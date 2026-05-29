«Слон» - это не «кот в мешке»

«Слон» — это широкая линейка автомобильной спецтехники. Фото: АСТ «Слон».

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Доверительные, взаимовыгодные отношения, открытость и личные знакомства, которые формируются во время встреч и переговоров. Все это про визиты предпринимателей к коллегам в различные регионы России. Именно прямой диалог, как показывает практика, наиболее эффективен и интересен для развития экономического сотрудничества.

Спецтехника завода «Слон» поставляется и в Северные регионы страны. Фото: АСТ «Слон».

Об этом рассказал ведущий специалист миасской компании АвтоСпецТехника «Слон» Максим Кудашев после делового визита в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа - в Сургут и Ноябрьск.

Здесь делегация руководителей и специалистов южноуральских предприятий встретилась с коллегами из профильных компаний, с первыми лицами администраций муниципалитетов и торгово-промышленных палат.

Завод «Слон» постоянно модернизирует свои производственные мощности. Фото: АСТ «Слон».

Максим Кудашев, рассказывая об итогах визита, подчеркнул важность таких прямых, личных встреч, знакомств не только с производственными площадками и возможными вариантами сотрудничества, но и непосредственно с руководителями и представителями того или иного бизнеса.

ЛИЧНЫЕ КОНТАКТЫ

– Сегодня, я считаю, такие поездки очень важны. Правильно замечено – «если хочешь, чтобы предложение «заглохло» – позвони». И напротив. В бизнесе часто как бывает: позвонили или выслали коммерческое предложение на электронную почту или в мессенджер. Сегодня такие варианты развития бизнеса очень даже процветают. Да, современно, да, мобильно. Но, что скрывать – здесь есть много «подводных камней», и даже мошеннических схем. Приобретать «кота в мешке» – это плохой бизнес. Мы ничего не скрываем, уверены в качестве нашей спецтехники, предлагаемых грузовых автомобилей. Всегда открыты для встреч и прямых диалогов, – подчеркнул Максим Кудашев. – Как пример: после визита, уже на следующий день мне позвонили специалисты одного из коммунальных предприятий Сургута, заинтересованные в приобретении специальной спецтехники (вакуумной машины АКН). Сразу отмечу, – сегодня требования и регламенты работы, в том числе и в коммунальной сфере, кардинально меняются. Образно говоря, старенькие «ЗИЛы» с такими уже «уставшими» цистернами по закону и новым правилам уже фактически нельзя эксплуатировать. И это касается всех производственных сфер, включая нефтегазовый, строительный и другие сектора экономики. Здесь мы также предлагаем и варианты модернизации грузовой техники. К примеру, если в той или иной компании, скажем, простаивает грузовой авто, то мы можем переоборудовать и доработать его, сделав из этой техники спецтехнику нужного сегмента... Поэтому спрос на такую спецтехнику на базе грузовых авто постоянно растет. И мы готовы удовлетворить такой спрос, обладая собственной современной производственной базой. Уже в этом году приступаем к запуску новой производственной площадки. Площадь новых цехов составляет более 4000 квадратных метров. Производство укомплектовано грузо-подъемными механизмами (кран-балки, межцеховые телеги), есть заготовительный и сварочный участки, современные мощные станки с ЧПУ (станок лазерной резки металла, гидравлический пресс, четырехвалковые вальцы, токарные и фрезерные станки), дробеструйные и окрасочно-сушильные камеры, складские площади, участок автосборки на одновременную сборку 10 автомобилей, грузовая мойка и станция водоиспытания автоцистерн.

«Слон» — это широкая линейка автомобильной спецтехники. Фото: АСТ «Слон».

Безусловно, налаживание межрегионального сотрудничества на уровне деловых встреч, прямых переговоров, открытые диалоги, непосредственно на производственных площадках, в администрациях муниципалитетов помогают развивать и налаживать взаимовыгодные, экономические, производственные связи.

ДЛЯ СПРАВКИ

Компания АвтоСпецТехника «Слон» уже дано и успешно работает на рынке производства и реализации спецтехники различного направления на базе шасси Урал, КАМАЗ, МАЗ, Shacman, FAW и других автомобилей. Это вакуумные машины, автотопливозаправщики, пищевые автоцистерны, бензовозы, автоцистерны: для нефти, для техводы, для кислот, самосвалы, вахтовые автобусы, автофургоны и ремонтные мастерские... И это далеко не весь перечень возможностей предприятия. Вместе с тем, компания готова поставлять и грузовую и прицепную технику ведущих отечественных производителей.

Доставка по России и в страны СНГ удобным для вас способом: самовывоз, автоперегон (нашими водителями), перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки: при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня, при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

Завод «Слон» работает с ведущими автозаводами, оснащая автомобили различной спецтехникой. Фото: АСТ «Слон»

Еще больше информации на сайте АСТ «Слон»: astslon.ru

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