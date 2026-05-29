Ротонда - знаковое место «Утеса» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Приближается лето — сезон отпусков и каникул. Хочется вырваться из города, но у тебя большая семья, где каждый видит идеальный отдых по-своему. Выбираешь отель — детям скучно, выбираешь детский центр — родителям нечем заняться. Кажется, что семейный отдых — это всегда компромисс, где кто-то остается недовольным. Но в Челябинской области есть место, где отдыхают все: и дети, и родители, и даже бабушки с дедушками. Это оздоровительный семейный курорт «Утес» – легендарная здравница с 80-летней историей, где царит атмосфера настоящего семейного уюта.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

На оздоровительном курорте «Утес» отдых становится спасением. Это место силы, где можно перезагрузиться и зарядиться энергией всей семьей. Здесь вы получаете не просто оздоровление, а комплексный подход: забота о здоровье сочетается с элементами арт-терапии, нутрициологии и современными методами лечения. В отличие от классических санаториев, в «Утесе» можно отдыхать всей семьей, не разлучаясь: для каждого здесь найдутся занятия по душе. Пока дети с восторгом носятся в игровых комнатах под присмотром аниматоров, родители восстанавливают энергию на процедурах или находят гармонию на занятиях спортом. А старшее поколение наслаждается тишиной, чистым воздухом и лечебными программами, зная, что вся семья рядом и счастлива.

На территории «Утеса» есть множество детских площадок Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Огороженная территория, живописная природа между двух озер, чистейший, как на Минеральных Водах, воздух и искреннее гостеприимство делают оздоровительный курорт идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт, спокойствие и по-настоящему теплый отдых для всех поколений.

Семейный клуб «Крылья» на курорте «Утес» – отдых для детей в Челябинской области

В «Утесе» ребенок — главный гость.

Место притяжения всех детей Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Вы знаете — дети редко могут усидеть на месте дольше 10 минут. А так хочется, чтобы кто-то другой взял на себя организацию развлечений, позволив ребенку развиваться и играть, а не залипать в экран. На курорте «Утес» давно доказали: качественный досуг для детей — это искусство, которым здесь владеют в совершенстве. Сердце этого подхода — семейный клуб «Крылья». Это не просто набор развлечений, а целая экосистема для развития и веселья. Здесь есть все: от оборудованной кулинарной студии и творческих мастер-классов до профессиональной анимации и мини детского сада для малышей до 3 лет. Ребенок находится в центре внимания, получая максимум впечатлений, пока родители могут посвятить время себе.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

На мастер-классах ребенок может приготовить молочный коктейль, пиццу на оборудованной кухне, раскрасить футболку или сделать шоппер. Для взрослых подобные развлечения тоже доступны — достаточно записаться на то, что вам больше нравится, и попробовать себя в роли художника или шеф-повара. Все материалы предоставляются. В зоне мастер-классов также можно провести день рождения или иной праздник.

Зона кулинарных мастер-классов с профессиональным оборудованием Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Мини-детский сад предназначен для детей до трех лет. Здесь ребята занимаются творчеством, играют и находятся под постоянным наблюдением квалифицированного воспитателя. По соседству с ним — большая зона с развлечениями для мальчиков и девочек постарше: бизиборды, веревочный комплекс, горки, интерактивные игры. Пока вы находитесь на процедурах или прогуливаетесь по лесу, ваш ребенок не будет просто сидеть и смотреть мультики — его ждут настоящие приключения с аниматорами «Утеса».

Мини-детский сад Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Детям действительно есть, чем заниматься. Семейный оздоровительный курорт«Утес» в большей степени ориентирован на них, — рассказала маркетолог «Утеса» Мария Климова. — Мы не первый год побеждаем в федеральном конкурсе ТОП-5 здравниц, где забираем первое место в номинации «Лучшее детское пространство». Все крутится вокруг ребенка, чтобы ему было интересно, весело и здорово. Есть отдельная детская зона, в номерах,по потребностям родителей, можно поставить кроватку, горшок, манеж, получить бутылочки и все это совершенно бесплатно. На постоянной основе у нас действует анимация и, самое главное, — дети до 12 лет на курорте питаются и живут бесплатно в сопровождении взрослого.

