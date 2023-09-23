«У вас супер интересная история»: действие новой книги писателя Алексея Иванова развернется в Челябинской области

Алексей Иванов оказался глубоко знаком с историей Южного Урала. Фото: Павел ТАБАРЧУК

Известный писатель Алексей Иванов, автор книг «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы» и «Пищеблок» планирует сделать Магнитогорск Челябинской области одним из мест действия своей будущей книги. Об этом автор рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM). Также Иванов назвал интересные периоды из истории Южного Урала, которые могут стать основой для его новых романов.

– На днях мы с Алексеем поедем на Магнитогорский металлургический комбинат, чтобы Алексею вычислить локации этого романа. Мы много раз были в Магнитогорске, мы снимали там одну из сцен «Хребта России», – рассказала Юлия Зайцева, продюсер Алексея Иванова.

Про саму книгу писатель пока говорит мало. По словам Алексея Иванова, это будет художественный роман. Отвечая на вопрос о том, будет ли это фантастика или мистика, автор с улыбкой пообещал: «Будет нечто хуже».

Алексей Иванов и Юлия Зайцева. Фото: Павел ТАБАРЧУК

«Золотая лихорадка» и заповедник, где охраняют смерть

Южный Урал писатель назвал более интересным в туристическом плане регионом, чем Средний Урал, где происходит действие одного из его романов «Сердце Пармы». Поэтому он надеется, что рано или поздно напишет книгу, полностью посвященную этой части России.

– Мне у вас очень нравится, мне кажется, у вас супер интересная история. Здесь столько сюжетов, что просто глаза разбегаются, – поделился Алексей Иванов.

Писатель назвал особенно интересные для него темы из истории Южного Урала. Один из них – «Самоцветная лихорадка», бушевавшая в начале 20-го века на территории Ильменского заповедника, где работала радиевая экспедиция с будущим академиком Александром Ферсманом, Леонидом Куликом, исследователем тунгусского метеорита. Руководил всем автор концепции ноосферы Владимир Вернадский.

Писатель и его продюсер отвечали на вопросы Станислава Гладкова и Ирины Фадюшиной. Фото: Павел ТАБАРЧУК

– Мне также очень интересна «золотая лихорадка», причем на всем ее протяжении от начала 19-го века, когда под Миассом в Золотой долине нашли самые большие самородки и царь приезжал, до времен после Октябрьской революции, в первые годы советской власти. Как ни странно, в Советском Союзе, в тоталитарном социалистическом государстве, добыча золота была частной до 50-х годов. Это парадокс, об этом мало кто знает, – продолжил автор.

Третье событие – авария на химкомбинате «Маяк». Иванов вспомнил про заповедник ВУРС (Восточно-Уральский радиоактивный след), где охраняют «не жизнь, а смерть».

«Небесный Челябинск»

С Челябинском у Иванова связана забавная история. В одном из своих интервью он процитировал фразу своего читателя «Манчестер – это небесный Челябинск». После этого он с продюсером Юлией Зайцевой приехал в столицу Южного Урала по делам. Машину припарковали в центре. Вернулись, а ее нет. Оказалось, что оставлять в этом месте транспорт было нельзя.

– Первый раз в нашей жизни такое случилось, что эвакуировали машину. Мы поехали в какой-то ангар, где их хранят. Прождали два часа в очереди. Там нас узнал один из читателей. Подходит и спрашивает: «Ну как вам наш небесный Челябинск»,– вспомнила Юлия Зайцева.

Фото: Павел ТАБАРЧУК

Водка «Сердце Пармы»

Писатель и его продюсер приехали в Челябинск для участия в «Рыжем фесте» и Южно-Уральской книжной ярмарке, где у них будет четыре выступления. Алексей Иванов представит роман «Бронепароходы», в кинотеатре «Победа» пройдет показ фильма «Сердце Пармы», с обсуждением романа и его экранной версии. Юлия Зайцева расскажет о продвижении литературы в соцсетях и поделится опытом защиты товарного знака от посягательств.

– Одна компания зарегистрировала «Сердце Пармы» в качестве товарного знака и выпустила целую серию серебряной бижутерии, автомобильная компания возит маршруты с таким названием, алкокомпания зарегистрировала водку «Сердце Пармы», – пожаловалась Юлия Зайцева.

Этим делом продюсер занимается уже несколько месяцев. Сперва борьба шла в тишине, но количество использований названия росло. Поэтому пришлось дать случаю огласку. После этого алкогольная компания решила отозвать свой товарный знак, ювелирная извинилась перед писателем и попросила не наказывать ее финансово. С автомобильной компанией вопрос находится на стадии решения. О том, как проходила защита интеллектуальной собственности эксперт расскажет на «Рыжем Фесте».

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