В первый день Кубка России по баскетболу 3х3 в Челябинске прошла презентация состава клуба «Челбаскет». Фото ФБЧО

В Челябинске завершился первый день Кубка страны по баскетболу 3х3. На старте команды провели предварительные матчи. Сегодня, 14 сентября в ТРК «Таганай», где проходит турнир, прошла торжественная церемония открытия Кубка России, в которой приняли участие общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер и первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Сразу после открытия прошла презентация обновленного состава БК«Челбаскет», который в этом году будет дебютировать в чемпионате российской Суперлиги. Отметим, что «Победная стая» в этом году усилилась опытными и именитыми игроками, часть из которых являются воспитанниками челябинского баскетбола. В целом же 2/3 состава клуба — южноуральские баскетболисты.

Завтра, 15 сентября в рамках Кубка России пройдет необычный турнир — по Фиджитал баскетболу - это совмещение интерактивного баскетбола и баскетбола 3×3 (сначала игроки «рубятся» в NBA2K, а затем переходят на реальный корт, очки обеих частей матча суммируются). Такие турниры, когда объединяются игры компьютерные реальные сегодня все более и более популярны (подробнее — в расписании).

Отметим, что в Кубке России в Челябинске примут участие шесть южноуральских команд: мужские клубы «Курчатов» (Челябинск), «Металлург» (Магнитогорск), «Уралец» (Златоуст) и «Сатурн» (Челябинск), а также две женские челябинские команды — «Позитив» и «Кобра». Вход на все игры свободный.

Кстати, в первый день на площадке Кубка России выступила челябинская кавер-группа «Илона Маскова». А в финальный день, в субботу 16 сентября хедлайнером соревнований станет хип-хоп-исполнитель, представитель «новой школы» OBLADAET.

Баскетбол 3×3. Кубок России. Челябинск, 14—16 сентября. Расписание турнира:

15 сентября

10:00—21:35 — игры Кубка России 13:30 — первый матч «Курчатова» (Челябинск) 18:00—21:00 — турнир по фиджитал-баскетболу

16 сентября

13:00—17:30 — полуфинал Кубка 18:00 — концерт хедлайнера OBLADAET Вход по билетам. Билеты доступны по ссылке. 19:15—21:30 — финал Кубка России

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