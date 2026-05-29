Работают, чтобы было меньше аварий: пропаганда безопасности дорожного движения отметила 94 день рождения

Сотрудники отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Челябинской области постоянно ищут новые методы и формы работы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Госавтоинспекции предотвращают аварии и спасают жизни не только выходя в рейды, но и работая в школах, детских садах, на праздниках и даже в интернете! Все это – пропаганда безопасности дорожного движения, которая ведется и днем, и ночью.

Пропаганда безопасности дорожного движения появилась 94 года назад. Как ведется эта работа сейчас, узнали у начальника отдела пропаганды БДД Управления Госавтоинспекции Челябинской области Ирины Аркадьевой.

Начальник отдела пропаганды БДД Управления Госавтоинспекции Челябинской области Ирина Аркадьева.

Что изменилось за 94 года

Интересно, что пропаганда безопасности дорожного движения появилась намного раньше, чем сама Госавтоинспекция. Произошло это еще 25 мая 1932 года – тогда в управлении рабоче-крестьянской милиции при совете народных комиссаров РСФСР создали циркуляр «О мероприятиях по развертыванию пропаганды вопросов безопасности уличного движения».

Сначала задачу пропаганды безопасности дорожного движения выполняли все немногочисленные сотрудники Госавтоинспекции и отрядов регулирования уличного движения. Уже тогда начали проводить встречи с водителями в рамках воспитательной работы. Примерно в то же время начали взаимодействовать и со школьниками.

Сейчас отдел пропаганды безопасности дорожного движения отвечает сразу за несколько сфер. Сотрудники информируют граждан, прививают с малых лет правила безопасного поведения и мотивируют на соблюдение правил дорожного движения.

Для этого сотрудники отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Челябинской области постоянно ищут новые методы и формы работы. Вместе с творческими коллективами ставят полезные спектакли в детских лагерях, для самых маленьких проводят обучающие игры и интерактивные занятия. А для взрослых снимают интересные и, главное, поучительные видеоролики. Иногда в них используют записи с видеорегистраторов машин ДПС и камер видеонаблюдения, например, чтобы показать настоящую погоню за нарушителем.

Сотрудники отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции региона регулярно работают с водителями. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Прививают любовь к правилам дорожного движения

Большое внимание уделают самым юным жителям региона. В Челябинской области более 800 школ и более тысячи детских садов, и за каждым из них закреплен сотрудник Госавтоинспекции. Сотрудники полиции постоянно встречаются с учениками разных классов и рассказывают, как правильно и безопасно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП. Любовь к правилам дорожного движения прививают при помощи игр, мастер-классов, интерактивных площадок и даже спектаклей.

– Развиваем движение юных инспекторов движения (ЮИД) – это дети, которые при школах занимаются углубленным изучением правил дорожного движения. Дети изучают, как безопасно кататься на велосипедах: фигурное вождение велосипеда, участие в соревнованиях, оказание первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях. И они в своей школе пропагандируют соблюдение правил дорожного движения, – рассказывает начальник отдела пропаганды БДД Управления Госавтоинспекции Челябинской области Ирина Аркадьева.

Сотрудники работают и с ребятишками из детских садов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

А еще все школьники могут побывать в сердце Госавтоинспекции Челябинской области – музее. Во время экскурсии сотрудники отдела пропаганды БДД рассказывают об истории Госавтоинспекции и показывают экспонаты: форму госавтоинспекторов и приборы, которые раньше стояли на вооружении у Госавтоинспекции.

– Показываем, как строился наш автодром. Рассказываем о том, что самый первый автодром в СССР появился именно в Челябинской области. И о том, что специальный прибор, который измеряет скорость, тоже был создан у нас на радиозаводе. Такие интересные факты дети воспринимают хорошо. Они вместе с нами гордятся нашей областью, – приводит пример Ирина Аркадьева.

В музей Госавтоинспекции Челябинской области могут попасть любые школьники региона. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В экскурсию интегрируют правила дорожного движения. Летом напоминают о том, как безопасно кататься на велосипеде, а зимой – о световозвращающих элементах. Старшеклассников призывают на службу в ряды Госавтоинспекции. К слову, примерить на себя эту роль они могут сразу – им разрешают посидеть за рулем патрульной машины и сделать фото на память. Детям такой формат нравится, поэтому приезжают даже из других городов нашего региона.

Конечно же, Госавтоинспекция много общается и с теми, с кого берут пример дети – их родителями. Сотрудники часто приходят на родительские собрания и предостерегают их от ошибок. Но все же большая часть мам и пап – очень ответственные. Некоторые из них даже состоят в родительских дорожных патрулях.

– Родители, которым не безразлична судьба их детей, выходят на дежурства вблизи образовательной организации. Если, допустим, возле школы есть проблематичный пешеходный переход, то они там несут смену в загруженные часы: когда дети идут в школу или когда возвращаются. Они смотрят за тем, чтобы дети соблюдали правила дорожного движения, не перебегали на красный сингал светофора. Родительские патрули – это как дежурные родители, которые помогут вашему ребенку, когда вы не можете, – объясняет Ирина Аркадьева.

