«Мы такие же девчонки, как и все»: показываем челябинских хоккеисток в реальной жизни и на льду

Великолепная четверка и вратарь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 18 сентября, «Белые Медведицы» начинают новый регулярный чемпионат Женской хоккейной лиги. Матч пройдет в Воскресенске против местной команды 7.62. А первое домашнее противостояние на новой площадке — на льду арены «Трактор» — состоится 3 октября.

В преддверии новой регулярки девушки набрали хорошую физическую форму (кто-то даже признается — пиджак стал узок в плечах), но при этом остались обаятельными и привлекательными. О своей жизни вне льда и планах на сезон «Белые Медведицы» рассказали корреспонденту КП-Челябинск

Хрупкая, но непробиваемая Милена Третяк

Свободное от тренировок время Милена любит проводить с друзьями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эту милую миниатюрную девушку зовут Милена Третяк. Она уделяет свое свободное время учебе, получает образование по специальности «Спортивный менеджмент». Кроме этого, любит проводить вечера в компании друзей и ходить в кино. Также ей нравится делать яркий маникюр, цвет которого продумывает заранее, но по итогу, как настоящая девушка, меняет свое решение в последний момент. С первого взгляда трудно догадаться, что она вратарь челябинской женской хоккейной команды «Белые Медведицы».

Милена Третяк является одним из лучших вратарей в Женской хоккейной лиге Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В хоккей пришла по стопам брата: была с ним на тренировке и мне специалист предложил выйти на лед, — вспоминает Милена Третяк. — В семь лет я впервые встала на коньки в спортшколе «Орбита» в Зеленограде, и мне, конечно, понравилось, хотя первое время по бортику ползала, потом неделю была нападающим. Так как со мной никто не играл в пас, не отдавал передачи, решила встать в ворота — с этого и началась моя карьера голкипера.

Перед матчами Милена обычно слушает музыку, разминается с мячиками и обматывает клюшку. Ее особый ритуал — за день до игры пораньше лечь спать, чтобы восполнить баланс сил и зарядиться на предстоящее противостояние. На лед спортсменка выходит в боевом настрое: заплетает традиционную косичку, надевает шлем и остальную габаритную экипировку.

— Перед переходом в «Белые Медведицы» я играла за китайскую команду, которая на тот момент называлась КРС «Ванке Рэйз». В преддверии олимпийского сезона они комплектовали состав из игроков, имеющих гражданство их страны. Меня же пригласили в Челябинск, где я понимала, что будет большая нагрузка и ответственность, ведь клуб являлся новичком ЖХЛ, — рассказала голкипер.

Новый сезон станет для челябинской команды уже третьим на профессиональном уровне. В минувшем межсезонье в тренерском штабе «Медведиц» произошли изменения — главный тренер Денис Афиногенов распустил всех специалистов, пригласив взамен лишь одного. Им стал экс-тренер по физподготовке пятикратного чемпиона России, уфимской «Агидели» Илья Сорокин. В таком тандеме наставники устроили местным хоккеисткам мощные предсезонные сборы.

— Тренировочный процесс стал жестче, поменялся график занятий, увеличилось количество нагрузок, — отмечает Милена. — Но, как бы не было тяжело, это то, что необходимо для хорошего сезона. Чувствую, что мой функционал подтянулся.

В предстоящем регулярном чемпионате количество матчей увеличится вдвое: вместо привычных четырех встреч, каждая из команд проведет по шесть противостояний друг с другом. Помимо этого, изменился и регламент выхода в плей-офф — уже сейчас с уверенностью можно сказать, что «Белые Медведицы» вышли в итоговую стадию сезона и будут биться за Кубок ЖХЛ. Осталось лишь узнать, с какого места они начнут эту борьбу…

— Хотим как можно больше побеждать: перед нами стоят грандиозные цели. Будем настраиваться, выходить и выигрывать. Мы пахали, чтобы успешно войти в сезон и взять главный трофей, — подытожила вратарь.

Веселая и боевая Алина Гарипова

Алина Гарипова очень дружелюбная и веселая девушка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Яркая Алина Гарипова выросла на ЧМЗ. Несмотря на мнение о суровости района, девушка очень женственна. В детстве она много болела, поэтому для профилактики и улучшения здоровья родители отдали ее в секцию по фигурному катанию. Хрупкая малышка занималась этим спортом с трех до 12-ти лет. По вечерам постоянно ходила с папой на матчи тогда еще существующей команды «Мечел».

Став взрослой, девушка не потеряла и любовь ко льду. Когда девушка закончила с фигурным катанием, папа отдал ее в хоккей. Теперь она защитник челябинской хоккейной команды «Белые Медведицы».

Путь в хоккей у спортсменки начался с фигурного катания Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— После тренировок по фигурному катанию я гоняла шайбу с папой, но при этом мысли о занятиях хоккеем на профессиональном уровне все же не было, — призналась Алина Гарипова. — В 12 лет сменила секцию и пополнила спортшколу имени Сергея Макарова, там было мало защитников, и мой первый тренер Александр Владимирович Роднов предложил мне попробовать себя на линии обороны. Благодаря умению кататься на коньках я с легкостью двигалась спиной вперед, что помогло закрепиться в защите.

