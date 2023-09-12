Попинали и закинули в машину: в Челябинске на глазах у соседей похитили мужчину, сбежавшего из реабилитационного центра

Мужчину похитили прямо во дворе. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Мужчина шел по улице, резко его нагнали несколько человек и скрутили. Подбежал еще один, пару раз пнул. А потом бедолагу и вовсе затолкнули в машину и увезли. Такая картина, словно из фильма, развернулась на глазах жителей одного из домов на улице Университетская Набережная в Челябинске.

Соседи наблюдали эту картину со страхом, но помочь никто не решился. Зато потом скачали видео с камер наблюдения и обратились в полицию. Тогда и оказалось, что «похищенного» вовсе не нужно было спасать.

– Мужчина сбежал из реабилитационного центра. Брат с товарищами его поймал и отправил назад на лечение, – сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

Теперь мужчина снова проходит лечение от своей зависимости.

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