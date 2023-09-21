Реконструировали жвачки и ядерный взрыв: как в Челябинске снимали фильм про Игоря Курчатова

Режиссер фильма Светлана Попова рассказала о том, как снималось кино Фото: Вадим АРХИПОВ

В эти выходные в Челябинске состоится премьера фильма «Курчатов. Щит и меч Холодной войны». Идея снять кино о создателе советской ядерной бомбой пришла режиссеру Светлане Поповой в феврале 2022 года, когда международные отношения в мире накалились. Съемочная группа проделала колоссальную работу — 1,5 года по крупицам собирала всю информацию, чтобы захватить огромный пласт истории нашей страны со времен Холодной войны по настоящее время. Фильм рассказывает не только о советском физике Игоре Курчатове, но и о развитиях отношений между Советским Союзом и США, а также какую роль в этом сыграла Челябинская область.

Фото: Вадим АРХИПОВ

В пресс-центре «Комсомольской правды-Челябинск» пообщалась с создателями документальной драмы и узнали неожиданные факты о съемках фильма.

Поиски детей-пионеров

К актерскому составу фильма предъявлялись строгие требования. По внешности они должны были соответствовать героям того времени. Актеры должны были следить за маникюром, макияжем и прическами. По запретом – татуаж бровей, наращенные ресницы, длинные ногти и яркий цвет волос.

В одном из эпизодов фильма реконструировали выставку «Информатика в жизни США», проходившую в 1988 году в Магнитогорске. Именно она впервые показала советским жителям безграничный мир компьютерных технологий.

Режиссер фильма Светлана Попова Фото: Вадим АРХИПОВ

– Было сложно найти настоящих пионеров с пионерским взглядом. Сейчас дети выглядят по-другому. Нужны были советские крепкие люди с атлетическим телосложением, румяными щеками, длинными некрашеными волосами, – рассказывает режиссер фильма Светлана Попова. – На кастинг к нам пришли 400 человек, мы отобрали лишь 90.

Оказалось, что современные дети либо слишком худые, либо наоборот по-буржуйски упитанные. Кстати, на кастинге потенциальных актеров одевали в костюмы тех лет, чтобы было привычнее.

Реконструкция жвачек и покупка первых пакетов

Съемочная группа старалась максимально соблюсти всю атмосферу тех времен, ведь только так зритель сможет перенестись в историю. Предстояло найти или воссоздать нужные атрибуты.

Для эпизодов о выставке «Информатика в жизни США» команда нашла настоящие пакеты, в которых гостям вручали раздаточные материалы. Их удалось купить популярной интернет-площадке продавалось несколько раритетных пакетов за 600 рублей. А еще нашли значки с логотипом выставки.

Съемочная группа старалась найти подлинный реквизит Фото: Вадим АРХИПОВ

Жвачки не нашли, но получилось реконструировать их – напечатать этикетки с ретро-дизайном и обернуть в них жевательные резинки, купленные в обычном магазине. А в одном коллекционном магазине даже отыскали запечатанную бутылку водки из 80-х годов. Это настоящая удача.

Съемки проходили и в доме Игоря Курчатова в Озерске, где советский физик работал над проектом ядерной бомбы. Там хранятся подлинные вещи ученого. А актеры заранее одевались в свои костюмы, чтобы привыкнуть к образу.

Секретные материалы и американский преступник

В фильме много интеллектуальных и исторических отсылок, журналистских расследований. Так, команда записала интервью с двумя ветеранами КГБ, чтоб узнать об их впечатлениях о программе разоружения.

На съемках фильма команду консультировал автор самых первых книг об Озерске и закрытых городах Челябинской области Виталий Толстиков. Именно он помогал понять личность Игоря Курчатова, а также рассказал всю ранее засекреченную информацию, с которой работал долгие годы, чтобы создать книгу о ядерном оружии Урала.

Не обошли стороной и громкое уголовное дело американского бизнес-тренера Дэвида Лэнга, который приехал в Челябинск в начале 2000-х годов. Он преподавал деловой английский, занимался международным сотрудничеством. Но потом вскрылась страшная правда: мужчина снимал порнографические ролики с несовершеннолетними девочками. В 2021 году его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Съемочной группе удалось договориться о встрече с ним.

Перевоплощение в Игоря Курчатова

Исполнитель роли Игоря Курчатова – тоже Игорь, только Ковалев несколько месяцев изучал особенности речи, мимики, внешности своего героя, его манеры и темперамент, опираясь на книги, архивы и несколько видеозаписей.

– Я сам родился и вырос в Озерске, поэтому с детства личность Курчатова на слуху. У меня была возможность посещать те места, где работал и отдыхал ученый. Конечно, все это дало толчок, чтобы войти в образ. Мы изучили много источников, чтобы через взгляд и мимику все это передать. Режиссер поставил задачу – раскрыть характер Курчатова, потому что он был озорной и веселый человек. Он много требовал, но мог и по щелчку пальцев разрядить обстановку, пошутить, расслабить всех и с новыми силами шел работать.

Актера, который сыграл Игоря Курчатова, состаривали гримом Фото: Вадим АРХИПОВ

Актеру 36 лет, но на момент создания ядерной бомбы Игорю Курчатову было около 43 лет. Поэтому актеру накладывали грим, дорисовывали морщины.

Не все вошло в финальную версию фильма

Один из эпизодов никак не удавалось воссоздать – взрыв в форме ядерного гриба. Как рассказывает Светлана Попова, съемочная группа четыре раза пыталась реконструировать взрыв в лаборатории ЧелГУ.

– Мы купили жидкий азот и реагенты. Несколько часов и смен мы пытались создать ядерный гриб, снимали на камеру в очень замедленном режиме, чтоб использовать эти кадры где-то в заставках. Но, увы, грибок получился лишь один раз и в этот момент не сработала камера.

Уже 24 сентября в Челябинске, в кинотеатре Пушкина, на открытом показе пройдет презентация фильма «Курчатов. Щит и меч Холодной войны». Однако свободных мест уже нет, билеты разобрали за несколько часов. Посмотреть челябинскую полнометражную документальную драму можно будет в течение всего года. Открытые показы будут организовывать также в школах, музеях и на других площадках.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.