«О таких залах мы только мечтали»: чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол побывал в строящейся РМК-Арене

Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол побывал в строящейся РМК-Арене. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В минувшую субботу, 30 мая любители единоборств болели за чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола. Наш боксер в Екатеринбурге в рамках турнира RCC Boxing Promotion sзащитил свой титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелой весовой категории, выиграв в 12-раундовом поединке у немца Михаэля Айферта. А уже через день Дмитрий Бивол приехал в Челябинск — посмотреть ход строительства РМК-Арены, где уже скоро сможет провести свой очередной поединок. Вместе с чемпионом в столицу Южного Урала приехал и известный мастер единоборств, президент Академии единоборств РМК, капитан команды «Архангел Михаил» Иван Штырков.

Директор РМК-Арены Николай Сандаков встретил почетных гостей и провел для них обзорную экскурсию по строящемуся объекту — одному из самых технологичных спортивных комплексов России.

Директор РМК-Арены Николай Сандаков (на фото — слева) провел для почетных гостей экскурсию по строящему спортивному комплексу. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

ЖЕМЧУЖИНА СПОРТА

РМК-Арена — это более 48 тысяч квадратных метров, пять этажей. Вместимость главной арены – пять тысяч зрителей с возможностью увеличения до восьми тысяч в дни проведения зрелищных мероприятий. Плюс площадки для тренировок и проведения соревнований по девяти видам единоборств, различным игровым видам спорта, а также по парашютному спорту — в арене завершается монтаж профессиональной аэродинамической трубы. В локациях разместятся также современный фитнес-клуб, медицинский центр, фуд-корты. Это лишь часть общего функционала современной, многофункциональной РМК-Арены.

Директор РМК-Арены отметил, что спортивный комплекс расположен в густонаселенном районе Челябинска, и строительство жилых комплексов здесь продолжается. Ожидается, что арену будут ежемесячно посещать свыше 100 тысяч человек, а в локациях комплекса планируется проводить порядка 250 мероприятий ежегодно. Готовность объекта приближается к отметке 90 процентов. Завершается монтаж декоративных фасадных панелей, ведется внутренняя отделка, устройство инженерных коммуникаций. Выполнено остекление, а также проводятся пусконаладочные работы аэродинамической трубы и благоустройство территории.

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Аэродинамическая труба - одно из уникальных особенностей арены. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

— Строительство укладывается в намеченные сроки, и соответствует планам. До конца года планируем провести технический запуск арены. Все локации продуманы — кто-то идет на тренировку, кто-то – на арену, как болельщик или на концерт, как зритель. Тренировки и соревнования можно будет проводить на главной и малой площадках. Основную можно будет перегораживать специальной светонепроницаемой шторой, превращая ее в две полноценные зоны. Почти 4000 квадратных метров будет отдано под занятия единоборствами. РМК-Арена станет тренировочной и соревновательной базой для региональных спортивных школ. Несомненно, она станет спортивной жемчужиной не только для всего Уральского региона, но и всей России, — подчеркнул Николай Сандаков.

Строительство арены близится к завершению. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ТЕХНОЛОГИЧНО И СОВРЕМЕННО

После почти часовой экскурсии своими впечатлениями поделился и подтвердивший титул чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

— Приятно видеть что-то новое, которое зарождается на твоих глазах. РМК-Арена — это новые идеи, новации. Видно, что проделана колоссальная работа. Взят опыт строительства и эксплуатации целого ряда российских и зарубежных арен. Видно, что все максимально продумано, все делается для удобства посетителей — спортсменов, любителей спорта, активного образа жизни, всех жителей мегаполиса. Для занятий физкультурой и спортом, для проведения досуга. Все максимально продумано со стороны Русской медной компании, специалистов и это многофункциональный комплекс уже скоро откроет свои двери. Я видел подобные уже работающие спортивные объекты, построенные РМК. Это прекрасные, максимально продуманные спортсооружения, — поделился впечатлениями Дмитрий Бивол.

— Появилось ли желание провести один из своих боев на новой РМК-Арене?

— Когда я стоял в центре главной площадки арены, то окинул взором трибуны и представил полный зал. Здесь будет здорово!

Дмитрий Бивол — действующий чемпион мира по боксу в полутяжелом весе среди профессионалов. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

— Вы выступали на многих крупных площадках. Можете сравнить этот новый комплекс с другими аренами?

