«Лежит в могиле на родине, за которую рисковал жизнью много лет»: боец MMA убил бывшего сотрудника МВД

Раньше Максим работал в уголовном розыске и ездил в командировки в горячие точки. Фото: из соцсетей

В Челябинске задержали 19-летнего бойца MMA. Его подозревают в убийстве экс-сотрудника уголовного розыска 38-летнего Максима Н. Супруга погибшего южноуральца, следователи и сотрудники полиции рассказали, что произошло в тот роковой вечер.

Все произошло 15 сентября. Максим поехал вместе с мамой в родной поселок Новокаолиновый Карталинского района Челябинской области. На одной из улиц этого поселка все и произошло. По словам родных Максима, мужчина увидел, как молодой боец грубо схватил девушку за волосы, и решил за нее заступиться.

– Преступник агрессивно реагировал, свидетель начал успокаивать его, встав между ним и моим мужем. В этот момент свидетеля оттолкнул человек из компании преступника, а он сам нанес смертельный целенаправленный удар в горло моему мужу. Впоследствии патологоанатом пояснил, что от этого удара была сломана гортань, – рассказала супруга Максима Марина.

Во время падения Максим ударился затылком о тротуар, потерял сознание и уже не очнулся. На крики прибежала мама Максима, мужчину сразу донесли до больницы, а уже оттуда на скорой его увезли в город Карталы. Там его прооперировали, а через два дня он скончался в больнице.

У погибшего остались два маленьких сына. Фото: из соцсетей

– Мой муж, отец двоих малолетних детей, лежит в могиле на своей малой родине, за которую рисковал жизнью много лет, – написала в соцсетях Марина Н.

Родные Максима переживали, что убийце все сойдет с рук. Но в полиции заверили: поиски подозреваемого не прекращались ни на минуту.

– Ранним утром оперативники задержали молодого человека в деревне Михайловка Карталинского района. Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, а также с учетом физической подготовки подозреваемого было принято решение об избрании ему строгой меры пресечения, – сообщили в пресс-службе полиции региона.

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области

Сейчас с подозреваемым работают следователи первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления.

– Задержанному планируется предъявить обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, – отметили в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

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