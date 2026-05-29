«Наземные баки - это привычно, но вчерашний день»

Представитель ООО «Арго-Грин» Сергей Возмищев (на фото - справа) и директор производства Андрей Шевелев на встрече с Татьяной Свиридовой.

erid: 2W5zFK1UVCV

Мусорная реформа идет по всей России уже несколько лет, но главная боль остается прежней: переполненные баки, запахи летом, грызуны, разбросанные пакеты и вечная нехватка места во дворах. Особенно остро эти проблемы стоят в старых микрорайонах, где парковочные места приходится буквально отвоевывать у контейнерных площадок. В Тюмени давно нашли решение. Компания «Арго-Грин» с 2019 года производит заглубленные контейнеры нового поколения - те самые, которые уже оценили в десятках городов от Новосибирска до Казахстана. Недавно представители «Арго-Грин» провели встречи в Златоусте. Предложение оценили местные власти, увидели несомненные плюсы и обещали рассмотреть вопрос. В чем преимущества заглубленных контейнеров, почему они не ломаются и как помогают внедрять раздельный сбор мусора - в материале «Комсомолки».

ОТ ПОГРЕБОВ ДО КОНТЕЙНЕРОВ

«Арго-Грин» начинался не с мусора. В 2019 году предприятие запустило производство бесшовных погребов и септиков из ПНД - тех, что отлично хранят продукты и не протекают. Но спустя год-два к основателям обратился крупный тюменский застройщик: «Ребята, посмотрите на заглубленные контейнеры. В Европе это уже стандарт, а у нас - штучный товар. Можете делать?»

Идея оказалась востребованной. Финские контейнеры, которые закупали до этого, стоили огромных денег, а после ухода европейских поставщиков рынок и вовсе опустел. «Арго-Грин» изучил технологию, доработал ее с учетом российских реалий и запустил собственную линейку.

- Мы посмотрели на минусы конкурентов, - рассказывает Сергей Возмищев, представитель ООО «Арго-Грин». - В Миассе, например, ранее поставили больше ста контейнеров одной из марок. Все они сломались: крепления хлипкие, корпус паяный, крышки отваливаются. Там даже тендер на демонтаж объявляли. А мы подошли основательно.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОДНОГО КОНТЕЙНЕРА

Заглубленный контейнер «Арго-Грин» - это не просто бак, вкопанный в землю. Это инженерная конструкция. Один такой контейнер диаметром всего 165 сантиметров заменяет пять обычных наземных баков. Представьте: вместо пяти некрасивых, часто переполненных «квадратов» на площадке стоит один аккуратный круглый люк. Место освобождается - под парковку, под детскую площадку, под газон.

Экономия места - первое, что замечают управляющие компании и муниципалитеты. Во дворах-«человейниках», где на каждый сантиметр претендуют и машины, и пешеходы, это настоящий подарок.

Контейнеры выглядят эстетично.

Эстетика. Сергей Возмищев говорит прямо:

- Стандартные контейнеры - это просто свалка на виду. Переполнение, запахи, грызуны. А заглубленный контейнер не виден, только крышка на уровне земли или чуть выше. Никто не хочет жить рядом с мусорной кучей.

Никаких запахов и грызунов. К наземным бакам особенно летом сбегается и слетается все, что только можно. Заглубленный контейнер герметичен, крышка плотно прилегает, животные, птицы, крысы и мыши просто не могут проникнуть внутрь.

Удобство для мусоровозов. Водители мусоровозов, которые работают более 10 лет с заглубленными контейнерами разных производителей, лично участвовали в создании модели. «Арго-Грин» показал материалы, спросил: «Что будет надежнее? Что проще в эксплуатации?» Возчики выбрали двухслойный мешок из сверхпрочной ткани, мощные карабины, усиленные петли, трос. И теперь они довольны: машина подъезжает, цепляет крюком специальную петлю, буквально за минуту достает мешок, выгружает и ставит обратно. Не надо ничего катать вручную.

