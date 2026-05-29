«В песках Кара-Кумов» (1963 г.), посвященная строительству газопровода «Бухара-Урал» — одна из центральных работ выставки. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В июле этого года исполняется сто лет со дня рождения Василия Андреевича Неясова (1926-1984), выдающегося советского художника, большая часть жизни и творчества которого прошли на Южном Урале. Считается, что с его работ в челябинском искусстве начался исторический и монументальный жанр — за умение создавать многофигурные полотна крупного формата со сложной композицией в духе русской классической школы его в среде искусствоведов даже называют «уральским Суриковым».

Сочетание героического и интимного в творчестве художника нашло отражение и в структуре экспозиции. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинском государственном музее изобразительных искусств 29 мая открылась выставка работ Василия Неясова «Мастера искусств». В собрании ЧГМИИ сегодня находятся 34 его полотна, из которых 19 перед выставкой прошли реставрацию. В основном, это — масштабные, эпические картины ударного труда на производстве, рекордных урожаев в полях и других грандиозных свершений в духе социалистического реализма. Одним из первых Неясов обратился к теме истории горнозаводского Урала, труда уральских рабочих до революции 1917 года.

С интересом осмотрел выставку замдиректора областного госархива Николай Антипин. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще четыре десятка работ на экспозицию предоставила семья Василия Андреевича. Среди них преобладают спокойные умиротворенные пейзажи и портреты. Мастер с большой любовью и вниманием писал своих близких: родителей, супругу, детей — их портреты тоже можно увидеть на выставке. На ее открытии дочери художника, Ольга Гладышева и Наталья Хохлова рассказали, как жил и работал их отец.

Дочери художника, Ольга Гладышева и Наталья Хохлова, позировали ему и для собственных портретов, и как персонажи других его работ. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

— Свои работы он всегда писал с натуры, придумывал уникальные прогрессивные технические решения, был очень мощным колористом, очень тонким портретистом, настоящим композитором — это наш, уральский Суриков. Умел всё: когда с квартирами было тяжко, мастерских не было, он построил дом с мастерской здесь, в Челябинске, в Колхозном поселке. И собрал там вокруг себя других художников, целую коммуну, которую так и называли — «Неясовская слобода». Благодаря ему этот поселок был газифицирован одним из первых в городе. А газ туда пришел именно по той трубе «Бухара-Урал», которая изображена на его картине «В песках Кара-Кумов», — рассказала Ольга Гладышева.

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Несколько работ Неясова на выставке посвящены его родной Мордовии. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Выставка «Мастера искусств: Василий Андреевич Неясов» будет работать в Челябинском государственном музее изобразительных искусств до 16 августа (6+).

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