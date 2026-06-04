Солнечный город-музей под открытым небом: что посмотреть в Троицке за выходные

В Троицке больше 50 старинных зданий. Фото: Эдуард Фадюшин, АНО «Центр проектного развития»

На Южном Урале есть город, где солнце светит 2218 часов в году — больше, чем в Сочи. Троицк — это настоящий музей под открытым небом: 50 старинных зданий, пять из них федерального значения. Город возник как крепость 22 мая 1743 года, основал ее генерал-губернатор Иван Неплюев и назвал в честь Святой Троицы. Гуляем по главным точкам.

Расстрел, нападение, ограбление: что пережил собор с 264-летней историей

Старейшее здание города — Свято-Троицкий собор — был построен в 1762 году на берегу реки Уй. По легенде, закладку освящал сам Неплюев, а проект рисовали в петербургской мастерской архитектора Трезини. В 1774 году собор пережил осаду Пугачева.

Свято-Троицкий собор построили в 1762 году. Фото: АНО «Центр проектного развития»

Храм расстреливали, грабили, потом в него попала шаровая молния, а через 17 лет случился городской пожар. После революции здесь были склад, прачечная и спортзал. Вернули здание верующим только в 1997-м.

Как Центральную площадь «вписывали» в советский облик

Центральная площадь долго была безымянной, пока в северной части не поставили Михайловскую церковь. В 1891-м она принимала цесаревича Николая. Церковь взорвали в 1967-м, так как она не вписалась в советский облик.

В 1891-м Центральная площадь принимала цесаревича Николая Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

На ее месте сейчас школа искусств. Зато площадь окружили шикарные дома: городская управа (ныне почтамт), Сибирский торговый банк (теперь краеведческий музей), Гостиный двор.

Дом, который построил владелец бойни

Особняк в стиле классицизма, где располагается Краеведческий музей, построил в 1893 году купец Осипов — владелец бойни, салотопни и кожевенного завода. Позже он продал здание Сибирскому торговому банку.

Особняк нынешнего краеведческого музея построил владелец бойни Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

При советской власти здесь находился горком ВЛКСМ. С 1990-го — музей: работают каждый день с 9 до 19, рассказывают о купеческом и казачьем быте, а также ежемесячно обновляет выставки.

Купеческий размах

Торговые ряды построили в 1868 году всем миром — местные купцы скинулись. Простое одноэтажное здание с крытой аркадой замкнуло южную сторону площади. Здесь было 40 лавок с тяжелыми коваными дверями. Именно в этих рядах кипела знаменитая Троицкая ярмарка — третья в России после Нижегородской и Ирбитской, она длилась четыре месяца.

В торговых рядах было 40 лавок. Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

После революции на этом месте были склады, а потом — свалка. Торговля вернулась в 1993-м. Сегодня это памятник федерального значения. Совет: загляните внутрь галереи — почувствуйте купеческий размах.

Гостиница, построенная на спор

Строительство гостиницы «Центральная» окутано легендой. В 1908 году купец Башкиров на Нижегородской ярмарке в пьяном споре пообещал, что в Троицке есть первоклассная гостиница. А ее не было. Чтобы не проиграть, он сам ее построил — всего за год, предположительно по проекту архитектора Федорова.

Фасад гостиницы выполнен в стиле венского модерна Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

Фасад в стиле венского модерна — шикарный, с гипсовыми гирляндами и цветами. А остальные стены — неоштукатуренный красный кирпич. Ресторан «Эльдорадо» на первом этаже поверг нижегородцев в шок. Спор выигран, затраты окупились. Сейчас гостиница работает под именем «Центральная».

Пассаж на болоте

Купцы Яушевы — золотодобытчики, мыловары, чайные плантаторы — строили пассажи в Челябинске, Ташкенте, Кустанае. Троицкий возводили на болоте: забили сваи, сделали дренаж, укрепили свинцовой подушкой. Открылся Пассаж братьев Яушевых в 1911-м и обошелся в 300 тысяч рублей.

Пассаж Якушевых скоро оберет новую жизнь Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

Внутри — лифт, телефон, электричество. Два французских купола не сохранились, но фасад с огромными витринами впечатляет. При советской власти там был военный склад, потом летное училище (готовило летчиков в ВОВ), затем цех завода. Кстати, на днях стало известно, что там разместят камерный театр.

