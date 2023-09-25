Хотели в ЕС, а попали СИЗО: в Курганской области поймали троих граждан Индии, которые пешком шли в Европу

Эта история танцами и песнями не закончится. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евросоюз так манил троих жителей Индии, что они были готовы идти туда пешком через Курганскую область. Они шли из Казахстана и попытались пройти в Россию, не проходя контроль, но их поймали пограничники.

– Петуховский районный суд рассмотрел ходатайства дознавателя ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех граждан Республики Индия, – сообщили в пресс-службе суда.

Теперь индийцев подозревают в пересечении границы без разрешения, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст.322 УК РФ). До 1 ноября их отправили под стражу. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Европе придется подождать.

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