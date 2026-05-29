Провели один день в Кыштыме и увидели, как расцвел город. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Кыштым встретил редакцию «Комсомольской правды» палящим солнцем и опьяняющим запахом цветущей сирени, а еще детскими криками на местном пруду — мальчишки уже открыли купальный сезон. Всего за час пути от Челябинска мы оказались в одном из самых старых городов Челябинской области, узнали его историю, посмотрели, как сохраняют памятники, оценили виды с колокольни и даже попали на концерт в дом культуры.

Подъезжая к городу, мы не успевали смотреть на карте названия озер, их здесь огромное количество. Именно поэтому Кыштым еще называют уральской Венецией.

На другом берегу виден Народный дом. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Не путайте Демидовых!

— Если вам покажут портрет основателя Кыштыма Никиты Демидова, не верьте! Его не существует, — рассказала нам интересную деталь директор центра развития туризма города Алина Шмарина, которая стала нашим гидом. — Ни снимков, ни портретов не сохранилось.

Зато сохранился завод, который основал Никита Никитич Демидов — младший сын промышленника Никиты Демидова, который все любил делать наперекор отцу. На месте Нижне-Кыштымского завода сейчас работает Кыштымский медеэлектролитный завод. Объединяет их не только металлургия и место расположения, но и социальная политика. КМЭЗ поддерживает объекты, которые строили рабочие, а также создает новые.

Сегодня КМЭЗ - это современное производство. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Как символ такой преемственности на площади рядом с заводом стоит памятник «Кузнецы» местного скульптора Юрия Борисенкова. Три кузнеца возвышаются на настоящей реликвии — чугунной наковальне 19 века. Ее нашли, когда разбирали бывшие демидовские здания.

Скульптура "Кузнецы". Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Алина Шмарина просит не путать Демидовых. Никитами звали отца, сына и внука, и все они занимались промышленностью на Урале:

— Наш Никита — это младший сын легендарного «Демидыча» (так ласково называл Петр I Никиту Демидовича Демидова. Прим. ред.). — Все, что он сделал, было не благодаря отцу, его связям и наследству, а вопреки отцовской воле.

Главная достопримечательность, которая осталась сегодня от Никиты Демидова — усадьба «Белый дом», построенная в год основания города в 1757 году. Краевед нам рассказала, что это был дворец на фоне деревянных домиков рабочих. Памятник был закрыт на реконструкцию еще с 2000-х годов. Мы, конечно, не смогли пройти мимо и подсмотрели, что происходит сейчас за забором усадьбы. Видно, что реконструкция завершается. Белоснежное здание в центре Кыштыма вновь стало архитектурной доминантой города.

Реконструкция "Белого дома" практически закончена. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

«Кыштымский крест»

Первое, ради чего стоит посетить Кыштым, — это его старинные храмы. Даже есть такое выражение — «Кыштымский крест». Если соединить линиями четыре храма города, то получится православный крест, центр которого находится в сердце города. А основание — это храм Николая Чудотворца. В этом году церковь отметит 130-летие. При этом он является самым молодым храмом Кыштыма.

Строительство частично финансировалось владельцами Нижне-Кыштымского завода, так как находится он недалеко от проходной и возводился верующими Нижнего Кыштыма.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В советское время храм ожидала судьба большинства церквей нашей страны. По сути, был уничтожен. Колокольню, иконы и роспись полностью разрушили, а в здании стали проводить церемонии бракосочетания и концерты.

Масштабная реставрация с возведением утраченной колокольни началась в 2004 году по инициативе Кыштымского медеэлектролитного завода. Освящение обновленного храма провели на Пасху в 2006 году. Все богатое внутреннее убранство — это работа уже современных художников.

У дверей храма нас встретил настоятель Алексий Дериземля. Он подвел нас к главной иконе — лику Николая Чудотворца.

Настоятель храма Николая Чудотворца отец Алексий. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

К ней приходят за исцелением и получают его. Об этом говорит большое количество крестов и колец из серебра и золота на иконе — благодарность жителей за помощь.

— Год назад мне исповедовался прихожанин, который рассказал, что исцелился от тяжелой болезни, — рассказал отец Алексий. — На день Николая Чудотворца 22 мая он исповедовался и причастился.

Икона в Кыштыме относительно молодая. Она была подарена мастерами Екатеринбурга на открытие храма 20 лет назад.

