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Экономика29 мая 2026 4:00

«Нас пытались убить репутационно, но мы живы и работаем»: миасский ЗТМ прокомментировал слухи о банкротстве

Как Завод тяжелых машин потерял клиентов из-за фейков, но сохранил свое производство и готовится к локализации.
Источник:kp.ru
Завод работает в нише тяжелых вездеходов для Севера.

Завод работает в нише тяжелых вездеходов для Севера.

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Миасский Завод тяжелых машин (ЗТМ) более десяти лет выпускает уникальную технику высокой проходимости. Ее заказывают не только нефтяники, но и горняки - для угольных разрезов и медных карьеров, для работы в условиях Крайнего Севера, болот, торфяников и полного бездорожья, где не проходит другая техника. В конце 2024 года на предприятии произошел корпоративный конфликт, переросший, как отмечают на заводе, в попытку «рейдерского» захвата: бывший партнер через суды и «черный пиар» попытался довести завод до банкротства. Репутационные атаки стоили нескольких крупных сделок, но предприятие не остановило работу. «Комсомолка» встретилась с гендиректором Алексеем Самохваловым, чтобы узнать, как завод отбивает сфабрикованные иски и строит планы по локализации и выходу на новые рынки.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ

- Завод тяжелых машин работает в сегменте, где счет идет на единицы, а требования - на пределе возможного. Его техника востребована там, где кончаются дороги и начинаются болота. И так уже десять лет. Завод тяжелых машин (ЗТМ) - это не конвейер по сборке китайских грузовиков. Это узкая, штучная инженерия, - рассказывает Алексей Самохвалов.- Здесь рождаются автомобили, которых нет в каталогах масс-маркета: сверхпроходимые шасси для нефтяников, для угольных разрезов и медных карьеров, машины грузоподъемностью под 90 тонн, способные тащить за собой состав там, где другие сидят по мосты, а бульдозеры вязнут в торфе.

За десять лет предприятие прошло путь от опытных образцов, которые доводили до ума в реальных полевых условиях на Севере, до серийных поставок для структур «Газпрома».

Алексей Самохвалов.

Алексей Самохвалов.

- Мы не делаем машины «как у всех». Мы как ателье индивидуального пошива, только для грузовиков, - объясняет гендиректор Алексей Самохвалов. - Клиент приходит не со списком требований к деталям, а с реальной проблемой: «Мне нужно перевезти тяжелый груз по бездорожью, в гору, по болоту». А мы проектируем и собираем машину, которая справится именно с этой задачей. Под каждого заказчика - свое инженерное решение.

Казалось бы, уникальная ниша, отсутствие прямых конкурентов в классе тяжелых вездеходов для Севера и десять лет эволюции - залог стабильности. Но в конце 2024 года предприятие столкнулось с вызовом, который едва не перечеркнул все.

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНФЛИКТ КАК РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ

- В любой семье бывают ссоры, но то, что произошло на заводе, сложно назвать иначе как спланированной попыткой уничтожения, - считают на заводе.

На протяжении полутора лет с предприятием сотрудничала компания в качестве торгового дома. Взаимодействие было рабочим, пока партнер не захотел большего - 51% завода.

- В декабре 2024 года мы официально сказали: нам не по пути. И сразу же появилась целая серия юридических инструментов, которые можно описать старым, но точным словом «рейдерский захват». Только сейчас этот термин заменен на «совокупность действий», - рассказывает Самохвалов. - Суть этой совокупности проста: сделать завод банкротом, испортив его репутацию и перекрыв кислород. Первым делом в информационное поле были «выброшены» новости об иске на 1 миллиард 200 миллионов рублей. Параллельно бывший партнер начал незаконно переоформлять нашу продукцию на третьих лиц и продавать ее.

- Я стою на территории, у меня есть машины, я готов их продать, рассчитаться по долгам и жить дальше, - говорит Алексей. - Но эти машины уже продали за моей спиной. В итоге сделки удалось признать недействительными. Но почти год мы не могли реализовать собственную технику.

Кульминацией стал иск на 96 миллионов, который в ходе судебных разбирательств, по словам Самохвалова, превратился в попытку инициировать банкротство.

- Долг перекупила третья сторона, чья цель - не деньги, а наша территория и цеха, - констатирует гендиректор.

При этом по первому «громкому» иску на 1,2 миллиарда суд на днях вынес решение на 12 миллионов рублей (решение суда еще не вступило в законную силу):

- Понимаете масштаб? Искали слона, нашли комара.

УДАР «ЧЕРНОГО ПИАРА»

- Самое неприятное в новой экономической реальности - это даже не арест счетов (с этим справляемся), а наша испорченная деловая репутация. Пока в арбитражах шли тяжбы, в новостных лентах зрела картина катастрофы. Бывший партнер распустил слух, что завод распродает уникальные прессы и оборудование, - считает генеральный директор.

- Звонят люди, спрашивают, правда ли мы продаем прессы. А мы работаем, у нас все загружено! - отмечает Алексей. - Но самое обидное - сорвались две крупные сделки. Приходят потенциальные партнеры, открывают новости, видят эти иски на миллиард и слухи про распродажу и говорят: нет, спасибо, рисковать не будем.

ЗТМ работает на рынке больше 10 лет.

ЗТМ работает на рынке больше 10 лет.

Ситуация усугубилась общим падением рынка. 2025 год стал крайне сложным для всей спецтехники. По словам Самохвалова, у 90% коммерсантов объемы упали на 80%.

- Кто делал 20 машин, сейчас делает 2-3. Мы не исключение, но держимся. В самый плохой год мы сделали и отгрузили 15 машин. Собрали, покрасили, поставили на учет. Машины эксплуатируются, заказчики довольны.

