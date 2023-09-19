Раненого пришлось нести 5 километров: носилки, сшитые в Челябинске, спасли бойца

Небольшой подвальчик, где шьют носилки, посетил "Народный фронт" и блогер Юрий Подоляка.
Фото: Олег ЧЕРНЫХ
Общественное движение «Шьем нашим» стало, пожалуй, самым известным в Челябинской области. В сентябре 2022 года женщины, которые проводили мужей и родных на спецоперацию, начали шить теплую одежду и термобелье для бойцов. При этом мало кто из них работает профессиональными швеями — среди добровольцев в основном пенсионерки.
— Я отработала маникюршей 15 лет, — рассказывает руководитель движения Алена Коробинцева. — Когда началась частичная мобилизация, многих знакомых забрали туда. Я росла в семье ветерана Великой Отечественной, поэтому по-другому не могу. Здесь собрались все, кто не может быть в стороне.
Волонтеры торопятся сшить как можно больше теплых вещей к зиме.
Фото: Олег ЧЕРНЫХ
За год работы женщины сшили 8 тысяч вещей и отправили 20 тонн гуманитарных грузов. Сейчас главная задача — сделать как можно теплых вещей: термобелья и флисовых костюмов.
— Буквально позавчера ребята написали, что там уже холодно по ночам, а мы только переключились на осенний ассортимент, — рассказывает Алена. — Сейчас не помешали бы волонтеры и средства. Шьем только вещи, которые работают правильно, отводят влагу и греют. Боец, даже если активно подвигался, не будет мокрым. Именно с такими материалами мы работаем.
Движение "Шьем нашим" работает уже год.
Фото: Олег ЧЕРНЫХ
Работать приходят в основном пенсионеры.
Фото: Олег ЧЕРНЫХ
ШЕВРОНЫ СО СВЯТОЙ ОЛЬГОЙ
Шевроны со святой Ольгой — отдельный заказ от операторов беспилотников. Дело в том, что Святая Ольга — их покровительница. Легенда эта описана в «Повести Временных лет». Чтобы отомстить за смерть мужа князя Игоря, Ольга со своим войском осадила Искоростень, княжна предложила горожанам откупиться данью: каждому принести по три голубя и воробья. После того, как Ольга получила птиц, она приказала привязать к их лапам тлеющий трут и выпустить на волю. Птицы вернулись домой и сожгли город.
Святая Ольга - покровительница операторов БПЛА.
Фото: Ольга ЩАПИНА
Шевроны со Святой Ольгой — совместный проект «Шьем нашим» и Челябинской епархии.
— Нашивки мы сделали совместно с отцом Игорем, — рассказывает руководитель движения. — У нас есть швея, которая занимается конкретно шевронами, а отец Игорь (секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков. — Прим. ред.) попросил сделать именно Святую Ольгу и Архангела Михаила.
«ЕСЛИ БЫ НЕ ВАШИ НОСИЛКИ, Я БЫ НЕ ДОНЕС»
Получая запросы от бойцов, волонтеры начали делать носилки, которые отличаются особой прочностью. Вещи, сшитые в Челябинске, спасают жизни, — уверена Алена Коробейникова.
— Носилки мы разработали сами, изучая подобные, — говорит Алена. — Мы дружим с собровцами, и все носилки у нас отрабатываются. Приезжаем к ним в расположение, они уже знают, что приехали тестировать. Проверяем каждый шовчик. Была ситуация, когда мы отдали трое самых первых носилок после тестирования в зону СВО, были уверены, что они выдержат. На них 5 км несли тяжело раненого. Парнишка, который вытаскивал из-под обстрелов, был один, говорит: «Я его тащил и понимал, что если бы не носилки, я бы его просто не донес». Парень жив-здоров, все хорошо. Мы очень рады, что они там помогают.
Спасают жизни и турникеты, сшитые в Челябинске. Это специальная кровоостанавливающая повязка, которую можно зафиксировать самостоятельно, без помощи медика. Также женщины плетут браслеты выживания.
Такие турникеты раненым бойцам крайне необходимы.
Фото: Ольга ЩАПИНА
— Его можно распустить в веревку длиной 5 метров, — говорит Алена Коробинцева. — Ребята их используют, когда под обстрелами находятся раненые. Самому их вытащить нереально. Веревки связывают с саперной кошкой, кидают, он за себя цепляет, и его вытаскивают волоком. Иногда иначе с поля боя не достать.
Еще один проект развернулся благодаря губернатору Алексею Текслеру. Глава региона после встречи с волонтерами решил помочь с покупкой станка для изготовления маскировочных сетей. Скоро первые изделия отправятся на Донбасс.
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