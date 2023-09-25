Осознавая все на ощупь: челябинцы подарили тактильную книгу слабовидящим детям Ясиноватой

Тактильная книга от челябинских волонтеров отправится в Ясиноватую. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская областная библиотека для слабовидящих и слепых совместно с «Комсомольской правдой — Челябинск» и Министерством культуры региона создала тактильную книгу «Культура с ящеркой» — на ее страницах в понятном и доступном для всех формате рассказано про то, что такое театр, филармония, библиотека, фольклор. Издание, существующее в единственном экземпляре, передадут в одну из библиотек города Ясиноватая в ДНР, над которым Челябинская область взяла шефство. О своей работе в непростых условиях рассказала в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) гость из подшефного города, библиотекарь филиала №1 Ясиноватской городской библиотечной системы Татьяна Кравченко.

Издание полистали и потрогали в студии радио «Комсомольская правда — Челябинск». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ясиноватой сегодня работает семь библиотек. Даже в периоды жестких обстрелов их работа не прекращалась: чтобы спасти книжные фонды, старались сразу же вставить окна и залатать крыши, где это было необходимо. Восполнять утраченные книги и делать фонды более актуальными помогают меценаты из Челябинской области.

Сегодня дети Ясиноватой продолжают ходить за книгами, несмотря на прилеты: близость линии боевого соприкосновения делает такие визиты опасными. Поэтому в городских библиотеках практикуют удаленные форматы взаимодействия с читателями.

Библиотекарь филиала №1 Ясиноватской городской библиотечной системы Татьяна Кравченко. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Наша работа сейчас во многом перешла в онлайн. Делаем с детьми записи, выставляем их в соцсети, в Telegram. Проводим громкие чтения, декламацию стихов, мастер-классы, — рассказывает Татьяна Кравченко. — Но с очень большим желанием дети ходят и в сами библиотеки, потому что больше им особо некуда ходить. Культурно-массовые мероприятия на открытых больших площадках у нас сейчас, к сожалению, не проводятся — это очень опасно. А в библиотеке мы проводить стараемся.

Областная библиотека для слепых поддерживает учреждения в Ясиноватой на протяжении года — неоднократно из Челябинска отправляли через гуманитарную помощь книги на шрифте Брайля, рельефно-графические пособия. Для детей с нарушениями зрения жизненно необходимы именно последние — до того, как научиться читать, им важно узнать окружающий мир детально и предметно.

Самый насыщенный разворот достался Областному центру народного творчества, под эгидой которого проходит Бажовский фестиваль. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В книге «Культура с Ящеркой» — всего несколько страниц, но объемом она с пухлый том энциклопедического словаря. Все дело в том, что на каждом развороте размещены по нескольку предметов, созданных для их тактильного изучения — руками.

— Все эти предметы созданы из материалов, максимально приближенных к реальности. Если это избушка — то она должна быть из дерева. Если это лапоточки — то они из лыка. В других тактильных книгах мы применяем звуковые устройства, — отметила директор Челябинской областной библиотеки для слабовидящих и слепых Кристина Пименова. — Каждый материал имеет свою фактуру, свой вес. И слабовидящие дети, изучив уменьшенную копию, ассоциативно связывают их с настоящими предметами и впервые получают представление о том, насколько они большие или маленькие в реальной жизни.

Директор Челябинской областной библиотеки для слабовидящих и слепых Кристина Пименова. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кроме того, книга еще и озвучена: на одной из страниц в специальный кармашек вложена флешка с «Подкастом ящерки Златы» — совместного проекта КП-Челябинск и регионального министерства культуры. Прослушав этот подкаст, дети смогут найти ответ на любой вопрос про сферу кульутры: например, как экспонаты попадают в музей, книги — в библиотеку, а спектакли — на сцену театра.

Театр показан занавесом, букетом и масками. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кристина Пименова отметила, что тактильные книги будут ценны и полезны не только слабовидящим, но и детям с другими нарушениями здоровья: ДЦП, расстройства аутистического спектра. Но и полностью здоровым детям такая книга легко даст понятное представление о культурных учреждениях.

— У нас многих детей, и в первую очередь, тех, у которых есть особенности здоровья, вывезли из города из-за опасности обстрелов. Но, тем не менее, кто-то все еще остается здесь, бывает так, что родители их скрывают. Мы попробуем наладить контакт с отделением Всероссийского общества слепых, чтобы помогать им. Но чтобы понять, сколько таких детей, которым нужна помощь, нужно ждать мира, — сказала Татьяна Кравченко. — Тем не менее, мы работаем с рельефными книгами, показывая их обычным деткам: так они, буквально осознавая все на ощупь, узнают про то, что есть и мир особенных детей, проникаются этим.

Создание тактильных книг — весьма затратное, трудоемкое и потому — штучное производство. Из 80 тысяч единиц фондов Челябинской областной библиотеке для слабовидящих и слепых тактильных книг всего три десятка. Сейчас в библиотеке работает проект по созданию подобных изданий силами сотрудников под названием «Мягкое чтение». А чтобы тактильные книги постепенно появлялись не только в специализированном учреждении, но и в обычных городских библиотеках, ЧОБСС проводит мастер-классы для их сотрудников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.