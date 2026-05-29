Работают, чтобы было меньше аварий: пропаганда безопасности дорожного движения отметила 94 день рождения

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Сотрудники Госавтоинспекции предотвращают аварии и спасают жизни не только выходя в рейды, но и работая в школах, детских садах, на праздниках и даже в интернете! Все это – пропаганда безопасности дорожного движения, которая ведется и днем, и ночью.
Пропаганда безопасности дорожного движения появилась 94 года назад. Как ведется эта работа сейчас, узнали у начальника отдела пропаганды БДД Управления Госавтоинспекции Челябинской области Ирины Аркадьевой.
Интересно, что пропаганда безопасности дорожного движения появилась намного раньше, чем сама Госавтоинспекция. Произошло это еще 25 мая 1932 года – тогда в управлении рабоче-крестьянской милиции при совете народных комиссаров РСФСР создали циркуляр «О мероприятиях по развертыванию пропаганды вопросов безопасности уличного движения».
Сначала задачу пропаганды безопасности дорожного движения выполняли все немногочисленные сотрудники Госавтоинспекции и отрядов регулирования уличного движения. Уже тогда начали проводить встречи с водителями в рамках воспитательной работы. Примерно в то же время начали взаимодействовать и со школьниками.
Сейчас отдел пропаганды безопасности дорожного движения отвечает сразу за несколько сфер. Сотрудники информируют граждан, прививают с малых лет правила безопасного поведения и мотивируют на соблюдение правил дорожного движения.
Для этого сотрудники отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Челябинской области постоянно ищут новые методы и формы работы. Вместе с творческими коллективами ставят полезные спектакли в детских лагерях, для самых маленьких проводят обучающие игры и интерактивные занятия. А для взрослых снимают интересные и, главное, поучительные видеоролики. Иногда в них используют записи с видеорегистраторов машин ДПС и камер видеонаблюдения, например, чтобы показать настоящую погоню за нарушителем.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Большое внимание уделают самым юным жителям региона. В Челябинской области более 800 школ и более тысячи детских садов, и за каждым из них закреплен сотрудник Госавтоинспекции. Сотрудники полиции постоянно встречаются с учениками разных классов и рассказывают, как правильно и безопасно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП. Любовь к правилам дорожного движения прививают при помощи игр, мастер-классов, интерактивных площадок и даже спектаклей.
– Развиваем движение юных инспекторов движения (ЮИД) – это дети, которые при школах занимаются углубленным изучением правил дорожного движения. Дети изучают, как безопасно кататься на велосипедах: фигурное вождение велосипеда, участие в соревнованиях, оказание первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях. И они в своей школе пропагандируют соблюдение правил дорожного движения, – рассказывает начальник отдела пропаганды БДД Управления Госавтоинспекции Челябинской области Ирина Аркадьева.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП
А еще все школьники могут побывать в сердце Госавтоинспекции Челябинской области – музее. Во время экскурсии сотрудники отдела пропаганды БДД рассказывают об истории Госавтоинспекции и показывают экспонаты: форму госавтоинспекторов и приборы, которые раньше стояли на вооружении у Госавтоинспекции.
– Показываем, как строился наш автодром. Рассказываем о том, что самый первый автодром в СССР появился именно в Челябинской области. И о том, что специальный прибор, который измеряет скорость, тоже был создан у нас на радиозаводе. Такие интересные факты дети воспринимают хорошо. Они вместе с нами гордятся нашей областью, – приводит пример Ирина Аркадьева.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
В экскурсию интегрируют правила дорожного движения. Летом напоминают о том, как безопасно кататься на велосипеде, а зимой – о световозвращающих элементах. Старшеклассников призывают на службу в ряды Госавтоинспекции. К слову, примерить на себя эту роль они могут сразу – им разрешают посидеть за рулем патрульной машины и сделать фото на память. Детям такой формат нравится, поэтому приезжают даже из других городов нашего региона.
Конечно же, Госавтоинспекция много общается и с теми, с кого берут пример дети – их родителями. Сотрудники часто приходят на родительские собрания и предостерегают их от ошибок. Но все же большая часть мам и пап – очень ответственные. Некоторые из них даже состоят в родительских дорожных патрулях.
– Родители, которым не безразлична судьба их детей, выходят на дежурства вблизи образовательной организации. Если, допустим, возле школы есть проблематичный пешеходный переход, то они там несут смену в загруженные часы: когда дети идут в школу или когда возвращаются. Они смотрят за тем, чтобы дети соблюдали правила дорожного движения, не перебегали на красный сингал светофора. Родительские патрули – это как дежурные родители, которые помогут вашему ребенку, когда вы не можете, – объясняет Ирина Аркадьева.