За порядком на дорогах области помогают следить и добровольные народные дружины, с которыми Госавтоинспекция Челябинской области тоже сотрудничает.

Для детей проводят познавательные игры. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

И днем, и ночью на посту

Еще одно направление отдела пропаганды безопасности дорожного движения – это информирование о деятельности сотрудников Госавтоинспекции.

– Мы сотрудничаем со средствами массовой информации, готовим множество материалов о соблюдении правил дорожного движения, снимаем видеоролики, делаем наглядные материалы: листовки, буклеты. Для того, чтобы у нас на территории Челябинской области было как можно меньше аварийно-опасных ситуаций, – объясняет начальник отдела пропаганды БДД Управления Госавтоинспекции Челябинской области Ирина Аркадьева.

Сотрудники этого отдела создают контент для социальных сетей и журналистов, проводят занятия для детей и встречи для взрослых, доступным для каждого языком объясняют, как обезопасить себя на дороге. Поэтому они не просто юристы, но и психологи, и педагоги, и операторы, и журналисты. Они признаются, что работа творческая и занимает не только рабочее время. Например, если авария произойдет ночью, комментарий по ней дадут оперативно.

– ДТП может произойти в 11 часов вечера или в 5 часов утра. Мы включаемся в эту работу, разбираемся в обстоятельствах и готовим комментарии для того, чтобы граждане узнали об этом. Это важно делать для профилактики. Мы говорим о том, что стало причиной того или иного ДТП. Большая часть дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом происходит по причине небезопасного выбора скорости, выезда на полосу встречного движения, либо из-за непредоставления преимущества в движении тем, кто пользуется таким правом, – рассказывает Ирина Аркадьева.

Госавтоинспекторы заботятся о безопасности участников дорожного движения. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Конечно, мы пишем о Госавтоинспекции не только в связи с ДТП. Ведомство часто выходит в добрые предпраздничные рейды. Накануне 8 Марта дарили женщинам-водителям цветы. А совсем недавно госавтоинспекторы вместе с КП-Челябинск и филиалом ФКУ «Уралуправтодор» в Челябинске дарили водителям георгиевские ленты и небольшие подарки. Это не только способ поздравить водителей, но и в другой форме напомнить им о соблюдении правил дорожного движения.

Патрульные машины участвуют в выставках техники для молодежи. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Перед 8 Марта сотрудники традиционно поздравляют женщин-водителей. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Еще одно традиционное мероприятие «Отдохну и поеду». Его проводят на загородных трассах для водителей, которые едут на дальние расстояния и не всегда успевают найти время, чтобы остановиться и немного отдохнуть.

– Мы останавливаем транзитный транспорт и приглашаем водителей к себе на интерактивную площадку. Там они могут остановиться, выпить чай, размяться, поговорить. Обычно с нами на этом мероприятии присутствуют руководитель ФКУ Упрдор Южный Урал и руководитель Госавтоинспекции Челябинской области Иван Путков. Поэтому у водителей есть возможность обратиться напрямую к ним, рассказать о каких-то проблемах с дорогой. Потом мы отрабатываем эти обращения, – отмечает Ирина Аркадьева.

Такие встречи в очередной раз показывают людям, что госавтоинспекторы заботятся об участниках дорожного движения.

Мероприятие «Отдохну и поеду» проводят на загородных трассах для водителей, которые едут на дальние расстояния. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Почему опасны питбайки, электросамокаты и велосипеды

Сейчас в работе Госавтоинспекции наступает один из самых сложных периодов – летний. И дело тут не только в том, что дети чаще гуляют на улице одни. Проблема в том, что некоторые родители дарят подросткам питбайки. А ведь ДТП с мототранспортом происходят нередко.

– В начале прошлого лета был зафиксирован резкий скачок роста ДТП с участием мототранспорта, которым управляли дети, – более 50%. И только благодаря нашей интенсивной работе, работе сотрудников ДПС, все-таки удалось стабилизировать ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями с участием несовершеннолетних водителей.

В этом году госавтоинспекторы продолжают свою работу. К счастью, аварий с мототранспортом происходит меньше, чем в прошлом году.

Но появилась новая беда – растет количество аварий с детьми на велосипедах. Основные причины таких ДТП – это то, что дети не спешиваются перед пешеходным переходом, иногда и вовсе выезжают на дорогу.

Иногда дети нарушают правила дорожного движения, катаясь на велосипедах по городу. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Еще одна головная боль этого сезона – кикшеренговые самокаты. Да, детям на них ездить нельзя. Но они используют аккаунты взрослых и все равно катаются на электросамокатах – иногда и по нескольку человек.

Еще одна головная боль этого сезона – кикшеренговые самокаты. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Всех юных водителей велосипедов, мототранспорта и машин ждут на мероприятиях в рамках акции «Двигай по правилам». Этот информационно-пропагандистский проект рассчитан на молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. Мероприятия проводятся с апреля по октябрь 2026 года.

Сотрудники пропаганды безопасности дорожного движения каждый день трудятся, не жалея сил, чтобы в нашем регионе было как можно меньше аварий.

Редакция КП-Челябинск поздравляет отдел пропаганды БДД Управления Госавтоинспекции Челябинской области с праздником и благодарит за совместную плодотворную работу.

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