Крестики и украшения на иконе Николая Чудотворца - это благодарность прихожан за помощь. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Алексий Дериземля приехал в Кыштым шесть лет назад из Варны, батюшка признался, что имя Николая Чудотворца сопровождает его на протяжении всего пути.

— В Варне я родился и вырос, служил в храме Николая Чудотворца, — говорит отец Алексий. — Удивительно, как меня ведет Бог и Николай Чудотворец. Принимал настоятельство в старинном селе Николаевка, оттуда меня перевели в Никольский храм Пласта тоже Николая Чудотворца, потом перевели в Чесму. Это разве совпадение?

Старые росписи не сохранились, все это - работа современных мастеров. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Чтобы воссоздать прежний вид храма, реставраторам пришлось снова надстроить колокольню. Отец Алексий сопроводил нас на самый верх, лично показал колокола и позволил услышать их звон, почувствовать вибрацию. Правда, несколько минут после слух теряется. Для колокольни отлили семь колоколов, включая 700-килограммовый «Благовест» с иконой Николая Чудотворца. 20 лет они радуют горожан своим звоном.

— Каждые пять лет Кыштымский медеэлектролитный завод нанимает рабочих и проводит капитальный ремонт храма, в том числе колокольни: они красят, белят. Уже подходит срок, скоро примемся за работу, — говорит настоятель.

Купола позолочены сусальным золотом. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Отец Алексий разрешил нам подняться на колокольню и послушать звон. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Ни дня без спорта

В двух шагах от храма находится физкультурно-оздоровительный комплекс. На этом месте тоже когда-то стоял ФОК, но от него осталась только память.

Новый комплекс построил и открыл в 2022 году КМЭЗ, поэтому для работников завода посещение тренировок бесплатно. В коридоре за стеклом выстроились многочисленные кубки. Это победы кыштымских рабочих на корпоративных и других турнирах. На входе также висит груша. На ней расписываются спортивные знаменитости, которые приезжают для мастер-классов.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В двухэтажном здании есть тренажерный зал, зал для групповых программ, а также большой зал единоборств, где дети занимаются боксом, дзюдо. Также там размещен единственный в городе скалодром — отдельная гордость. Один из местных мальчишек после тренировок здесь вошел в сборную Челябинской области. Также ФОК нередко становится площадкой для проведения профессиональных региональных соревнований.

Единственный в городе скалодром - отдельная гордость. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В спортивном комплексе работают детские секции. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В ФОКе есть современный фитнес-зал. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Зал универсален и используется для разных видов спорта. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Все это кубки, которые завоевали заводчане на соревнованиях. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Именитые спортсмены проводят мастер-классы и расписываются на груше. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Металлурги поют и танцуют

Ни один промышленный город не обходится без ДК металлургов. Такой есть и в Кыштыме. Мы попали на самый волнительный праздник — последний звонок. Школьники здесь предпочитают быть верными традициям и надевают белые фартуки.

Мы зашли, чтобы проникнуться духом советского ДК, однако помимо архитектуры самого здания, выглядит он современно.

Дом культуры строили рабочие в качестве волонтеров. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Строить ДК в 60-е помогали рабочие Кыштымского медеэлектролитного завода в качестве волонтеров. Поэтому дом культуры так ценен для завода сейчас. Предприятие помогает его ремонтировать, покупает оборудование для концертов. При вскрытии панелей на потолке, рабочие обнаружили красивую арку, которая добавила воздуха и торжественности холлу второго этажа.

В зале поставили новые кресла, а в 2025 году КМЭЗ купил современный LED-экран для главной сцены. Культурная жизнь стала ярче.

Конечно, самое ценное в доме культуры — это коллективы. Здесь работает восемь клубов, в которых занимаются 200 человек.

Необычную арку обнаружили, когда ремонтировали потолок. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

С LED-экраном мероприятия стали интереснее. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Это все, что мы успели посмотреть и узнать за несколько часов в Кыштыме. Но нам однозначно захотелось вернуться. Чтобы просто прогуляться по набережной, строительство которой обещают закончить в этом году, посетить все храмы, сделать несколько фото на «Уральском Бали» (да, оно тоже в Кыштыме), открыть наконец-то «Белый дом». Кстати, 6 июня Кыштым будет отмечать 269-летие. В День города улицу Ленина планируют превратить в кыштымский «Арбат».

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.