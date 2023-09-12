Местами до -2 градусов: жителей Челябинской области предупредили о ночных заморозках

По ночам температура будет сильно опускаться. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ближайшие ночи в Челябинской области будут холодными. Синоптики обещают заморозки до -2 градусов. Правда, самого Челябинска это не коснется.

– Ночью 13–15 сентября местами ожидаются заморозки до -2 градусов, – сообщили в Челябинском гидрометцентре.

При этом днем температура будет высокой. В среду до +15, +20 градусов. В четверг до +16, +21 градуса. А в пятницу до +17, +22 градусов.

Ветер будет неустойчивым. Осадков не ожидается.

В самом Челябинске ночи будут не такими холодными. В ближайшие ночи температура не опустится ниже +6, +9 градусов. Днем будет температура от +17 до +20 градусов.

Прогноз погоды на сентябрь можно посмотреть по ссылке.

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