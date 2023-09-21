Из военного врача в кузнецы: хирург делает средневековые ножи и сплавляется на скандинавской ладье

Игорь Ращектаев – хирург, эндоскопист, кузнец и реконструктор. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Игорь Ращектаев выучился на военного врача, служил на Камчатке начмедом эскадрильи, а затем вернулся в родной Троицк. Он все также спасает жизни и занимается сразу несколькими любимыми делами. Игорь – хирург, эндоскопист, кузнец и реконструктор. Более того: ему удалось соединить работу и хобби: мужчина открыл музей античной медицины, сделав реплики древних инструментов своими руками.

У Игоря интересные скандинавские татуировки, так сказать, со смыслом. Фото: Илья БАРХАТОВ

Хирург и эндоскопист в одном лице

Это сейчас Игорь Ращектаев известен в родном городе любовью к своей работе и хобби. А в 17 лет он не знал, чего хочет от жизни. Нужно было выбирать будущую профессию, а сердце и голова хотели разного.

– Я не хотел поступать на хирурга, хотел учиться на историка. Но это были 90-е, и мы выживали как могли. Увлечения биологией, успехи в олимпиадах и родители подтолкнули меня к тому, чтобы поступить в медицинский институт. А уже учась там, я не видел другого варианта, кроме как работать хирургом. Потому что теоретические темы без активного действия – это не для меня, – рассказывает Игорь.

Сначала парень поступил в местный, челябинский, институт, а потом перевелся в Самарский военно-медицинский институт. Окончил его в звании лейтенанта и пошел в ординатуру по хирургии. Оттуда вышел уже старшим лейтенантом и сразу убыл в войска.

– Служил на Камчатке начальником спасательной группы, врачом-спасателем и начмедом эскадрильи. Прыгал с парашютом, десантировался для спасения людей, попавших в разные летные происшествия. Когда контракт закончился, прибыл на малую родину – тогда военные врачи почему-то стали не нужны в армии, – вспоминает хирург.

Служил на Камчатке начальником спасательной группы, врачом-спасателем и начмедом эскадрильи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В родном Троицке Игорь Ращектаев сразу начал работать хирургом. Сначала в поликлинике, потом центре амбулаторной хирургии, а потом осел в стационаре. А через 10 лет неожиданно (кажется, даже для себя) стал эндоскопистом.

– Пришлось перейти из хирургии в эндоскопию потому что скоропостижно скончался единственный в городе эндоскопист. Позже создал здесь, в Троицке, эндоскопическое отделение. Сейчас работаю его заведующим, врачом-эндоскопистом и хирургом, – делится Игорь.

Эту фотографию Игорь подписал «Я и колоноскоп. Я слева». Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Первый горн сделал из пылесоса, ведра и тазика

Но удивляет Игорь Ращектаев не только этим – он еще и опытный кузнец. После армии мужчина решил вспомнить детские мечты, с тех пор и занимается творчеством.

– Интерес к этому был с детства. Отец когда-то подарил мне книжку «Звонкая песнь металла», я прочитал и это как-то отложилось в памяти. Была тяга к кузнечному делу, но двигаться в этом направлении начал после того, как уволился из армии. Первый горн сделал «на коленке» из ведра, старого тазика и пылесоса, – делится хирург-кузнец.

Постепенно Игорь начал пробовать разные техники.

– Сделал историчные меха, горн, освоил разные техники ковки. Больше меня привлекали малые формы: не художественная ковка, а бытовые историчные вещи. Клинки ножей, котлы, установки под них. Практически все то, что использовали в хозяйстве в средневековье. Иногда для души можно и художественные небольшие формы сделать, но это бывает редко. Сейчас мы и бронзу льем историчными методами. Недавно ездили в Ставрополь, демонстрировали литье скифских наконечников. Расширяем горизонты, – с улыбкой рассказывает Игорь Ращектаев.

Кузнечным делом можно заниматься даже в полевых условиях. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На кузнечных фестивалях мужчина познакомился с реконструкторами. Теперь хирург состоит еще и в троицком клубе реконструкторов «Бобровый гон».

Игорь - не только кузнец, но еще и реконструктор. Фото: Ольга Вараева.

– Нельзя сказать, сложно ли все это совмещать. Хирургия – это не ремесло, а призвание, искусство. А кузнечное дело – это хобби, то, чем я занимаюсь в свободное время. Хирургия – основная работа, которая, скажем, так приносит мне деньги. И она уже стала частью меня, я этим живу. А кузнечное дело – это отдушина.

– Неужели никогда не хотелось уйти из больницы и посвятить всего себя кузнечному делу?

– Одно время было желание оставить медицину и уйти в эту сферу, но недолго. Связано это было с экономической ситуацией, когда врачи получали копейки. Но сейчас все изменилось. И кузнечное дело остается хобби, а не основной работой.

Игорь делает даже такие необычные вещи.

У Игорь Ращектаева во дворе дома есть своя мастерская с кузницей. В ней почти всегда и работает, а на фестивали возит передвижную, которая помещается в багажнике. У кузнеца даже есть несколько учеников. Им он передает свои навыки и возит с собой на фестивали.

– Семья привыкла, что это занимает время. Если первое время спрашивали, зачем мне это нужно, сейчас уже смирились. Но поддерживают. Без этого семья – не семья, – отмечает хирург-кузнец.

Игорь делает колечки, наперстки и даже ножи! Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Древнескандинавская ладья и музей античной медицины

Это не единственное необычное хобби Игоря. Раньше он ходил в походы, а теперь даже туризм стал историческим.

– Мы ходим на ладье, копии древнескандинавского судна. Сначала ходили на Ладогу, потом на Онегу. В этом году хотели пройти по Каспию через Волгу, но бюрократические издержки нас остановили, поэтому прошлись только по Волге 5 дней – 100 с небольшим километров на веслах.

Реконструкторы сплавляются на ладье. Фото: Кирилл Старостин.

Нашлись точки соприкосновения работы и хобби. Игорь Ращектаев открыл музей античной медицины. В нем более 150 экспонатов – это копии инструментов, которыми проводили медицинские манипуляции хирурги в I-II веках нашей эры. Основную часть хирург-эндоскопист-кузнец-реконструктор сделал сам.

Почти все экспонаты музея Игорь Ращектаев изготовил сам. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Во время реконструкции хирург даже сражается. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Хирург состоит еще и в троицком клубе реконструкторов «Бобровый гон» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

У мужчины уже есть планы на следующий год – вместе с коллегами он планирует провести в родном Троицке кузнечный фестиваль.

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