Развлечения на семейном курорте «Утес» в Челябинской области: чем заняться

Антистресс-пространство «Нора» — бьем посуду и раскрашиваем стены

На семейном курорте «Утес» в Чебаркуле Челябинской области есть масса интересных развлечений. В недрах семейного клуба «Крылья» притаилось загадочное место —антистресс-пространство «Нора».Это территория, где гости могут легально и безопасно прожить подавленные эмоции: гнев, тревогу, хроническую усталость, агрессию. Это не просто «комната ярости» или «арт-студия», а два научно обоснованных психологических метода, реализованных в формате семейного досуга.

Арт-комната в «Норе» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В первой зоне царит творческий хаос: стены покрыты вихрем красок, и гости могут присоединиться к этому буйству цвета, расписывая все вокруг и друг друга. Гость получает полную свободу самовыражения через цвет, фактуру, движение. В отличие от классической арт-терапии, здесь разрешено все: рисовать на стенах и потолке, смешивать краски руками, стрелять краской из пистолетов, создавать абстрактные полотна.

Краш комната в «Норе» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Вторая зона для тех, кому нужен физический выплеск энергии. Выбрав свое «оружие», вы можете крушить полчища тарелок, бутылок и старой техники. Это безопасный и эффективный способ выпустить пар и избавиться от напряжения. Побывать в «Норе» — значит выпустить эмоции на своего рода терапии, которая доступна гостям «Утеса» по предварительному бронированию. В «Норе» можно устроить необычное свидание или провести корпоратив.

Лечение и оздоровление в пансионате «Утес» в Челябинской области

В пансионат — за здоровьем. Лечебные процедуры для взрослых и детей

«Утес» — это не только место отдыха с развлечениями для взрослых и детей, но и полноценный лечебно-оздоровительный курорт для всей семьи. В Центре природной медицины каждый найдет для себя лечебные процедуры по нужде и вкусу.

Основа восстановления — бальнеолечение.

Ванна с нафталанской нефтью Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Кожа — самый большой орган у человека, получая процедуру лечебной ванны, оздоравливаешься максимально, — рассказали в Центре. — У нас есть магниевые ванны, успокаивающие. Есть ванны с валерьяной для гиперактивных детей, которые, если их принимать курсом, успокаивают нервную систему. Есть ванны с нафталанской нефтью, которая положительно влияет на опорно-двигательный аппарат, укрепляет суставы, способствует заживлению кожных заболеваний и в целом укрепляет иммунитет. Есть биоэнергетические расслабляющие пенные ванны, подводный душ-массаж, где определенные точки прорабатываются струей воды.

Центр природной медицины Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Центре природной медицины гостям доступен широкий спектр физиолечения для решения конкретных проблем. Современная аппаратура позволяет проводить процедуры магнито- и лазеротерапии, воздействуя на болевые триггеры. Для борьбы с бессонницей и снятия напряжения используется аппарат «электросон», который мягкими импульсами расслабляет мышцы и нормализует сон.

Гости с проблемами опорно-двигательного аппарата могут пройти курс ЛФК или лечебного массажа. Подбор процедур всегда начинается с консультации врача-терапевта, которая уже включена в стоимость любой путевки. Специалист учтет ваши индивидуальные особенности и противопоказания, чтобы составить безопасную и эффективную программу. Для удобства пансионат «Утес» предлагает готовые оздоровительные туры с заранее подобранным комплексом процедур, подходящих для любого возраста:

— Здоровей-ка — квест, где главный приз — здоровье!

Уникальная программа, где медицина встречается с игрой. Ребенок проходит оздоровительные процедуры (ингаляции, ванны, УФК) как этапы увлекательного квеста. За каждое «пройденное испытание» выдаются жетоны, которые в конце можно обменять на подарки. Лучший способ привить детям любовь к здоровому образу жизни без слез и уговоров.

В «Утесе» дети с удовольствием проходят лечебные процедуры Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Антистресс — перезагрузка для тех, кто устал уставать.

Здесь не будут гадать, что у вас болит. С помощью высокоточного аппарата «ВедаПульс» врачи «Утеса» проведут диагностику и узнают, где организм дает сбой. На основе этих данных вы получите персональный набор процедур: от энергичной скандинавской ходьбы до глубокого расслабляющего массажа. Это ваш шанс выдохнуть, отпустить груз ответственности и вернуться домой обновленным.

— Крепкие суставы — активное долголетие без боли

Эта программа — ваш надежный помощник в борьбе с возрастными изменениями. В «Утесе» разработали комплекс процедур, направленный на восстановление хрящевой ткани, снятие воспаления и возвращение суставам былой подвижности.

