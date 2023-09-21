Из военного врача в кузнецы: хирург делает средневековые ножи и сплавляется на скандинавской ладье

Игорь Ращектаев – хирург, эндоскопист, кузнец и реконструктор.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Игорь Ращектаев выучился на военного врача, служил на Камчатке начмедом эскадрильи, а затем вернулся в родной Троицк. Он все также спасает жизни и занимается сразу несколькими любимыми делами. Игорь – хирург, эндоскопист, кузнец и реконструктор. Более того: ему удалось соединить работу и хобби: мужчина открыл музей античной медицины, сделав реплики древних инструментов своими руками.
У Игоря интересные скандинавские татуировки, так сказать, со смыслом.
Фото: Илья БАРХАТОВ
Это сейчас Игорь Ращектаев известен в родном городе любовью к своей работе и хобби. А в 17 лет он не знал, чего хочет от жизни. Нужно было выбирать будущую профессию, а сердце и голова хотели разного.
– Я не хотел поступать на хирурга, хотел учиться на историка. Но это были 90-е, и мы выживали как могли. Увлечения биологией, успехи в олимпиадах и родители подтолкнули меня к тому, чтобы поступить в медицинский институт. А уже учась там, я не видел другого варианта, кроме как работать хирургом. Потому что теоретические темы без активного действия – это не для меня, – рассказывает Игорь.
Сначала парень поступил в местный, челябинский, институт, а потом перевелся в Самарский военно-медицинский институт. Окончил его в звании лейтенанта и пошел в ординатуру по хирургии. Оттуда вышел уже старшим лейтенантом и сразу убыл в войска.
– Служил на Камчатке начальником спасательной группы, врачом-спасателем и начмедом эскадрильи. Прыгал с парашютом, десантировался для спасения людей, попавших в разные летные происшествия. Когда контракт закончился, прибыл на малую родину – тогда военные врачи почему-то стали не нужны в армии, – вспоминает хирург.
Служил на Камчатке начальником спасательной группы, врачом-спасателем и начмедом эскадрильи
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
В родном Троицке Игорь Ращектаев сразу начал работать хирургом. Сначала в поликлинике, потом центре амбулаторной хирургии, а потом осел в стационаре. А через 10 лет неожиданно (кажется, даже для себя) стал эндоскопистом.
– Пришлось перейти из хирургии в эндоскопию потому что скоропостижно скончался единственный в городе эндоскопист. Позже создал здесь, в Троицке, эндоскопическое отделение. Сейчас работаю его заведующим, врачом-эндоскопистом и хирургом, – делится Игорь.
Эту фотографию Игорь подписал «Я и колоноскоп. Я слева».
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Но удивляет Игорь Ращектаев не только этим – он еще и опытный кузнец. После армии мужчина решил вспомнить детские мечты, с тех пор и занимается творчеством.
– Интерес к этому был с детства. Отец когда-то подарил мне книжку «Звонкая песнь металла», я прочитал и это как-то отложилось в памяти. Была тяга к кузнечному делу, но двигаться в этом направлении начал после того, как уволился из армии. Первый горн сделал «на коленке» из ведра, старого тазика и пылесоса, – делится хирург-кузнец.
Постепенно Игорь начал пробовать разные техники.
– Сделал историчные меха, горн, освоил разные техники ковки. Больше меня привлекали малые формы: не художественная ковка, а бытовые историчные вещи. Клинки ножей, котлы, установки под них. Практически все то, что использовали в хозяйстве в средневековье. Иногда для души можно и художественные небольшие формы сделать, но это бывает редко. Сейчас мы и бронзу льем историчными методами. Недавно ездили в Ставрополь, демонстрировали литье скифских наконечников. Расширяем горизонты, – с улыбкой рассказывает Игорь Ращектаев.
Кузнечным делом можно заниматься даже в полевых условиях.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
На кузнечных фестивалях мужчина познакомился с реконструкторами. Теперь хирург состоит еще и в троицком клубе реконструкторов «Бобровый гон».
Игорь - не только кузнец, но еще и реконструктор. Фото: Ольга Вараева.
– Нельзя сказать, сложно ли все это совмещать. Хирургия – это не ремесло, а призвание, искусство. А кузнечное дело – это хобби, то, чем я занимаюсь в свободное время. Хирургия – основная работа, которая, скажем, так приносит мне деньги. И она уже стала частью меня, я этим живу. А кузнечное дело – это отдушина.
– Неужели никогда не хотелось уйти из больницы и посвятить всего себя кузнечному делу?
– Одно время было желание оставить медицину и уйти в эту сферу, но недолго. Связано это было с экономической ситуацией, когда врачи получали копейки. Но сейчас все изменилось. И кузнечное дело остается хобби, а не основной работой.
Игорь делает даже такие необычные вещи.
У Игорь Ращектаева во дворе дома есть своя мастерская с кузницей. В ней почти всегда и работает, а на фестивали возит передвижную, которая помещается в багажнике. У кузнеца даже есть несколько учеников. Им он передает свои навыки и возит с собой на фестивали.
– Семья привыкла, что это занимает время. Если первое время спрашивали, зачем мне это нужно, сейчас уже смирились. Но поддерживают. Без этого семья – не семья, – отмечает хирург-кузнец.
Игорь делает колечки, наперстки и даже ножи!
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Это не единственное необычное хобби Игоря. Раньше он ходил в походы, а теперь даже туризм стал историческим.
– Мы ходим на ладье, копии древнескандинавского судна. Сначала ходили на Ладогу, потом на Онегу. В этом году хотели пройти по Каспию через Волгу, но бюрократические издержки нас остановили, поэтому прошлись только по Волге 5 дней – 100 с небольшим километров на веслах.
Реконструкторы сплавляются на ладье. Фото: Кирилл Старостин.
Нашлись точки соприкосновения работы и хобби. Игорь Ращектаев открыл музей античной медицины. В нем более 150 экспонатов – это копии инструментов, которыми проводили медицинские манипуляции хирурги в I-II веках нашей эры. Основную часть хирург-эндоскопист-кузнец-реконструктор сделал сам.
Почти все экспонаты музея Игорь Ращектаев изготовил сам.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Во время реконструкции хирург даже сражается.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Хирург состоит еще и в троицком клубе реконструкторов «Бобровый гон»
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
У мужчины уже есть планы на следующий год – вместе с коллегами он планирует провести в родном Троицке кузнечный фестиваль.
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