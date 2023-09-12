Новых трамваев — уже 57%: как обновляется транспорт Челябинска и городов области

В Челябинске ездят уже более сотни новых зеленых вагонов. Фото: УКВЗ

Транспорт Челябинской агломерации развивается, буквально, на глазах: новые трамваи, автобусы, а теперь и концессионные троллейбусы радуют пассажиров. Низкопольные, комфортные, с автономным ходом, а главное — собственного, челябинского производства. Насколько быстро модернизируется подвижной состав общественного транспорта и успеют ли его обновить к следующему году? Об этом рассказал на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.

— Как показали себя машины в первые дни сентября?

— Это действительно знаменательный момент: с 1 сентября поехали долгожданные концессионные троллейбусы. Сразу следует отметить, что троллейбус поехал не в рамках концессии. Пока идет пилотный этап запуска, по отдельному контракту. Так сделано с целью выявить и устранить все «детские болячки» нового троллейбуса — это стандартный термин транспортников для техники, которая только выходит с завода и еще ни разу не эксплуатировалась в других городах. Нужно определенное время, чтобы устранить те или иные моменты.

Не нужно питать иллюзий, что троллейбус с завода будет работать идеально: возможны, например, моменты по стыковке с контактной сетью, которая сейчас реконструируется. Но благодаря автономному ходу, троллейбус может до 20 км проехать в отрыве от нее — опустит «рога» и поедет.

Мы мониторим мнения жителей, оно очень позитивное. Даже видно, что по улице едет переполненный красный «синаровский» троллейбус, а за ним идет наш 30-летний «старичок» — и он полностью пустой. Люди выбирают именно новую технику. Понаблюдаем, и в течение полугода будет окончательно понятно.

168 новых троллейбусов получит Челябинск в ближайшие несколько месяцев. Фото: администрация Челябинска

— Первые десять дней новые троллейбусы были бесплатными. Интересно было наблюдать за реакцией людей, которые заходили и удивлялись, что за проезд платить не нужно.

— Приказом министерства установлен регулируемый тариф до 28 рублей. Перевозчик по своему усмотрению, по доброй воле может применять пониженный тариф. Соответственно, чтобы порадовать горожан, в том числе в День города, перевозчик сделал с 1 по 10 сентября бесплатный проезд.

— Выпуску троллейбусов предшествовала большая подготовительная работа. Вы сказали, что пришлось заниматься обновлением контактной сети. Много ли уже заменили и сколько еще предстоит?

— Работы ведутся по половине контактной сети — маршрутам №19 и №12. На последнем, в перспективе, также появятся новые троллейбусы, уже на следующем этапе запуска. Примерно 36 км контактной сети в работе, сделано уже порядка 60%. Впереди — приемка, сдача, будут устраняться выявленные замечания.

— Сколько на линии должно быть троллейбусов для нормальной работы маршрута?

— На 19-м сейчас работает 11 троллейбусов плюс один резервный. Количество зависит от многих факторов, в том числе от наличия депо. Троллейбусам надо где-то ночевать, мыться, обслуживаться, и т. д.

— Судя по тому, что мы видим, в троллейбусных депо тоже идет работа полным ходом. Что там делается и что еще предстоит сделать?

— Во времена «дорожной революции» было уничтожено и закрыто два из трех троллейбусных депо. И сейчас, для равномерного выпуска троллейбусов на линию, чтобы они не ночевали на конечных остановках, принято решение восстановить депо №1 на улице Артиллерийской. Там разместятся административное здание с проходной, диспетчерской и медпунктом, мойка с движущейся рамкой на два троллейбуса, ремонтный цех на пять линий, включая три с канавами для обслуживания нижней части машины, а также площадка отстоя на 40 троллейбусов.

Существующее депо №2 рассчитано на 140-150 троллейбусов. Там будут производиться не только текущее техобслуживание, но и ремонт полного цикла, покраска элементов кузова. Работа по подготовке территории началась заблаговременно, еще два года назад, когда они были переданы в областную собственность. Потом началась расчистка от остовов старых троллейбусов, которые больше не выходят на линию: их разобрали на запчасти и продали на аукционах.

Эту работу мы завершили год назад и сейчас идет строительство на стадии фундамента и основных каркасов. Все положительные заключения строительной экспертизы получены. Пока самое сложное — поставка оборудования. Мало построить здания, следует ведь еще придать им функционал. Часть оборудования является импортным, соответственно, нужно задействовать какие-то параллельные схемы или закупить аналоги у производителей из дружественных стран. Ожидаемый срок завершения реконструкции депо №1 — в конце этого года: это оптимистичный сценарий.

— Не так давно помощник президента РФ Максим Орешкин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили Челябинский завод городского электрического транспорта. Его появление было личной инициативой главы региона. Сколько вообще планируется выпустить троллейбусов? Увидим ли мы их в других городах региона?

— Сейчас развитию электротранспорта большое внимание уделяют в правительстве региона. Даже не припомню, чтобы кто-то из предыдущих губернаторов был во всех депо и крупных автобусных предприятиях нашего региона. Алексей Леонидович лично посещает все эти предприятия, контролирует процесс, исключением не стал и завод по производству троллейбусов.

Перспективная мощность ЧЗГЭТ — 350 троллейбусов в год. Мы в рамках концессии заказали 168 троллейбусов, из которых 98 — с увеличенным автономным ходом. Поставка планируется в этом году с переходом на следующий год. Основной момент — когда «Синара» выйдет на проектную мощность, она будет брать заказы из других городов. Портфель заказов уже формируется, насколько он будет большим, зависит от того, как пройдет начальный этап эксплуатации троллейбусов в Челябинске. Другие регионы, города уже интересуются нашей техникой, я их свожу с коллегами из «Синары». Заказы тоже очень важны, поскольку все это в итоге — налоговые поступления.