Зимой, когда снегопад или машины припаркованы вплотную к площадке, проблема особенно остра, - объясняет директор производства Андрей Шевелев. - Возчики не могут выкатить баки для разгрузки, при переполнении и «завале» на площадке - тоже. А наш контейнер зацепили крюком - и все, выгрузил за 1 минуту. Никаких проблем.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ И АНТИВАНДАЛЬНОСТЬ

Управляющие компании, с которыми встречался «Арго-Грин», назвали два ключевых требования: контейнер не должен загореться и не должен ломаться от хулиганов. И производитель нашел решение.

- Мы разработали металлический вкладыш - внутреннюю оцинкованную капсулу, которая полностью защищает мешок от огня, - показывает Сергей Николаевич. - И запатентовали эту технологию. Никто в России такого больше не делает.

Испытания подтвердили: даже если поджечь мусор снаружи контейнера, пламя не проникает внутрь, обработанная специальным составом красивая облицовка защищает. При возгорании внутри стальной вкладыш не пострадает вообще. А при установке дополнительной системы пожаротушения (термочувствительный патрон срабатывает при 68 градусах) контейнер не пострадает в любом случае. Видео с испытаний есть.

Возможны разные варианты.

Что касается прочности: форма крышки не плоская, как у других производителей, а сферическая - более жесткая. Нет соединений на полосах траверсы (которые со временем разбалтываются), она изготовлена из цельных металлических полос. Крышка ложится на металл и фиксируется, по окружности все кольца устанавливаются только из оцинкованной стали, а не из пластика. Такая конструкция выдерживает нагрузки и не прогибается под тяжестью снега.

- У других производителей пластик со временем лопается, при поджоге сплавляется, крышка перекашивается, - поясняет Андрей Шевелев. - А наша конструкция стоит годами.

УСТАНОВКА БЕЗ БЕТОННОЙ КАПСУЛЫ

Обычно для заглубленных контейнеров требуется заливать бетонную капсулу - это дорого, долго и не всегда возможно. «Арго-Грин» сделал иначе.

- Мы применили простую систему якорения корпуса, - рассказывает Возмищев. - Достаточно выкопать яму, установить контейнер по уровню, засыпать песком или пескоцементом - и все. Не нужно бетонировать. Установить может любая бригада без большого опыта.

Для наземных контейнеров (когда нельзя копать - например, уже положен асфальт или проложены кабели) тоже есть решение. Трехкубовый наземный бак заменяет три обычных, стоит на анкерах и выглядит аккуратно.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА: ТЕПЕРЬ СЕРЬЕЗНО И КРАСИВО

С 2025 года в России действуют новые требования по раздельному накоплению отходов. Но то, что сейчас пытаются внедрять во дворах - цветные сетки или пластиковые баки на колесиках, - по мнению «Арго-Грин», и, как показала практика, это не работает.

- Посмотрите на эти уличные баки: картон туда не засунешь, потому что горловина маленькая, - критикует Сергей Николаевич. - А если даже и засунешь, то бак быстро переполнится, и возчику приходится ездить каждый день, это невыгодно им.

А люди видят, что это несерьезно: окошко крошечное, мусоровоз приезжает и все равно сваливает в общий кузов. Зачем тогда стараться, сортировать пакеты? «Арго-Грин» предложил другой подход. Их заглубленные контейнеры идеально подходят под раздельный сбор.

- У нас широкое окошко для гофрокартона. Туда свободно входит разобранная коробка, - показывает Андрей Шевелев. - Мешок большой, 5 кубометров, так что хватает на неделю, а то и больше. Возчику достаточно приезжать раз в 5-7 дней.

Крышки делают цветными (синие, желтые, зеленые) и подписывают: «Гофрокартон», «ПЭТ-бутылка», «Пленка». Это видно издалека. Человек понимает: да, это не шутка, сюда реально нужно бросать раздельно. И когда он видит, что машина приехала именно за этим видом мусора - доверие растет.

Так устроены заглубленные контейнеры.

- Мы общались с регоператорами, - добавляет Шевелев. - Они сами отметили: мусор изменился, стало слишком много гофрокартона и пленки. На сортировочных линиях люди не успевают выбирать вручную. Завал. А если прямо во дворе отделить сухой мусор (картон, пленка, пластик) - сортировка на линии становится легче. И вторсырье можно отдавать переработчикам.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Даже самые надежные контейнеры иногда требуют ухода. У «Арго-Грин» в каждом регионе, куда они заходят, есть своя сервисная бригада.

