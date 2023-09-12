Ищут даже на спортивных мотоциклах: в Челябинской области третий день пытаются спасти двух заблудившихся в чаще пенсионерок

Женщины отправились в лес независимо друг от друга. Искать их помогают кинологи с собаками и любители мотоспорта. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области в лесу заблудились две пенсионерки. Спасатели и добровольцы ищут их уже третий день.

Одной из пропавших 75 лет, второй — 57. Между собой женщины не знакомы, и блуждают, скорее всего, не вместе. Пенсионерки лишь по случайности отправились за грибами в один и тот же день, 10 сентября, в лес у кыштымского поселка Кувалжиха.

У одной из женщин был с собой телефон, она попросила помощи, и до утра 11 сентября спасателям удавалось поддерживать с ней связь. Вторая пенсионерка телефон с собой не взяла, о ее пропаже сообщили близкие.

Кувалжиху окружает плотная тайга с буреломами и болотами. Чаща тянется на 70 километров от поселка. Прочесывать ее приходится целиком, потому что неизвестно, в каком направлении ушли сборщицы грибов.

Родные, спасатели и просто неравнодушные южноуральцы очень переживают за пропавших. Погода стоит прохладная, предыдущие два дня были сырыми и пасмурными, а после захода солнца температура сильно падает. Неподготовленному человеку непросто переночевать в холодном лесу.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

К сотрудникам МЧС и областной поисково-спасательной службы присоединились полицейские, лесники, охотники, кинологи с собаками, добровольцы. Помогать вызвались члены мотоклуба из Озерска.

— Сложная местность требует привлечения внедорожной техники, — объяснили в областной поисково-спасательной службе. — Задействованы внедорожники, квадроциклы и даже спортивные мотоциклы класса эндуро.

В региональном ГУ МЧС бьют тревогу: лишь за последние трое суток сотрудники ведомства шесть раз выезжали искать заблудившихся грибников. Спасатели просят южноуральцев хотя бы лучше готовиться к лесным походам.

— Минимальный набор вещей, которые необходимо брать с собой, отправляясь в лес: полностью заряженный телефон, небольшой запас продуктов, питьевая вода, зажигалка или спички, яркая одежда и запас теплых вещей на случай непогоды, — советуют в МЧС.

Обновлено в 13:50.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что обеих заблудившихся в лесу под Кыштымом пенсионерок нашли волонтеры. Женщины живы и серьезно не пострадали.

— Состояние удовлетворительное, в медицинской и психологической помощи не нуждаются, — рассказали в МЧС.

В областной поисково-спасательной службе уточнили, что одну из женщин нашли члены мотоклуба в районе Кызыла, а вторую рядом с горой Егоза отыскал лесник.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Напомним 11 сентября две жительницы Карталов оправились за грибами, но заблудились во время ливня. Для них экстремальная прогулка по чаще закончилась благополучно: уже в глубокой темноте женщин отыскали и эвакуировали из леса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.