Одно из главных преимуществ «Утеса» как оздоровительного курорта — здесь не нужна санаторно-курортная карта. Вам достаточно проконсультироваться с врачом и наслаждаться оздоровительным туром и отдыхать.

В «Утесе» можно угоститься настоящими кислородными коктейлями Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В 2026 году курорт «Утес» сделал новый важный шаг в развитии семейного оздоровления, вступив в Союз «Здоровье Здоровых». Это не просто статус, а признание на федеральном уровне: теперь «Утес» — часть масштабной экосистемы, решающей задачи комплексного оздоровления семей по всей России. Союз объединяет ведущие санатории, медицинские центры и экспертов, внедряя современные технологии персонализированной и превентивной медицины. Для гостей это означает доступ к самым передовым программам восстановления, которые строятся на принципах заботы о здоровье каждого члена семьи — от детей до старшего поколения. Здесь оздоровление выходит за рамки привычных процедур: это арт-терапия, нутрициология, цифровые сервисы для управления здоровьем и индивидуальный подход, подтвержденный федеральной экспертизой. В «Утесе» вы получаете не просто отдых, а гарантированную поддержку в рамках национального проекта по укреплению здоровья нации, где каждая программа направлена на долголетие, энергию и гармонию всей семьи.

Спелеотерапия в пансионате «Утес» в Чебаркуле

Центр природной медицины — не единственное место силы в «Утесе». Настоящая жемчужина курорта — спелеошахта, стены которой состоят из солей пермского периода. Воздух, насыщенный солями, создан для жителей мегаполиса: всего за 40 минут вы почувствуете, как очищаются дыхательные пути. Процедура особенно полезна при астме, бронхите и сезонных аллергиях.

Спелеошахта Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

А для семей с детьми здесь есть свой лайфхак. Чтобы малыши не скучали, им показывают театр теней прямо во время сеанса. Ребенок увлечен спектаклем и незаметно для себя проходит оздоровительную процедуру.

Спелеошахта не имеет противопоказаний и является универсальным способом оздоровления для любого возраста.

Спа-комплекс и открытый термальный бассейн на курорте «Утес»: отдых в Челябинской области

Для ценителей полного расслабления на семейном оздоровительном курорте «Утес» в Челябинской области открыт спа-комплекс с уличным термальным бассейном, где круглый год можно наслаждаться видом сосен и дышать свежим целебным воздухом. Здесь вас ждут финская сауна и турецкий хаммам, а также широкий выбор спа-ритуалов: от расслабляющих массажей и обертываний до специальных парных программ для двоих — мужчины и женщины, а также для мамы с ребенком.

Спа-комплекс Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Кроме того, в комплексе работает косметологический кабинет, где каждый может побаловать себя уходом за лицом: массаж, маски и другие процедуры помогут почувствовать себя обновленным и отдохнувшим.

В «Утесе» можно по-настоящему расслабиться на различных процедурах Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Где жить на курорте «Утес» в Челябинской области: номера, корпуса, глэмпинг

Выбор жилья для отдыха — это первый шаг к идеальному отпуску. Оздоровительный курорт «Утес» предлагает варианты размещения на любой вкус: от номеров с историей до современных домиков в лесу.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Исторический шарм на первой линии

На «первой линии» расположились корпуса №1, 2 и 3 — настоящая душа курорта. Они хранят атмосферу советских времен, поэтому ремонт здесь проводят с особой бережливостью: исторические фасады и лепнину сохраняют, а уют создают внутри. Эти корпуса ближе всего к ресторану и предлагают комфортные номера, где легко разместится вся семья.

Современные форматы для компаний и семей

— Корпус №4 — один из самых новых, он был построен с нуля и предлагает современные комфортные номера джуниорсьют (полулюкс).

— Корпус №6 — идеальный выбор для больших компаний. Здесь ждут тех, кто хочет провести корпоратив, сборы или праздник. В распоряжении гостей не только уютные номера, а на территории семейного курорта можно забронировать конференц-зал: от уютного камерного зала для небольших мероприятий до масштабного зала «Лофт» с вместимостью около 400 человек, оборудованного сценой и всем необходимым оборудованием.

— Корпус №7 — создан специально для семей. Здесь вы найдете просторные двухкомнатные номера и удобные смежные комнаты (connection), где по соседству может жить семья друзей или бабушка с дедушкой. А чтобы отдых был еще проще, в корпусе есть все необходимое: стиральная машина и мультиварка.

— Корпус №8 — рай для любителей спа. Его главное преимущество в том, что вам не нужно никуда идти: накинули халат, спустились на лифте — и вы уже в бассейне или на массаже.

