованиях, поэтому предложение конкурсантки, в связи с концепцией развития города, очень актуально. Я надеюсь, что в следующем году мы реализуем эту идею и вернем открытые теннисные корты там, где они исторически располагались, – комментирует начальник управления по ФКиС Челябинска Максим Клещевников.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Лучше всего получать отзывы от жителей не в качестве замечаний, а в качестве проектов, в которых вы предлагаете, что вы хотите видеть на улицах города, что мы еще не учли, – обратилась к участникам церемонии награждения Наталья Котова. — Я надеюсь, что сегодня победили сильнейшие и эти проекты будут иметь максимальный потенциал для реализации, и через небольшой промежуток времени мы сможем их увидеть на территории нашего города.

В торжественной церемонии награждения приняли участие пять авторов необычных идей. Шестого наградят в редакции «Комсомольской правды» в ближайшие дни.

Напомним, проект «Человек города» – конкурс городских инициатив, направленный на улучшение и развитие Челябинска. Чтобы претендовать на победу, участники должны были пройти два отборочных тура. Сначала ответить на вопросы интернет-викторины об истории города, затем предложить свою идею по организации городской среды. Победителя и призеров конкурса определяло жюри, в которое вошли представители мэрии, КП-Челябинск, бизнеса и общественных организаций.

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