— Почему какая-то часть троллейбусов с автономным ходом, а какая-то — без него?

— Техническое задание закладывает возможность автономного хода на все троллейбусы. Вопрос лишь в его величине. Стандартный автономный ход составляет 250 метров — как раз, чтобы объехать препятствие, ДТП, обрыв и т. д. Увеличенный автономный ход (УАХ) позволит обслуживать те районы, где вообще нет контактной сети: после того, как троллейбус проедет по такому участку, он подсоединит «рога» к проводам и начнет заряжать батарею.

Продолжается обновление парка автобусов. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

— Новые автобусы, троллейбусы и трамваи полностью заменят старый подвижной состав в следующем году: об этом заявил губернатор Алексей Текслер. На каком этапе эта замена после семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета по развитию общественного транспорта?

— Темпы работы очень серьезные: по 2022 год включительно обновлено 554 единицы трамваев и автобусов. На 2023-й планы еще грандиознее: начала работать троллейбусная концессия, по инфраструктурным бюджетным кредитам у нас массовый приход трамваев, еще 121 единицу техники в города области закупим по льготным казначейским кредитам. В общей сложности до конца этого года больше 300 единиц точно появится.

Наиболее высокая степень обновления у нас у трамвайного парка: более 57% — 101 новый вагон при выпуске в 177.

— Это в Челябинске?

— Да, в рамках агломерации. Но в городах области тоже идет обновление, активнее всего — в Магнитогорске. У них там не было такого затишья, как в Челябинске, и они покупали в год по 10-15 новых трамваев, в результате чего пришли с более подготовленной базой. В Златоусте обновление парка идет в рамках капитально-восстановительных ремонтов — город небольшой, он не может даже с областной поддержкой позволить себе новые вагоны с завода. Отремонтированные и покрашенные по черно-красной схеме вагоны очень здорово смотрятся в горных пейзажах. В будущем, конечно, хотелось бы тоже видеть там новые вагоны с низкопольной площадкой и кондиционером, так что будем над этим работать.

Троллейбусная концессия в Челябинске — пока самый грандиозный проект. 168 троллейбусов в идеале ждем до конца года, обновлен будет весь парк полностью. Второй троллейбусный город — Миасс — в последнее время тоже закупает технику, в том числе отремонтированные троллейбусы из Москвы.

— Что касается развития подвижного состава: упор сейчас делается на троллейбусы или на все виды транспорта в оставшуюся часть времени?

— Если расставлять приоритеты, то магистральным транспортом у нас стоит трамвай, потом идет троллейбус, затем — автобус. Момент в том, что развитие автобуса началось раньше. Сегодня настало время развития электрического транспорта.

— Много спрашивают про обновление трамвайной инфраструктуры. Где идут работы и что горожане получат по итогам такого обновления?

— Мы понимаем, что обновить трамвайные вагоны — это лишь часть дела. Параллельным процессом идет реконструкция трамвайных путей, чтобы эти вагоны ходили по ровным, бесшумным рельсам, не сходили с них, подвергая жизнь людей опасности и простаивая на перекрестках. Ведутся обособление трамвайных путей и капремонт полотна.

В этом году планируется отремонтировать 16 км полотна. Сейчас в работе два крупных участка: на улице Первой Пятилетки от выезда из депо №1 до Монтажного колледжа и на Труда и Свердловском проспекте от Кирова до конечной «Медгородок». План — завершить текущие работы в срок до 15 октября.

Нам осталось взять в работу два ключевых узла: перекресток проспекта Победы и улицы Каслинской и участок возле трамвайного депо №2. Там чаще всего трамваи сходят с рельсов. Когда эти узлы будут отремонтированы, наступит новая эра в истории челябинского трамвая.

Уже полтора месяца ведутся работы на Цвиллинга, причем они проводятся без перекрытия движения — по ночам. Это занимает больше времени, но тут мы решили пойти навстречу людям: движение там перекрывали и в прошлом, и в позапрошлом году, а людям надо пользоваться транспортом, а не ходить пешком.

— 19 новых автобусов приобретут до конца года в Копейске, о чем рассказал губернатор Алексей Текслер во время визита на местное автопредприятие. Они заменят существующие или станут дополнением к имеющимся?

— В конце этого года в Копейске заканчивается работа по переводу всех маршрутов на регулируемый тариф: истекают сроки выданных ранее свидетельств. Это позволит контролировать расписание движения, предъявлять повышенные требования к работе подвижного состава. В рамках реформы Челябинской агломерации мы планируем изменение маршрутной сети и в Копейске.

Для города закуплены 12 машин среднего класса и семь — малого. Они частично пойдут на новые маршруты с января 2024 года, частично — на усиление имеющихся маршрутов, чтобы сократить интервалы движения.

— Какими темпами идет обновление за пределами Челябинской агломерации?

— Дух транспортной реформы распространился уже и на другие города. Магнитогорск запустил 13 автобусов среднего класса в этом году, коллеги усиливают регулируемый тариф. Еще 13 таких автобусов город закупит на льготные казначейские кредиты до конца этого года и таким образом там появится второй маршрут, полностью укомплектованный современными автобусами. В будущем их число, надеюсь, будет увеличиваться.

Другие города тоже начинают себя чувствовать неплохо. Новые автобусы среднего класса марки МАЗ — красные, как и челябинские троллейбусы — ездят в Златоусте. Существует программа по поддержке электротранспорта в малых городах, на которую выделяется 313 млн рублей в год.

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