ЖИВОЙ ЗАВОД: ТЕХНИКА, КОТОРАЯ ВЫВОЗИТ

Как убедить партнера, что заводу можно доверять, когда вокруг звон фейков о банкротстве? Только фактами и открытостью. Алексей Самохвалов перешел на ручное управление доверием.

- Я беру видеокамеру, иду в цех и показываю клиенту: «Вот твоя рама, вот мотор, вот сборка». Заказчики приезжают к нам и сами наблюдают за процессом. Видят, что процесс идет, - говорит он.

И эти усилия дают результат, о чем «КП» с гордостью сообщил гендиректор:

- В феврале-марте 2026 года партия машин ушла в «Газпром». Эта техника пришла на смену устаревшим советским тяжелым тягачам, которые уже не могли работать в прежнем режиме. Но самый показательный пример - это сотрудничество с разработчиками нефтяного оборудования. Заказчик обратился с задачей смонтировать его собственную колтюбинговую установку на шасси завода. Задача была не из простых: требовалось адаптировать навесное оборудование под конструкцию автомобиля - рассчитать крепления, поперечины, усилить раму, согласовать крутящий момент. Завод справился. Более того, изготовили не одну, а две единицы: первая - на обычном шасси, вторая - на тягаче с полуприцепом. Получилась двухсоставная установка.

По словам Самохвалова, заказчик представил эту разработку в Фонд развития промышленности как инновационное решение. Сейчас машина проходит испытания. Как только они закончатся успешно, пойдет еще одна партия: уже есть предварительная договоренность. А главное - на заводе отметили, что такая конструкция позволила повысить производительность спуско-подъемных операций при бурении на 40%.

Производство находится в Миассе.

Производство находится в Миассе.

- Когда ты создаешь машину, проектируешь, собираешь, доводишь до ума - и потребитель доволен твоей продукцией - это настоящее удовольствие, - говорит Самохвалов. - Испытания на Севере - лучшая проверка. Наши машины прошли обкатку в самых тяжелых условиях: на гидронамывных карьерах и торфяниках. Был случай: на одном объекте застряла другая техника. Чтобы мы могли проехать, пришлось оттаскивать ее в сторону. У наших машин мощность 600 лошадиных сил, это не тихоходные грузовики. Но когда задействованы все системы полного привода, скорость снижается до 4 км/ч. Зато в таком режиме мы можем перевозить 90 тонн буровых реагентов, груза по болоту - там, где больше никто не проедет, - рассказывает директор.

СТРАТЕГИЯ - ЛОКАЛИЗАЦИЯ

На предприятии говорят: пока многие игроки рынка живут по принципу «досидим до 2030 года, а там и утильсбор снизят», Завод тяжелых машин выбрал другой путь. Нагнетание обстановки вокруг банкротства не отразилось на планах развития.

- Наша цель - максимальная локализация. Быть российским производителем не по бумажке, а по сути. Сегодня мы используем китайский двигатель. Но как только появится доступный российский мотор, мы сразу перейдем на него. Даже если он будет дороже, мы все равно пойдем на этот шаг. У нас уже своя рама, рессоры, подвеска. Следующий этап - штамповка и сварка кабины. Это позволит нам получить статус российского производителя. Мы к этому идем, - раскрывает планы Самохвалов.

Локализация - это не просто слова. Она нужна, чтобы ЗТМ мог выходить на государственные тендеры, поставлять технику для Минобороны, МЧС и других ведомств. Со слов Алексея Самохвалова, завод хочет быть полезным стране, закрывать те ниши, которые неинтересны гигантскому конвейеру.

- Завод уже вступил в программу повышения производительности труда. Однако для получения субсидий, льготных кредитов и дальнейшего взаимодействия с Фондом развития промышленности необходимо очистить историю - убрать судебные риски и репутационный шум, - утверждает Алексей.

Цель предприятия - максимальная локализация.

Цель предприятия - максимальная локализация.

По словам гендиректора, этот вопрос сейчас решается.

- У многих производителей нет цели развивать промышленность. Задача простая: купить в Китае подешевле, продать подороже и получить быструю выгоду. А я хочу, чтобы наша машина стала по-настоящему российской, - считает Самохвалов.

ДОВЕРИЕ ПОСЛЕ БУРИ

- Сегодня Завод тяжелых машин - это компания, которая пережила «клиническую смерть» репутации и выжила, - убежден гендиректор.

У нее есть конкретные активы (недвижимость, уникальные прессы, готовые машины на площадке), реальные контракты с нефтяным сектором, угольщиками и горняками, а также инженерная школа, позволяющая решать задачи, которые, уверены на заводе, не под силу масс-маркету.

- Да, некоторые сделки срываются из-за «черного пиара». Да, пришлось вести тяжелую юридическую борьбу, отбивая каждый исполнительный лист в апелляциях и кассациях. Но завод стоит. Он не распродает прессы и не бежит от обязательств, - сообщил «КП» Алексей Самохвалов.

- Мы работаем, создаем новую технику. Продаем ее и закрываем обязательства. Мы честны. И это главное, что должны знать наши партнеры. Мы работаем, строим планы и останемся здесь надолго, - резюмирует Алексей Самохвалов.

Предприятие просит оценивать его не по шуму в новостях, созданному «рейдерами», а по реальной работе колесной техники на северных месторождениях и в карьерах.

- Там, где счет идет на срывы графиков бурения и добычи, машины ЗТМ едут и вывозят. И это лучшая рекомендация, - подводит итог сказанному гендиректор.

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