Дом с привидением

Особняк купцов Гладких — один из лучших образцов модерна на Урале (1910 год). Криволинейные фронтоны, лопатки, кольчатый декор — все устремлено вверх. Купцы Гладких были мукомолами, их мельница на улице Климова работает до сих пор. По легенде, хозяин исчез с деньгами при красных. Здание национализировали, с 1928 года здесь кожно-венерологический диспансер. Внутри сохранилась лепнина и роспись потолков. Говорят, в особняке живет призрак мужчины в домашней одежде — помогает медсестрам и по ночам охраняет здание.

Вокзал с карцером для детей

Здание автовокзала было построено в 1882 году для приходской школы. Самая занятная деталь — карцер для нерадивых учеников на первом этаже. Через 8 лет в пристройке открыли приют для сирот: учили башмачному и строительному ремеслам, чтобы ребята выжили.

Потом было ремесленное училище, после революции — начальная школа, потом семилетка. Долго стояло заброшенным. Сегодня здесь автовокзал. Представьте: вы покупаете билет на автобус в зале, где полтора века назад детей запирали в карцер!

Сложно представить, что творилось за стенами этого красивого здания, когда детей запирали в карцер Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

Дом исследователя Тунгусского метеорита

В этом небольшом одноэтажном доме конца XIX века с 1895 по 1907 год жил будущий первооткрыватель Тунгусского метеорита Леонид Кулик. Мать переехала с сыновьями в Троицк после смерти отца и купила дом напротив мужской гимназии (ныне педколледж). Леонид поступил с тройками, а окончил с золотой медалью. Потом увлекся минералогией, познакомился с Вернадским, тот забрал его в Петербург. Именно Кулик организовал шесть экспедиций к месту падения метеорита в 1927–1939 годах. Умер в 1942-м в лагере для военнопленных.

в Троицке насчитывается несколько церквей, часовен и монастырей. Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

Колчак и последний бал: что помнит бывшая гимназия

После реформ Александра II в 1861 году в Троицке открылось женское училище. В 1913-м построили новое просторное здание из красного кирпича — с канализацией, водоснабжением и огромным баком для воды под потолком. Актовый зал с арочными окнами помнит заседание казачьего круга с адмиралом Колчаком 15 февраля 1919 года. Там же был последний бал. Сегодня здесь старейший вуз Челябинской области — Южно-Уральский аграрный университет, корпус ветеринарной академии. Готовят ветврачей и агрономов.

В просторном здании из красного кирпича учатся студенты ветеринарной академии Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

Возрожденное медресе

Медресе «Расулия» было основано в 1883 году просветителем Зайнуллой Расулевым. Новое двухэтажное здание с библиотекой, столовой и жилыми комнатами построили в 1905-м. Во дворе — вишневый сад. Электричество вырабатывали немецкие дизель-генераторы. Были телефон, типография, где печатали буквари и книги. Здесь готовили имамов и преподавателей для мусульманских училищ. В советское время диплом медресе приравнивался к педтехникумовскому. Позже здание занял городской суд. А с 2018 года медресе «Расулия» вновь открылось — первое на Урале в новой истории. Загляните на самое большое мусульманское кладбище Троицка. Здесь похоронен сам Расулев, а также ученые, поэты, музыканты, купцы Бакировы, Валеевы, Якушевы. Кладбище закрыто для новых захоронений с 1996 года, но для туристов проводят экскурсии.

Есть и современное искусство. Памятник «Ладони судьбы» местного скульптора- самоучки напоминает, что все вокруг создано руками человека. Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

5 интересных фактов о Троицке

- Родина Крылова. По одной из версий, баснописец Иван Крылов родился именно здесь — его отец служил в Троицкой крепости в 1769 году.

Памятник Крылову и его героям в Троицке Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

- В XIX веке за широкие и прямые улицы, обилие купеческих особняков и невероятный торговый размах Троицк неофициально называли Степным или Зауральским Парижем.

- Часть сцен нашумевшего сериала «Плевако» 2024 года о знаменитом адвокате Федоре Плевако снимали прямо на улицах Троицка.

В 2023 году в Троицке снимали фильм "Плевако" с Сергеем Безруковым. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- На правом берегу реки Уй находится пещера, где по легенде стоял шатер Емельяна Пугачева во время осады Троицкой крепости, а после ранения он якобы отлеживался в этом гроте.

- При въезде в город можно заметить водонапорную башню 1927 года постройки. Она выполнена в стиле раннего постмодернизма с элементами готики.

Водонапорная башня выполнена в стиле раннего постмодернизма с элементами готики Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

Статья подготовлена по материалам официального турпортала Челябинской области ChelTravel.

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