Не переносили сырое молоко: челябинские ученые выяснили, какую еду готовили на Южном Урале 4 тысячи лет назад

Тысячелетия любви к сыру: кисломолочные продукты были основой диеты народов, живших на Южном Урале в бронзовом веке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинские ученые разобрались, чем питались жители Южного Урала в древности. Оказалось, что около 4 тыс. лет назад на территории Челябинской области распробовали прототипы сыра, творога и простокваши.

Разобраться с доисторической диетой исследователям из ЮУрГУ помогли раскопки на Синташтинском поселении в Челябинской области и Алакульском поселении в соседней Курганской области. В местах, где жили люди бронзового века, нашли кости коров и кобылиц. Ученые установили, что животные чаще всего жили долго. На мясо животных забивают в молодом возрасте, когда у них самая большая масса тела. Выходит, что скот содержали в первую очередь ради молока, и только потом – для мяса.

Эту версию подтвердило изучение уже человеческих костей. Вернее – зубов. В зубном камне обнаружили молочные пептиды, а значит, древние люди часто пробовали молочные продукты. На молочно-мясную диету указали также изотопы азота и углерода в человеческих костях.

Фото: ЮУрГУ

— В ходе анализа древней посуды ученые обнаружили на ней многослойные пригары – результат многократного использования при приготовлении пищи, — рассказали в пресс-службе ЮУрГУ. — Липидный анализ показал наличие следов молочных жиров, значит, молоко активно употреблялось и перерабатывалось. А найденные сосуды с отверстиями в придонной части использовались, вероятно, для разделения фракций творожистых блюд.

Ученые также выяснили, что многие жители Урала в бронзовом веке страдали от непереносимости лактозы – не могли переваривать сырое молоко. Об этом удалось узнать, благодаря генетическому анализу.

— Оказалось, что непереносимость сырой лактозы была у половины местного населения того периода, — объяснил главный научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Андрей Епимахов. — Выходит, молоко было, но куда оно девалось? На землю выливалось? Тогда зачем доить? Это означает, что те, кто не переносил молоко в сыром виде, употребляли его в виде кисломолочных продуктов.

Добавим, сыр известен человечеству около 7 тыс. лет. Предполагается, что древние кочевники брали с собой в дорогу молоко. В кожаных мешках на жаре оно створаживалось и превращалось в продукт, не столь далекий от современного сыра. По мнению ученых, на Южный Урал «рецепты» кисломолочных продуктов принесли переселенцы из Восточной Европы и Кавказа.

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Челябинский кулинар Алексей Белкин уже 30 лет собирает и возрождает блюда уральской кухни. Какой напиток оценил Ермак, проезжая по Уралу, какие блюда подавали к столу Николая II, почему на Руси салаты ели вприкуску к мясу, как правильно солить блюда и красиво их подавать? Расскажем и научим готовить в проекте КП-Челябинск «Кулинарные рассказы Белкина».

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