За порядком на дорогах области помогают следить и добровольные народные дружины, с которыми Госавтоинспекция Челябинской области тоже сотрудничает.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Еще одно направление отдела пропаганды безопасности дорожного движения – это информирование о деятельности сотрудников Госавтоинспекции.
– Мы сотрудничаем со средствами массовой информации, готовим множество материалов о соблюдении правил дорожного движения, снимаем видеоролики, делаем наглядные материалы: листовки, буклеты. Для того, чтобы у нас на территории Челябинской области было как можно меньше аварийно-опасных ситуаций, – объясняет начальник отдела пропаганды БДД Управления Госавтоинспекции Челябинской области Ирина Аркадьева.
Сотрудники этого отдела создают контент для социальных сетей и журналистов, проводят занятия для детей и встречи для взрослых, доступным для каждого языком объясняют, как обезопасить себя на дороге. Поэтому они не просто юристы, но и психологи, и педагоги, и операторы, и журналисты. Они признаются, что работа творческая и занимает не только рабочее время. Например, если авария произойдет ночью, комментарий по ней дадут оперативно.
– ДТП может произойти в 11 часов вечера или в 5 часов утра. Мы включаемся в эту работу, разбираемся в обстоятельствах и готовим комментарии для того, чтобы граждане узнали об этом. Это важно делать для профилактики. Мы говорим о том, что стало причиной того или иного ДТП. Большая часть дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом происходит по причине небезопасного выбора скорости, выезда на полосу встречного движения, либо из-за непредоставления преимущества в движении тем, кто пользуется таким правом, – рассказывает Ирина Аркадьева.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Конечно, мы пишем о Госавтоинспекции не только в связи с ДТП. Ведомство часто выходит в добрые предпраздничные рейды. Накануне 8 Марта дарили женщинам-водителям цветы. А совсем недавно госавтоинспекторы вместе с КП-Челябинск и филиалом ФКУ «Уралуправтодор» в Челябинске дарили водителям георгиевские ленты и небольшие подарки. Это не только способ поздравить водителей, но и в другой форме напомнить им о соблюдении правил дорожного движения.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Еще одно традиционное мероприятие «Отдохну и поеду». Его проводят на загородных трассах для водителей, которые едут на дальние расстояния и не всегда успевают найти время, чтобы остановиться и немного отдохнуть.
– Мы останавливаем транзитный транспорт и приглашаем водителей к себе на интерактивную площадку. Там они могут остановиться, выпить чай, размяться, поговорить. Обычно с нами на этом мероприятии присутствуют руководитель ФКУ Упрдор Южный Урал и руководитель Госавтоинспекции Челябинской области Иван Путков. Поэтому у водителей есть возможность обратиться напрямую к ним, рассказать о каких-то проблемах с дорогой. Потом мы отрабатываем эти обращения, – отмечает Ирина Аркадьева.
Такие встречи в очередной раз показывают людям, что госавтоинспекторы заботятся об участниках дорожного движения.
Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Сейчас в работе Госавтоинспекции наступает один из самых сложных периодов – летний. И дело тут не только в том, что дети чаще гуляют на улице одни. Проблема в том, что некоторые родители дарят подросткам питбайки. А ведь ДТП с мототранспортом происходят нередко.
– В начале прошлого лета был зафиксирован резкий скачок роста ДТП с участием мототранспорта, которым управляли дети, – более 50%. И только благодаря нашей интенсивной работе, работе сотрудников ДПС, все-таки удалось стабилизировать ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями с участием несовершеннолетних водителей.
В этом году госавтоинспекторы продолжают свою работу. К счастью, аварий с мототранспортом происходит меньше, чем в прошлом году.
Но появилась новая беда – растет количество аварий с детьми на велосипедах. Основные причины таких ДТП – это то, что дети не спешиваются перед пешеходным переходом, иногда и вовсе выезжают на дорогу.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Еще одна головная боль этого сезона – кикшеренговые самокаты. Да, детям на них ездить нельзя. Но они используют аккаунты взрослых и все равно катаются на электросамокатах – иногда и по нескольку человек.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Всех юных водителей велосипедов, мототранспорта и машин ждут на мероприятиях в рамках акции «Двигай по правилам». Этот информационно-пропагандистский проект рассчитан на молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. Мероприятия проводятся с апреля по октябрь 2026 года.
Сотрудники пропаганды безопасности дорожного движения каждый день трудятся, не жалея сил, чтобы в нашем регионе было как можно меньше аварий.
Редакция КП-Челябинск поздравляет отдел пропаганды БДД Управления Госавтоинспекции Челябинской области с праздником и благодарит за совместную плодотворную работу.
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