Перед выходом на лед Алина привыкла отвлекаться от хоккея. Абстрагироваться от него ей помогает фантастика — читая ее, спортсменка погружается в другой, несуществующий в реальности, мир. Раньше ей мама на матч заплетала два колоска, позже девушка уменьшила длину волос и сейчас делает выбор в пользу обычного хвостика.

— На протяжении двух сезонов я играла за нижегородский СКИФ, и когда в 2021 году он распался, поняла, что нужно искать другие варианты продолжения карьеры. В это время в Челябинске появился клуб «Белые Медведицы», поэтому, не раздумывая, сделала выбор в пользу него, так как он базируется в моем родном городе. Сейчас у нас много тяжелых тренировок, большая нагрузка, но, несмотря на это, девчонки молодцы — сквозь слезы и боль преодолели этот этап предсезонной подготовки, чтобы дальше начинать выигрывать, — отметила защитник.

Перемены тренировочного процесса хоккеистка почувствовала и на себе — недавно, собираясь на День рождения одноклубницы, она заранее продумала себе образ. Одеваясь, заметила, что желанный пиджак стал узок. Оказалось, что спортсменка мощно укрепила плечи и руки на летних сборах. Из-за этого, по итогу, от одной детали гардероба все же пришлось отказаться.

От предстоящего чемпионата ЖХЛ Алина Гарипова, безусловно, ждет больше результата. По ее словам, благодаря сплоченности и проделанной работе, команда Дениса Афиногенова может чего-то добиться.

Сейчас свое свободное время девушка посвящает расслаблению посредством прослушивания музыки, чтению книг и рисованию по номерам. Также любит готовить завтраки, так как в этом процессе можно покреативить, создав что-то не только вкусное, но и интересное.

Секретное оружие Берта Валеева

Берта Валеева закончила школу с золотой медалью Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Загадочная Берта Валеева вдохновляется поэзией Александра Пушкина и любит перечитывать роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Помимо пристрастий к чтению, девушка изучает иностранные языки. Закончив школу с золотой медалью, она решила учиться на лингвиста. Получить образование в Челябинске ее смотивировал переход в «Белые Медведицы», где она выступает в роли нападающего.

В хоккей юная Берта пришла также по стопам брата. Ее путь начался с детско-юношеской спортшколы по хоккею в Нижнекамске. В отличии от мальчика, который был защитником, ей нравилось бежать, делать передачи и атаковать ворота соперника.

На тренировках девушка также усидчива, как на учебе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Перед матчами стараюсь хорошо размяться и быть с командой, — рассказывает Берта Валеева. — «Белые Медведицы» стали для меня первым профессиональным клубом, поэтому сначала здесь было морально непросто находиться — меня не ставили в состав или давали минимальное количество игрового времени. Признаюсь, в тот момент было много мыслей, чтобы закончить, уехать домой и заняться учебой, но я этого не сделала и думаю, что поступила правильно.

Новый тренер Денис Афиногенов очень требователен. Безусловно, Берта, как и остальные игроки, устает, но понимает, что благодаря всем трудностям, становится только сильнее. По ее словам, спустя два месяца тренировок, заметен прогресс — хоккеистки подросли как в «физике», так и профессиональном плане.

— Несмотря на нагрузку, есть мотивация красиво одеваться и показывать, что мы не всегда ходим в спортивном костюме, но и можем быть женственными. В новом сезоне хочется выигрывать, получить медали и доказать, что клуб существует не просто так. Все же Челябинск — это хоккейный город, мы отстаиваем его спортивную честь, — подчеркнула форвард.

Бесстрашная и семейная Алина Матвеева

Алина Матвеева два года назад стала мамой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже два года отстаивает честь хорошей мамы прекрасная Алина Матвеева. Девушка воспитывает двухлетнюю дочку Алису, поэтому все свободное время проводит с семьей. Вместе они любят играть и ходить в парки развлечений. Сама же девушка — модница, выбирает спокойные оттенки, самой яркой вещью является розовая водолазка, подобранная под тренд сезона. Когда Алина находилась в декрете, позвонили из «Белых Медведиц» и пригласили ее, как хорошего защитника, присоединиться к воссозданной команде.

На поле же она очень внимательный защитник Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После родов, девушка горела желанием вернуться в хоккей. Будучи беременной, она иногда каталась и делала специальные упражнения, чтобы потом быстрее вернуться в форму. Так и получилось — год пролетел незаметно, и спортсменка вновь попала на лед.

— Пришла в хоккей вслед за братом, начав заниматься в родном Ступино в спортшколе «Капитан», — знакомит со своей историей Алина Матвеева. — Когда родители поняли, что нужно двигаться и развиваться дальше, перевезли меня в столицу, где я тренировалась с мальчиками. Первый профессиональный контракт вынудил меня переехать в Ухту, потом в 2021 году пополнила состав челябинского клуба.