— Корпус №9 — это современный жилой комплекс, предлагающий гостям просторные апартаменты для комфортного проживания всей семьей. Здесь созданы все условия для уединенного и удобного отдыха, сочетающего домашний уют с возможностями большого курорта.

Глэмпинг: отдых в гармонии с природой

Для тех, кто хочет быть ближе к лесу и тишине, работает глэмпинг-парк.

— «Гусеница» — ваш всесезонный дом. Главное преимущество — здесь можно отдыхать с питомцами! В домике есть своя кухня, но вы всегда можете прогуляться до шведского стола.

— «Бриз» — вариант для любителей быть «дикарями в комфорте». Внутри есть кровать и кондиционер, а индивидуальный душ и санузел расположены отдельно на территории.

— Бунгало — романтика с видом на воду. Это идеальный вариант для пары или уединенного отдыха. Вас ждет собственный чан (бронируйте заранее!), сауна, летняя терраса и спальня с панорамными окнами в пол. Каждый домик стоит на берегу Малого Теренкуля.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Мини-бунгало — уютное гнездышко для двоих. Здесь есть все самое необходимое: ортопедический матрас, двуспальная кровать и свой санузел.

Как выглядит домик изнутри Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Глэмпинг - отличный вариант провести выходные вдвоем вдали от людей Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Питание на курорте «Утес» в Чебаркуле: шведский стол и ресторан «Сойка»

Отдельным строением стоит обеденная зона. Здесь гостей ждет ресторан уральской кухни «Сойка» и зал «Бажовский», где сохранился советский колорит. Знаменитый шведский стол в «Утесе» — это праздник вкуса для каждого гостя. В меню найдется все: от специально подобранных детских блюд и широкого выбора напитков, включая алкоголь, до разнообразных рационов. Гостей ждут нежная курица, сочные мясные блюда, свежая рыба, а также богатый выбор салатов, супов и фруктов.

В «Утесе» питание не только вкусное, но и разнообразное Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Бажовский зал Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Территория пансионата «Утес»: ротонда, Большой Кисегач, Малый Теренкуль

На семейном оздоровительном курорте «Утес» в Челябинской области каждый найдет развлечение по душе. Можно прогуляться по берегу Малого Теренкуля, с комфортом устроиться в мангальной зоне, поиграть с детьми на площадке с качелями и песочницей, окунуться в чистейшие воды озера Кисегач. И напоследок сделать памятное фото в сердце курорта — легендарной ротонде, символе романтики и месте, где рождаются самые красивые воспоминания.

В «Утесе» можно снять беседку с мангальной зоной на компанию Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Здесь не просто отдыхают — здесь наполняются энергией природы, вдохновляются закатами и создают семейные традиции. В «Утесе» можно почувствовать гармонию, насладиться каждым моментом и увезти с собой частичку Южного Урала в сердце.

«Утес» — откройте для себя отдых, который хочется повторить!

Цены в пансионате «Утес» в Челябинской области на сезон 2026

Цены в курорте «Утес» в Челябинской области зависят от выбранного варианта проживания, сезона и программы пребывания. Актуальную стоимость и специальные предложения лучше уточнять на официальном сайте семейного курорта.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Как доехать до «Утеса» из Челябинска

Семейный курорт «Утес» находится в Чебаркульском районе Челябинской области, примерно в 90 км от Челябинска. Он расположен по адресу: город Чебаркуль, улица Межозерная, 1.

Если едете на автомобиле, следуйте по Уфимскому тракту от поста ГАИ до поворота на поселок Мисяш. Далее двигайтесь до железнодорожного переезда перед Мисяшем, проезжайте поселок по главной дороге мимо «Дома Офицерского состава». Сразу после заправки поверните направо в сторону города Миасс. Ориентир – двухэтажный паркинг желтого цвета. После него поверните направо, через 300 метров увидите указатель «Семейный курорт Утес». Двигайтесь до вторых ворот со шлагбаумом. На машине дорога занимает около 1,5 часов.

До «Утеса» можно добраться на рейсовом автобусе «Челябинск – Кисегач». Актуальное расписание лучше уточнять на автовокзале Челябинска или на сайте. Время в пути составит около 2,5 часов.

Доехать можно и на электричке до станции Чебаркуль. Оттуда берите такси.

Все подробности об отдыхе на курорте «Утес» можно узнать по телефону 214-14-44, а также на официальном сайте uteshotel.com.

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