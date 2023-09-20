«Вот и все, я уезжаю»: 15-летняя девушка выложила видео и пропала вместе с парнем

Перед исчезновением девушка опубликовала видеоролик. Фото: соцсети

В Челябинской области 15-летняя девушка пропала вместе с парнем, уехав из Аши. Саша М. (имя изменено) еще 18 сентября ушла «погулять с другом», но так и не вернулась домой. Мама девушки обратилась в полицию, теперь Сашу разыскивают.

— Ушла из дома, на звонки не отвечает. Прошу всех, кто обладает какой-нибудь информацией, позвонить или написать в личку, — бросила клич в соцсетях мама.

Парню, с которым ушла Саша, уже есть 18 лет. Во время поисков стало ясно, что молодые люди сели на электричку в сторону Уфы. Особо скрываться девушка явно не планировала, наоборот, больше хотела привлечь внимание: перед отъездом выложила видеоролик в «ТикТок». На видео она ничего не говорит, есть только подпись «ну вот и все я уежаю».

Когда в соцсетях появились сообщения о розыске, Саша все-таки вышла на связь и позвонила маме. Она сказала, что уехала в Челябинск. Одноклассникам заявила, что поехала в Москву. Но камеры зафиксировали парочку в Уфе. Впрочем, по словам мамы, скоро они планируют вернуться домой.

— Почему уехали, она не сказала. Парень зарплату получил, тратят деньги. Одноклассникам она сообщила, что в Ашу планирует вернуться завтра, 21 сентября, — рассказала КП-Челябинск мама девочки.

Тем временем, полиция продолжает поиски Саши.

— Полицейские предпринимают все необходимые меры, направленные на установление местонахождения несовершеннолетней, — рассказали полиции Ашинского района.

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