Певица Ольга Бузова отменила свой концерт в Челябинске, но споет в Екатеринбурге

Концерт исполнительница отменяет и переносит с 2020 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Известная певица и ведущая Ольга Бузова отменила свой челябинский концерт, запланированный на 16 сентября. Об этом стало известно всего за 3 дня до запланированного шоу. Информация появилась в соцсетях и на портале Городских Зрелищных Касс.

– Концерт Ольги Бузовой, запланированный 16 сентября в Конгресс-холле Центра Международной торговли, по техническим причинам отменен, – сообщили в Kassy.ru.

Впрочем, фанаты могут не торопиться сдавать билеты, по ним можно попасть на концерт, который пройдет 15 сентября в Екатеринбурге. Всем желающим предлагают трансфер.

Ольга Бузова отказывается от выступления в Челябинске с 2020 года. Концерты отменяли и переносили целых пять раз! Сначала из-за пандемии, потом – по другим обстоятельствам.

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