- Мы не просто продаем, мы сопровождаем, - подчеркивает Возмищев. - Раз в год контейнер нужно мыть и дезинфицировать. В Тюмени бригада выезжает на мойку: водяным пылесосом откачивает жидкости, моет мешок снаружи и внутри, обрабатывает химией.

Если случается вандализм - поджог, повреждение - бригада ремонтирует на месте. Даже чужие контейнеры восстанавливают.

- Главное, чтобы контейнер выполнил свою функцию - мусор выгрузили, - говорит Сергей Николаевич. - А потом уже чиним.

АССОРТИМЕНТ

У «Арго-Грин» несколько типоразмеров:

- Трехкубовый наземный - для мест, где нельзя копать (асфальт, кабели). Заменяет три обычных бака.

- Двухкубовый мелкозаглубленный - для участков с близким залеганием коммуникаций. Закапывается на штык лопаты.

- Трехсполовинный (3,5 м³) - промежуточный вариант.

- Пятикубовый - самый ходовой. Заменяет пять обычных баков.

Все контейнеры поставляются в полной сборке, с крышкой, металлическими кольцами, системой крюковой загрузки. По желанию заказчика устанавливается дополнительная система пожаротушения и цветная маркировка для раздельного сбора.

ГЕОГРАФИЯ: ОТ ТЮМЕНИ ДО КАЗАХСТАНА

«Арго-Грин» уже поставил свои контейнеры в Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Курган. В Тюмени контейнеры стоят не только в новых жилых комплексах, но и в районах со вторичным жильем - жители сами скидываются и меняют некрасивые баки на аккуратные заглубленные варианты.

- Мы работаем с управляющими компаниями, с застройщиками, в диалоге с регоператорами, - говорит Андрей Шевелев. - Наши контейнеры выбирают даже в Казахстане. А иностранный застройщик выбрал именно наше запатентованное решение с металлическим вкладышем - из-за пожаробезопасности.

ВСТРЕЧИ В ЗЛАТОУСТЕ: ОЦЕНКА, ПЛЮСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В мае 2026 года представитель «Арго-Грин» Сергей Возмищев и директор производства Андрей Шевелев провели серию встреч в Златоусте. Это часть планомерной работы по продвижению современных контейнерных систем в городах Челябинской области. Ранее аналогичные встречи прошли в Миассе, Сатке, Кыштыме, Челябинске и Магнитогорске.

«Арго-Грин» делает ставку на диалог с властями, регоператорами и управляющими компаниями.

На встрече с Алексеем Карюковым (на фото - в центре).

Первым делом делегация «Арго-Грин» встретилась с председателем Собрания депутатов города Златоуста Алексеем Карюковым. В беседе обсуждались проблемы переполненных контейнерных площадок, нехватка места во дворах и потенциальная возможность пилотного проекта.

- Мы показываем продукт, объясняем экономику и технологию. Саткинские коллеги уже рассказали своей администрации о наших контейнерах. А с вами, в Златоусте, встречаемся отдельно: вы самый опытный руководитель в регионе по ЖКХ, нам важно ваше мнение, совет и содействие, - говорит Сергей Возмищев.

Алексей Карюков предложение оценил, увидел несомненные плюсы: один контейнер вместо пяти, эстетика, отсутствие запаха. Попросил предоставить дополнительную информацию и обещал рассмотреть вопрос на уровне депутатского корпуса.

Вторая встреча прошла с заместителем руководителя МКУ «ЖКХ» Златоуста Александром Карандашовым. Разговор был более технический: обсудили преимущества заглубленных контейнеров перед наземными, опыт других городов, пожаробезопасность и антивандальность. Рассмотрели отличия разных производителей.

- Александр Карандашов подтвердил, что тема очень актуальна, - говорит Сергей Возмищев. - Особенно его заинтересовало, что не нужно делать бетонную капсулу - это сильно упрощает установку и снижает затраты. Также обсудили раздельный сбор: по его словам, попытки ставить цветные наземные баки не принесли результата, а наши контейнеры выглядят более серьезно.

