Врач-супергерой против злых чиновников: в Кургане создали смешной мультфильм про Гавриила Илизарова

Анимационная версия знаменитого курганского врача. Кадр из мультфильма: Мульти История

В Кургане создали мультфильм о знаменитом хирурге и изобретателе Гаврииле Илизарове.

В семь минут уместилась история тяжелого труда врача в провинции, создания аппарата Илизарова (устройства, которое помогает и сращивать переломы костей, а при необходимости — удлинять конечности), попыток Илизарова внедрить новый медицинский метод, неудач и успеха.

— Гавриил Илизаров начал карьеру в маленькой сельской больнице. Не очень многообещающе? Но именно его ум и упорство навсегда изменили медицину, — рассказывают авторы о сюжете мультфильма.

Илизаров на экране — врач-супергерой. Есть и суперзлодеи — недалекие чиновники от медицины, которые единогласно голосуют за то, чтобы «послать» хирурга-энтузиаста вместе с его изобретением. Благодаря стечению обстоятельств злодеев удается пересилить, а в Кургане появляется клиника мирового уровня — Илизаровский центр.

В мультфильме незамысловатые шутки в исполнении анимационных персонажей чередуются с кадрами кинохроники.

Над роликом совместно работали студия CompactTV и Урало-Сибирский центр современного творчества. Короткометражка стала частью сериала «Мульти История»: каждый из эпизодов проекта посвящен знаменательному событию или выдающейся личности в истории Зауралья. Ранее уже выходили выпуски о декабристах в Кургане, появлении заводов и Курганской области до нашей эры.

Создатели подчеркивают, что в их творении полно творческой интерпретации и художественных допущений.

— Это мультсериал с юмором рассказывающий про региональную историю молодежи, — объясняют в CompactTV. — Посмеемся и в процессе запомним важные исторические факты о родном регионе.

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