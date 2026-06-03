«С великой Победой, товарищи!»: школьник из Бродокалмака передал в музей номер «Комсомолки» от 9 мая, который его семья хранила 81 год

Егор Кемаев передал газету музею имени Дмитрия Семеновича Свинина при МОУ «Бродокалмакская СОШ» экземпляр «Комсомолки» от 9 мая 1945 года. Фото: Бродокалмакская библиотека/Вконтакте

Фонд школьного краеведческого музея в селе Бродокалмак пополнились уникальным экспонатом. Школьник Егор Кемаев передал в дар подлинный экземпляр газеты «Комсомольская правда» от 9 мая 1945 года.

Этот номер – живой голос эпохи. Четырехполосный выпуск открывается словами: «С великой Победой, товарищи! Да здравствует великий Советский народ, народ-победитель!». На пожелтевших от времени, но отлично сохранившихся страницах напечатаны Акт о безоговорочной капитуляции, Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Днем Победы, поздравление Иосифа Сталина советскому народу, а также репортажи и очерки, отражающие всенародное торжество.

Удивительную сохранность раритета обеспечила его бывшая владелица – Мария Николаевна Потысьева, заслуженный ветеран труда. Десятки лет она бережно хранила газету в картонной папке.

– Бабушка выписывала много различных газет и журналов, она всегда ждала почтальона, – рассказывает внучка Мария, которой реликвия была передана еще в 2020 году. – Газету она отдала мне вместе с семейными альбомами. Лет пять-шесть, может, даже дольше она хранилась у нас.

Сама Мария Николаевна – человек удивительной судьбы. В годы войны, в 1944 году, она пришла на Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), переориентировавший производство для нужд фронта. В цех ее позвал отец, и о своем выборе она не пожалела ни разу. За более чем 40 лет труда завод стал для нее вторым домом. Она удостоена свыше 10 наград как ударник труда, победитель соцсоревнований и труженик тыла.

Ветеран основала настоящую трудовую династию Потысьевых. Трое ее сыновей в разные годы работали на ПНТЗ: старший Яков трудился в ремонтно-механическом и трубоволочильном цехах, средний Николай выбрал ТПЦ № 1, а младший Александр работал в ремонтной бригаде. Сейчас профессию металлурга осваивает внук Сергей, который уже 26 лет трудится слесарем-ремонтником.

Год назад у Марии Николаевны родился праправнук. Род Потысьевых, в котором 10 внуков и 22 правнука, остается для села и завода примером невероятного трудолюбия, преданности профессии и жизнерадостности. Теперь частица этой семейной истории и великой истории страны останется в школьном музее.

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