Плуг на дне океана и сканеры на КПП: ижевские инженеры удивили гидравликой нефтянников Ноябрьска

Главный инженер компании стал участником бизнес-тура в Ноябрьск и Сургут.

С 18 по 22 мая на карте деловых коммуникаций России появилась еще одна яркая точка. Совместная инициатива челябинского филиала ИД «Комсомольская правда» и администраций двух городов — Ноябрьска и Сургута — превратилась в масштабный бизнес-тур. Если Сургут принимал южноуральских промышленников уже в четвертый раз, подтверждая статус сложившейся деловой площадки, то для администрации Ноябрьска этот опыт стал пилотным, но от того не менее успешным.

В составе сводной делегации, помимо руководителей промышленных предприятий Южного Урала, а также представителей туристической отрасли Краснодарского края и Республики Крым, работала и делегация из Ижевска Удмуртской Республики. Завод гидравлического оборудования «Донвард» — предприятие с двадцатилетним опытом, полным циклом производства и проектами, которые реализуются от Калининграда до Сахалина.

Собственное производство

На круглом столе в Ноябрьске главный инженер компании Константин Широбоков презентовал механизмы, без которых не обходится ни одно современное предприятие: гидроцилиндры и станции управления, аутригеры для спецтехники, испытательные стенды для газовых баллонов, пневмогидравлические аккумуляторы, ножничные столы и уплотнители. Каждое изделие собственного производства — с запасом прочности 2,5.

— Снаружи цилиндр как цилиндр. Но один проработает десять лет, а наш может прослужить и 25 лет. Потому что мы закладываем запас прочности 2,5. И это касается не только цилиндров, но и станций, опор, столов. Плюс решаем нестандартные задачи — делаем то, чего нет в каталоге.

Завод гидравлического оборудования «Донвард» почти четверть века работает над сложными проектами по всей стране. Фото: пресс-служба Донвард.

«Донвард» — участник машиностроительного кластера, член отраслевых ассоциаций Удмуртии и Национальной газомоторной ассоциации. Это позволяет компании быть в курсе тенденций и предлагать широкий спектр гидравлики для разных отраслей.

Один из самых необычных проектов предприятия — гидроцилиндры для специального кабельного плуга. Агрегат работает на дне океана, прокладывая траншеи глубиной до метра, в которые затем укладывают коммуникационные кабели. Оборудование работает в соленой воде, под высоким давлением, в условиях, где ремонт сделать практически невозможно.

Второй пример — гидроприводы для мобильных инспекционно-досмотровых систем. Такие комплексы стоят на контрольно-пропускных пунктах и сканируют грузовики рентгеном, позволяя определить содержимое без вскрытия. Гидравлика приводит в движение сканирующие механизмы — от точности их работы зависит безопасность на границах и режимных объектах.

У компании есть и другие необычные проекты. Например, гидравлика для проходческой машины, которая строит метро: управление и передвижение агрегата обеспечивает электрогидравлический привод, спроектированный и изготовленный в Ижевске. Всего гидрофицировано шесть таких машин. Или поставка 23 гидроцилиндров для подземной буровой установки: каждый отвечает за подъем стрелы, поворот и фиксацию шасси. Цилиндры работают в тяжелых условиях — высокая температура, влажность, запыленность. Специальные уплотнения выдерживают ударные нагрузки и предотвращают утечки. Заказчик получает меньше простоев и выше точность бурения.

В рамках визита прошел обмен контактами с представителями нефтегазовых компаний и производителями из Челябинской области. Фото: пресс-служба Донвард.

Продукция «Донвард» применяется в тяжелом машиностроении — при создании и модернизации прессов, станков и подъемно-транспортного оборудования. В промышленности гидравлика управляет рабочими узлами автоматических станков (например, ленточнопильных). А в нефтегазовой отрасли и автосервисе изделия компании используют в комплексах для освидетельствования газовых баллонов.

— Работаем по всей России: от Калининграда до Сахалина, от Владикавказа до Мурманска, — рассказывает Константин Широбоков. — Стараемся охватить все отрасли, где гидравлика нужна. И география расширяется: были бизнес-миссии в Узбекистане, есть наработки по Казахстану, специалисты ездили в Беларусь.

Деловой подход

В Ноябрьске бизнес-тур, по словам главного инженера компании, прошел продуктивно. Гостей принимали на высоком уровне: экскурсии по производственным объектам, живое общение с техническими специалистами, заинтересованные вопросы от потенциальных заказчиков.

— В Ноябрьске отработали на «пять с плюсом», — говорит Константин Широбоков. — Администрация города и руководители местных предприятий сделали все, чтобы делегация максимально эффективно использовала отведенное время.

По итогам круглого стола участники обменялись контактами и достигли предварительных договоренностей о дальнейшем сотрудничестве. Ижевские инженеры нашли потенциальных заказчиков среди нефтегазовых компаний, а также познакомились с производителями из Челябинской области — Троицким Тракторным Заводом, НПО «Матикс» и другими.

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