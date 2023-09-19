Для больных коронавирусом в Челябинской области открыли 62 койки

Госпитализируют в основном пожилых людей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области растет количество инфекционных заболеваний. Как рассказала журналисту КП-Челябинск первый вице-губернатор Ирина Гехт, в регионе для больных коронавирусом открыты 62 койки, 16% из них остаются свободными. В основном с таким диагнозом госпитализируют пожилых людей.

— Это, как правило, люди пожилого возраста, которые имеют сопутствующие заболевания, — отметила Ирина Гехт. — Мы их госпитализируем, чтобы они какое-то время находились под наблюдением.

По данным Роспотребнадзора по Челябинской области, с 4 по 10 сентября зарегистрировано 164 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В 90% случаев болеют взрослые. За весь период наблюдения зафиксирован 414 тысяч 931 случай covid-19.

Более актуальной на сегодня является острая респираторная вирусная инфекция. За неделю больных ОРВИ стало вдвое больше — с 10 тысяч до 18 тысяч человек. При этом выявлен только один случай гриппа. Ирина Гехт отметила, что сезон инфекций по прогнозам начнется раньше, но пока самое безопасное время, чтобы сделать прививку.

— Традиционно начало учебного года и холод в квартирах дает нам повышение заболеваемости ОРВИ, — рассказала первый заместитель губернатора. — Пока мы не говорим о том, что есть грипп, но это как раз возможность привиться. Вакцина в поликлиниках есть, в основном «Совигрипп», который хорошо себя зарекомендовал. Важно снизить вероятность тяжелого течения гриппа. Минздрав уже привит на 100%, в областном правительстве привились порядка 50 человек, включая меня.

Отличить коронавирус от обычной простуды или гриппа поможет специальный экспресс-тест, который в ближайшее время появится у каждой бригады скорой помощи. На прививках от коронавируса сегодня медики не настаивают, но при желании можно получить дозу гамалеевской вакцины, которую закупила Челябинская область.

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