С приходом Дениса Афиногенова, команда сильно поменялась как в составе, так и в философии. Влияние опытного специалиста, по словам Алины Матвеевой, чувствуется везде и подобные изменения определенно пойдут клубу на пользу.

— Мы проделали большую работу, улучшили свое физическое состояние, но хоккей для нас — работа. Многие почему-то думают, что все игроки мужеподобные, на самом деле, это не так, ведь у многих игроков есть свои семьи. Мы такие же девчонки, как и все, так что от подобного скептицизма бывает очень неприятно и обидно, — признается защитник.

Чтобы развеять стереотипы, большинство хоккеисток специально приходят на матчи максимально женственными. Алина же, помимо стильных образов, перед хоккейными баталиями всегда слушает треки группы «Король и Шут» — они ее заряжают и добавляют драйва. Также, выходя на матч, спортсменка все привыкла делать с правой стороны: надевает конек и крагу, ступает на лед.

— В новом сезоне ЖХЛ хочется войти в четверку, ведь мы вложили столько физических и моральных сил, — делится Алина Матвеева. — А где лидерские позиции, там и до главной цели — Кубка — недалеко. Будем стараться.

Что касается маленькой дочки Алисы, то она в скором времени может пойти по стопам мамы, ведь девочка не выпускает из рук клюшку. Зимой семья пробовала ставить малышку на коньки, но та пока не поняла, чего от нее хотят, поэтому продолжила приобщаться к хоккею на земле. Спортсменка призналась — ей кажется, что дочь в будущем может стать даже лучше нее. Если такой расклад сделает Алису счастливее, то, думаем, Алина Матвеева приложит все усилия для этого.

Будущее журналистики Мария Надеждина

Мария Надеждина любит выглядеть красиво Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стильная Мария Надеждина по образованию психолог. Сейчас она учится на журналиста и вскоре имеет все шансы стать новой звездой современной прессы. Девушка призналась — чувствует, что движется в правильном направлении.

В общении с ней можно заметить, что Мария правильно выстраивает коммуникацию, очень грамотно разговаривает. Также она ведет свой блог в соцсети, где постит как развлекательный, так и познавательный контент, в том числе и о психологии. Помимо этого, спортсменка взаимодействует с аудиторией в формате «вопрос — ответ».

В перерывах Мария любит смотреть сериалы. А недавно произошел первый в ее жизни осознанный шоппинг: она обратилась к стилисту и начала работать над индивидуальным образом, потому что испытала желание выглядеть красиво. На другие занятия, к сожалению, у нее попросту не хватает сил, ведь нападающий «Белых Медведиц» постоянно вовлечена в тренировочный процесс.

А на льду — забивать голы и одерживать победы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Приводила с папой младшего братика на хоккей и потом решила тоже попробовать. В команде в Нижегородской области изначально играла в защите, но постоянно рвалась забивать голы. Тренер это заметил и переставил меня в нападение, до сих пор на этой позиции и нахожусь, — вспоминает Мария Надеждина.

Перед матчем спортсменка старается абстрагироваться от всего и не привязывается ни к каким ритуалам. Она даже не заморачивается над прической — на игре максимально не думает о красоте, ей важен комфорт и грамотное выполнение своей работы.

В «Белые Медведицы» перешла после распада нижегородского клуба СКИФ. Мария призналась, что в первое время в команде было немало моментов, с которыми она не могла мириться, но постепенно руководство хоккейной системы «Трактор» пошло навстречу и предоставило комфортные условия.

— С приходом Дениса Александровича Афиногенова и Ильи Васильевича Сорокина все стало более профессионально и серьезно, — также отмечает форвард. — Мы очень много работаем, делаем это не просто так, а для достижения самых высоких целей. Наши тренеры — максималисты, и мы вместе с ними становимся такими же.

Недавно Мария Надеждина вместе с сокомандницей Викторией Кулишовой приехала на тренировку с дыней и арбузом. Поводом стал проигрыш их звена — игроки в товарищеском матче не выполнили поставленную наставниками задачу. Оказалось, что не всегда плата за неудовлетворительную работу бывает вкусной, чаще спортсменки прыгают барьеры или же выполняют другие физические упражнения. Такую систему мотивации создали сами тренеры, они же готовы ее поддержать в случае победы в плей-офф ЖХЛ.

Ожидания от нового сезона у Марии Надеждиной, как и у остальных челябинок, самые высокие. «Белые Медведицы» и вправду проделали большую работу, которая, безусловно, не должна пройти зря.

Интерес к женскому хоккею с каждым годом становится все больше. Каждая из героинь в унисон предыдущей повторяла: «Чтобы о нас знали и поддерживали, необходимо привлекать нас к главной команде, ведь мы находимся в вертикали „Трактора“. Помимо медиавовлеченности, спортсменки понимают и свою личную задачу — чем больше и чаще они будут показывать достойный результат, тем быстрее у них на матчах будут заполнены трибуны».

Напомним, по итогам прошлого сезона челябинская команда заняла седьмое место и завершила сезон, проиграв два матча красноярской «Бирюсе» в 1/8 финала плей-офф.

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