Главный вопрос - вывоз мусора. «Арго-Грин» заверил, что взаимодействует с ЦКС, и проблем с логистикой не возникает. Мусоровозы с крюковой загрузкой (КМУ) или ломовозы могут забирать содержимое так же легко, как и обычные баки.

- Мы ведем переговоры с ЦКС, - уточняет Сергей Возмищев. - Хотя по сути проблем не должно быть, вывозить по закону нужно любой контейнер. Если понадобится, переоборудуют одну-две машины под наши крепления. В других городах уже решают этот вопрос, почему бы и Златоусту не присоединиться?

Особенно теплый прием ждал представителей «Арго-Грин» у Татьяны Свиридовой, директора управляющей компании «Спутник». Она сразу схватила суть:

- Я же правильно понимаю, что мы его можем поставить в любом месте, куда может просто подъехать машина? - спросила Свиридова.

- Да, абсолютно, - ответили ей.

Татьяна Свиридова рассказала о главной проблеме Златоуста. Контейнерные площадки там «исторические»: одна площадка обслуживает несколько домов, которые сейчас находятся в управлении разных УК. Договориться, кто убирает, кто платит, невозможно. В итоге площадка переполнена, но поставить новые баки некуда - места нет.

- А вот ваш контейнер решает эту задачу, - сказала Свиридова. - Мы можем поставить его на газоне? Не надо площадку. Он не портит вид, занимает полтора метра в диаметре. Выход есть.

Она обещала проработать вопрос о пилотной установке одного контейнера на одной из площадок «Спутника». Главное условие - доступность для мусоровоза и согласие жителей. Но, как заметила Свиридова, когда жители увидят, что вместо пяти грязных баков появляется один аккуратный люк, - они будут «за».

«Арго-Грин» отдает себе отчет: поставить контейнер мало. Нужно, чтобы регоператор (в Златоусте - ЦКС) его исправно вывозил. Поэтому переговоры ведутся параллельно на всех уровнях.

- Мы уже встречались с руководством ЦКС, - говорит Андрей Шевелев. - Они подтвердили, что сопровождение важно. Но наши контейнеры практически не нуждаются в ремонте, а если что - у нас есть сервисная бригада в регионе. По вывозу: они не против. У них в парке есть ломовозы, которые спокойно работают с крюковой загрузкой.

Единственный нюанс - объем. Если ставить контейнеры «местами», регоператор скажет: «Я не буду гонять машину ради двух дворов». Поэтому «Арго-Грин» рекомендуют начинать с одного района, например, с территории, обслуживаемой УК «Спутник», чтобы сформировать удобный маршрут для мусоровоза.

НАДЕЖДЫ НА СОТРУДНИЧЕСТВО

В завершение встреч Сергей Николаевич Возмищев поблагодарил златоустовских коллег за внимание и подчеркнул:

- Мы не ждем мгновенного результата. Мы понимаем, что такие проекты - это воля, бюджет, договоренности с регоператором. Но мы хотим, чтобы вы были в курсе. Чтобы, когда начнете обсуждать благоустройство дворов или новую контейнерную площадку, вспомнили о нашем решении. Проблема мусора никуда не денется, она будет только обостряться. Весь мир идет к заглубленным контейнерам. Наземные баки - это привычно, но уже вчерашний день. Они не помогут в решении всех задач - в том числе сортировки мусора. А мы предлагаем чистоту, порядок и экономию места.

«Арго-Грин» уже провел презентации в Миассе, Сатке, Кыштыме, Челябинске, Магнитогорске. Теперь - Златоуст. Компания открыта к предложениям, готова участвовать в аукционах, проводить шеф-монтаж и обучать местные бригады.

- Дайте нам возможность сделать пилотную площадку, - сказал в заключение Андрей Шевелев. - Установите один контейнер во дворе, где больше всего проблем. Посмотрите, как он работает. Жители скажут спасибо. И вы сами увидите, что это реально работает.

ВАЖНО

Компания «Арго-Грин» включена в Реестр производителей оборудования ППК «Российский экологический оператор» (платформа «Знай Наших»), что подтверждает 100% локализацию производства в России и соответствие высоким стандартам отрасли.

Реклама. ООО «Арго-Грин», ИНН 7203567398