- Приятно ощущение от того, что здесь будут развиваться многие виды спорта — единоборства, игровые виды. Будет большая тренировочная зона для занятий боксом, для фитнеса. Здесь каждый найдет для себя возможность заняться спортом. Есть даже уникальная аэротруба! Плюс понравилось расположение самого комплекса и других объектов, которые также появятся здесь в дальнейшем. Точно замечено – здесь будет целый спортивный город в густонаселенном районе Челябинска. Кроме того, на арене будут проходить различные концертные, развлекательные мероприятия. «Начинка» арены и пространство около нее позволяет это делать. Это действительно будет место притяжения для челябинцев и гостей города… Каждая арена уникальна по своему. РМК-Арена — это про технологичность и современность, в том числе, это несколько больших уникальных медиаэкранов. И таких изюминок у арены будет предостаточно.

Делегация почетных гостей на строящейся РМК-Арене. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

ДЕТИ БУДУТ СЧАСТЛИВЕЕ

— Можно сравнить те условия, которые создаются в новой арене, в частности, для детей с теми условиями, в которых вы тренировались?

— Думаю, что я еще не застал то молодое поколение, которое будет тренироваться в таких условиях, как на РМК-Арене в Челябинске. Мое поколение тренировалось, скажем так, в суровых условиях. И мы только по телевизору видели, что где-то оказывается есть невероятно красивые залы, арены. Новые пространства, такие, как РМК-Арена, добавят адреналина молодому поколению. Уверен, дети будут намного счастливее, занимаясь в таких прекрасных условиях. О таких залах мы только мечтали.

— Как прокомментируете итоги вашего чемпионского боя?

— Я рад, что во время боя чувствовал себя хорошо, контролировал действия соперника. Задача от тренера, как раз касалась того, чтобы все держать под контролем, не пропускать удары, проводить «джебы» (короткий удар рукой), проводить левые удары сбоку. И как раз такие удары и проходили. Плюс были рекомендации наращивать темп в конце боя — в 10, 11, 12 раундах. Но, думаю, что не справился с этим. Так, что какую-то супер-оценку не могу себе поставить. Хотя тренер сказал, что отбоксировал на твердую четверку.

— Дмитрий, с кем будет следующий поединок по защите титула чемпиона мира? Сейчас много разговоров на предмет возможных претендентов…

— Да, это только разговоры. Они были и будут. Вопрос по сопернику — это уже больше к нашей команде. Моя задача — хорошо восстановиться и ждать новую цель и новые задачи.

— После боя на ринге вас поздравили сыновья — 11-летний Мирон и младший 9-летний Никон. Что сказали отцу?

— Мирон сказал, что нужно было нокаутировать соперника, «положить» его. Это такие детские эмоции, - сказал с улыбкой Дмитрий Бивол.

ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ

— На РМК-Арену я со своими коллегами приезжаю довольно часто. И всегда вижу, как двигается строительство. Открытие все ближе и ближе, — включился в разговор президент Академии единоборств РМК, капитан команды «Архангел Михаил» Иван Штырков. — Арена, как точно заметил Дмитрий, и, как и все объекты, которые строит Русская медная компания, будет центром притяжения для челябинцев и гостей мегаполиса. Уверен, что на открытии в арене проведут крупный турнир по единоборствам. И я не против участвовать в нем не только, как один из организаторов, но и как действующий спортсмен.

Президент Академии единоборств РМК, капитан команды «Архангел Михаил» Иван Штырков. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

— Как действующий спортсмен, на что обратили внимание здесь на арене?

— Я вижу, что здесь все создаётся для людей. Для взрослого и молодого поколений. Как спортсмен могу заметить, что важно именно то современное оборудование, инвентарь, которым будет наполнена новая арена. Это касается и фитнеса и единоборств. Я лично принимаю участие в оснащении площадок под единоборства. Здесь будет все самое лучшее. Конечно, большой плюс — это медицинский центр, который будет работать в арене.

— На РМК-Арене будет располагаться своего рода филиал команды «Архангел Михаил», которая базируется в Екатеринбурге?

— Мне не нравится слово филиал. Назовем это челябинским клубом «Архангелом Михаилом». На Урале, в других регионах страны довольно много хороших бойцов, которые хотят выступать в нашей команде. А все из-за того, что мы стараемся создавать максимально комфортные условия. Это касается всего цикла подготовки, проведения турниров, участия в турнирах, медицинского обеспечения, включая восстановление, реабилитацию. Это можно назвать одним словом — профессиональный подход. И в РМК-Арене для южноуральских ребят также будут созданы такие условия.

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