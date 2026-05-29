Инструмент без «одноразовости»

Директор «МАТИКС» Михаил Лепешкин (на фото - третий справа во втором ряду) в составе делегации южноуральских предприятий.

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В прошлом выпуске рубрики мы разобрали, почему стоимость твердосплавного инструмента выросла более чем в два раза с декабря 2025 года: вольфрам подорожал почти в девять раз на фоне экспортных ограничений Китая, кобальт - более чем вдвое после квотирования поставок из Конго. Расчет показал: экономический эффект переточки вырос в 2,5 раза и достигает 760 тысяч рублей в год - только на одной стандартной позиции инструмента.

Сегодня - о том, что делает челябинское НПО «МАТИКС», чтобы помочь предприятиям не просто пережить сырьевой кризис, а выстроить устойчивую модель управления инструментом. И о новых визитах на производственные площадки.

НЕ ЖДАТЬ, А ПРЕДЛАГАТЬ: СТРАТЕГИЯ «МАТИКС»

Серия выездных рабочих встреч на промышленных предприятиях Урала - не разовая акция, а последовательная стратегия. Ранее в составе бизнес-миссий Челябинской области «МАТИКС» побывал на предприятиях Миасса, Уфы, провел производственную рабочую встречу на «УралКране». Компания не ждет, пока производственники сами найдут выход из сырьевого тупика, - она приходит на площадки и предлагает готовую модель.

Формула сопровождения «МАТИКС»: «Инструмент + Переточка + Экономика владения». На практике это означает:

- Аудит текущего инструментального парка предприятия: что списывается, что можно восстановить, где потери.

- Расчет экономического эффекта перехода на цикличную модель - в конкретных цифрах под конкретное производство.

- Организация промышленной переточки с контролем геометрии, нанесением покрытий и возвратом инструмента партиями.

- Сопровождение: «МАТИКС» остается на связи с инженерной службой предприятия, отслеживает результаты, корректирует процесс.

По сути, «МАТИКС» предлагает производственникам не разовую услугу, а встраивание в их инструментальное хозяйство - как партнер, который берет на себя управление циклом инструмента и помогает снизить нагрузку на бюджет закупок.

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ: МАЙ 2026

О своих возможностях и модели управления инструментом «МАТИКС» рассказал предприятиям Сургута и Ноябрьска. С 18 по 22 мая в составе делегации промышленников Челябинской области директор «МАТИКС» побывал на производственных площадках этих городов.

В Ноябрьске гости осмотрели мощности нефтесервисных компаний. Ключевое событие - круглый стол на площадке кванториума. Участники делегации презентовали свои разработки в машиностроении, энергетике и производстве оборудования. НПО «МАТИКС» выступило с докладом о модели «Инструмент + Переточка + Экономика владения». Со стороны Ноябрьска к диалогу подключились заместитель главы Сергей Горбачев, начальник управления экономического развития Андрей Межерицкий, а также представители нефтегазового сектора и нефтесервиса. Обсуждали импортозамещение, логистику и перспективы совместной работы.

В Сургуте делегация посетила ряд предприятий в том числе ООО «Югра-ПГС», компанию ApparelBoats, а также индустриальный парк «ЮГРА» - прошли встречи с резидентами и осмотр производств.

- Каждый такой визит подтверждает: запрос на системное восстановление инструмента растет. Предприятия, которые еще вчера списывали отработанный инструмент без вопросов, сегодня считают стоимость цикла и ищут партнера для переточки, - прокомментировали в НПО «МАТИКС».

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ: НЕ ЛОЗУНГ, А АРИФМЕТИКА

Есть и еще одно измерение, которое в нынешних условиях приобретает новое звучание, - экологическое. Когда инструмент списывается после одного цикла использования, в лом уходит твердосплавная основа - карбид вольфрама, кобальт, танталовые и титановые добавки. При текущих ценах на первичное сырье это уже не просто «расходный материал», а ценный ресурс.

Каждый дополнительный цикл работы инструмента - это меньше твердого сплава, уходящего в отходы. Меньше потребления первичного вольфрама, добыча и переработка которого связана с высокой экологической нагрузкой. Переточка в данном контексте - это не «зеленый маркетинг», а прямое ресурсосбережение с измеримым экономическим и экологическим эффектом.

ЧТО ДАЛЬШЕ

В условиях, когда стоимость твердого сплава выросла кратно, а альтернативных источников вольфрама на мировом рынке в ближайшие годы не предвидится, модель «Инструмент + Переточка + Экономика владения» перестает быть конкурентным преимуществом отдельной компании. Она становится производственной необходимостью.

«МАТИКС» уже сейчас выходит к предприятиям с готовыми решениями - через выездные рабочие встречи, бизнес-миссии, прямые расчеты экономики цикла. Компания не предлагает «подождать, пока рынок стабилизируется». Она предлагает действовать: считать, восстанавливать, сохранять ресурс.

Сверло до переточки и после.

И когда стоимость одной червячной фрезы превышает полмиллиона рублей, а цена стандартного инструмента выросла вдвое за три месяца - вопрос «списать или восстановить?» перестает быть вопросом выбора. Это вопрос выживания производства.

О том, как «МАТИКС» продолжает выездную работу на промышленных площадках Урала и в регионах России и какие результаты приносит внедрение экосистемы переточки - читайте в следующем выпуске рубрики.

О КОМПАНИИ

НПО «МАТИКС» (Челябинск) - российский разработчик и производитель осевого металлорежущего инструмента для станков с ЧПУ. Компания выпускает и внедряет инструмент: фрезы, сверла, развертки, зенковки, зенкеры, специнструмент и оказывает сервисные услуги переточки/восстановления, включая варианты с нанесением покрытий, с инженерной поддержкой внедрения в производство.

Сайт: matixru.com

Почта: matix@matixru.com

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