Задолжал детям 1 млн, но предложил кормить обедами: известный повар-финалист кулинарного шоу скрывался от приставов, но те заманили его фейковым заказом на юбилей

Мужчина признался, что платить алименты ему не с чего - бизнес не приносит прибыли Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Финалист известного кулинарного ТВ-шоу из Магнитогорска оказался мастером не только по приготовлению блюд, но и по неуплате алиментов. За несколько лет он задолжал двум своим детям почти миллион рублей и предлагал расплатиться обедами. Поймать «звездного» должника оказалось не так просто. Повестки он игнорировал, на связь не выходил. Судебному приставу ничего не оставалось, как взять кулинара хитростью – пришлось написать ему в социальных сетях под видом клиента и заказать блюда для праздника. Теперь же мужчине грозит реальный срок – на него завели уголовное дело.

Помогать бывшей жене и платить алименты на детей кулинар должен был еще с 2019 года. Тогда суд решил, что отец должен отдавать 33% своего дохода. На тот момент накапало уже несколько сотен тысяч долга. Но платить мужчина не спешил. Три года назад приставы получили исполнительный лист и принялись за работу. Арестовали счета, запретили ездить за границу, ограничили водительские права, искали его по месту работы и просили добровольно прийти на прием. Все оказалось тщетно: на встречи кулинар не приходил, официально нигде не работал, да и денег на счетах не было. Сначала его оштрафовали и отправили на обязательные работы. Это не помогло. Тогда-то мужчину признали уголовником, и суд назначил ему исправительные работы. Отработать долги перед детьми мужчине предложили на месте разнорабочего в школьной столовой. Но от такой работы он с гордостью отказался, сообщив, что работа вовсе не его полета. К тому времени мужчина полностью окунулся в кулинарию. Открыл свой бизнес и готовил на заказ блюда для разных праздников и торжеств. А в 2026 году и вовсе принял участие в съемках популярного шоу на федеральном канале и дошел до финала.

Пока он покорял телезрителей и популярных шеф-поваров на ТВ своими изысканными рецептами, его собственные дети продолжали сидеть без денег от отца. За 7 лет он выплатил лишь 67 тысяч рублей.

После полного отказа от исправительных работ суд назначил мужчине принудительные работы разнорабочим в исправительном центре. Приставы добились возбуждения нового уголовного дела за повторную неуплату алиментов. Повестки кулинар снова игнорировал, и тогда пришлось доставлять его в отдел обманом и хитростью. Пристав притворилась клиенткой, написала мужчине в социальных сетях с просьбой приготовить блюда для празднования юбилея. Назначила встречу, чтобы обсудить меню. Оттуда горе-кулинара забрали в отдел для допроса.

Он признался, что платить алименты ему просто нечем: зарабатывает он не постоянно, бизнес не приносит прибыли, перебивается с копейки на копейку. Он пытался договориться с бывшей женой и предложил необычный вариант решения проблемы – кормить детей обедами… Женщину это не устроило.

Сейчас, по данным ГУФССП России по Челябинской области, долг кулинара перед детьми вырос до 990 тысяч рублей. Он внесен в реестр злостных неплательщиков. Новое уголовное дело уже рассматривается в суде. А учитывая, что предыдущее наказание он благополучно проигнорировал, шансы на реальный срок возрастает. По уголовной статье за неуплату денег на содержание детей может грозить арест до 3 месяцев или лишение свободы до 1 года.

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