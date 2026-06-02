«На проекте я почувствовал любовь и влюбился сам»: колдун Артем Бесов стал победителем 25-й «Битвы экстрасенсов»

Фото: Битва экстрасенсов / ВКонтакте, Артем Бесов / ВКонтакте

Скромный колдун из Златоуста Артем Бесов стал победителем 25 сезона «Битвы экстрасенсов». Мужчина получил знаменитый трофей «Синюю руку» и, конечно же, любовь фанатов. Голосование за медиумов завершилось в первый день лета, в тот же день прошли съемки финала шоу. Об этом КП-Челябинск сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

В эфире награждение покажут только в эту субботу, 6 июня. В своих социальных сетях Артем пока тоже не поделился впечатлениями. Но перед оглашением результатов он нервничал и признался:

– Волнение разрывает изнутри.

Это произошло еще перед самым последним испытанием, которое уже показали в шоу 30 мая. Тогда четверым финалистам нужно было выбрать заряженный пистолет. С заданием справилась только медиум Анжела Гома.

– Я предвидел заранее, что Анжела выстрелит сегодня, – сказал тогда Бесов.

Перед финальным голосованием каждому из экстрасенсов разрешили обратиться к своим зрителям. Бесов обратился к своим фанатам с трогательной речью:

– Я пришел сюда бороться, испытывать себя и доказывать. А почувствовал любовь. У меня в жизни почему-то так складывается, что ко мне равнодушно не относится никто: либо любят, либо ненавидят. Мне тяжело принимать любовь, считал, что я недостоин ее. И когда я находился в проекте, мой мир перевернулся, я почувствовал любовь и поддержку большого количества зрителей и влюбился сам: влюбился в «Битву», в жизнь, в телезрителей, в героев испытаний. Конечно, я хочу испытать эмоции и от победы.

У Артема Бесова был непростой путь. КП-Челябинск рассказывает его в этой статье.

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