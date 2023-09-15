Расхламляйтесь, поднимайте самооценку и не ругайтесь в полнолуние: астропрогноз с 15 по 30 сентября

В это время полезно узнавать что-то новое и необычное. Фото: Вадим АРХИПОВ

Наконец-то Венера и Меркурий перестали быть ретроградными! Нужно быть аккуратнее с тратами, чаще встречаться с друзьями и расхламляться. Как справиться с паникой и хаотичными желаниями, рассказала астролог Екатерина Шувалова:

– Наконец-то Венера и Меркурий вышли из ретроградного движения, теперь снова можно делать бьюти процедуры и начинать любые дела, особенно если почву для них вы подготовили заранее.

14–15 сентября благоприятно будет активно использовать новые технологии и гаджеты как в работе, так и в жизни. Прокачать себя можно, делая что-то по-новому, совершенно необычным для вас способом. Встречайтесь с друзьями и единомышленниками – это тоже пойдет на пользу.

С 14 по 18 сентября будьте осторожны с шоппингом и тратой финансов на удовольствия: высок риск переплатить, а в итоге не получить удовольствия.

Старайтесь трезво оценивать свои возможности, ведь чересчур оптимистичный настрой может обернуться тем, что не рассчитаете силы и придется искать иные варианты решения задач.

18–19 сентября могут произойти ситуации, когда вы вынуждены будете или от чего-то отказаться, или что-то сделать. Некоторые почувствуют лень и прокрастинацию.

Старайтесь направить энергию внутрь себя: выпишите свои мысли, подумайте, что вас тревожит. Побудьте в тишине и спокойствии хотя бы немного. Также в это время будьте осторожны: могут возникнуть заблуждения насчет каких-то людей или ситуаций.

19–20 сентября благоприятный период для того, чтобы повысить свою самооценку. Используйте это время для влияния на других людей, есть возможность решить волнующие вас вопросы.

Помимо этого, вы можете ощутить прилив сил, как будто в вас кипит бурная энергия. Можете успеть сделать намного больше, чем обычно и при этом почти не почувствовать усталости.

Отличной практикой будет расхламление пространства вокруг себя: избавьтесь от всего старого и ненужного, чтобы почистить поле для прихода новых возможностей.

С 23 по 25 сентября прекрасное время, чтобы посвятить его обучению. Если у вас давно лежит курс, книга или лекция, до которой не доходят руки, то этот период как нельзя лучше для этого подходит. Информация будет усваиваться легко.

28 и 29 сентября довольно напряженный период, когда могут активизироваться импульсивные, хаотичные желания. Старайтесь держать себя под контролем, проявлять терпение. Могут возникать конфликты в партнерстве, особенно если кто-то пытается ограничить вашу свободу.

29 сентября нас ожидает полнолуние. Луна будет находиться в овне, поэтому наши эмоции могут обостряться. То, что в обычный день не вызвало бы у вас реакции, в полнолуние может дать обратный эффект. Поэтому старайтесь не конфликтовать и не выяснять отношения в этот день. Все негативные эмоции лучше всего сбрасывать через спорт и любые активные действия.

29 и 30 сентября будут наполнены энергиями креатива и изобретательности. Общайтесь, делитель своими идеями с друзьями и коллегами. В это время самые смелые ваши идеи могут быть встречены на «ура». Узнайте что-то совсем новое и необычное для вас, это расширит кругозор.

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