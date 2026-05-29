Бюджет под общественным контролем

Заключение от четырех ведущих челябинских вузов представила Общественная палата Челябинска. Фото: Максим Власов.

Челябинская городская Дума провела публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за 2025 год. Основные параметры и итоги по расходам озвучили представители администрации. Также оценку провели Контрольно-счетная палата и Общественная палата города.

— С привлечением общественности мы обсудили вопросы, связанные с бюджетом Челябинска, посмотрели динамику развития в сравнении с 2024 годом, — прокомментировал председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков. — Бюджет увеличился почти на 4 миллиарда рублей. Более 72% расходов — это социальная сфера: образование, культура и спорт. Если отойти от цифр, мы видим, как преображается наш город, появляются новые спортивные сооружения, ремонтируются школы: обновляются спортзалы, обновляются компьютерные классы, переоснащаются библиотеки. Общественники представили доклад в разрезе других городов-миллионников. На этом фоне мы выглядим достойно.

Сергей Буяков отметил социальный характер бюджета города. Фото: Максим Власов.

Акцент на образовании

Итоговые параметры бюджета в 2025 году озвучила председатель комитета финансов Челябинска Виктория Шин. Доходы составили 70,5 миллиарда рублей, а расходы - 72,2 миллиарда. Таким образом, бюджет был исполнен с дефицитом в 1,7 миллиарда рублей.

Налоговые и неналоговые поступления составили 29,6 миллиарда рублей, что на 3 миллиарда больше, чем в 2024 году. Такой рост связан в первую очередь с увеличением сборов по налогу на доходы физических лиц и по упрощенной системе налогообложения. Объем безвозмездных перечислений составил 40,9 миллиарда рублей.

— Большая часть бюджета была направлена на сферу образования, — рассказал подробнее о социальных расходах заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев. — Итоговая цифра — 35,6 миллиарда рублей. Дополнительно в течение года выделялись средства на выполнение наказов избирателей, организацию питания в связи с увеличением стоимости, на повышение оплаты труда сотрудников, ремонты. Дополнительно зашли в систему пять дошкольных учреждений, две школы поселков Западный и Пригородный. Рост заработной платы по итогам 2025 года по педагогическим работникам составил 14,2%.

Особое внимание уделялось антитеррористической защищенности учреждений образования. В школах восстанавливали ограждения, ставили камеры, системы экстренного оповещения, системы контроля и управления доступом.

Для будущих экономистов публичные слушания - это возможность участвовать в управлении городом уже сегодня.

В 2025 году в городе работало несколько муниципальных программ. Они касались государственной политики в системе образования, развития дорожного хозяйства, социальной поддержки населения, сохранения и развития культуры и спорта. По национальным проектам в Челябинске было построено 1,36 км дорог, еще более 24 км отремонтировано, выполнен капитальный ремонт теплотрассы и благоустроено 14 общественных территорий.

О результатах расселения граждан из аварийного жилищного фонда рассказала председатель КУИЗО Анастасия Лаптиева.

— В реестре аварийного жилищного фонда города на начало 2025 года учитывалось 134 многоквартирных аварийных дома, — сказала Лаптиева. — В отношении 26 аварийных домов и трех непригодных для проживания помещений переселение завершено в полном объеме. В результате переселено 350 семей — это 754 человека, что в 3,6 раза больше, чем было переселено за 2024 год.

Один многоквартирный дом был расселен благодаря программе комплексного развития территорий. Договор был заключен в 2023 году. Расселили еще один дом, который не был признан аварийным, но его износ составлял 70%. Благодаря КРТ экономия бюджета составила 93 млн рублей.

Мнение экспертов

Свое заключение представила временно исполняющая полномочия председателя Контрольно-счетной палаты Челябинска Ирина Абакумова. После проверки КСП подтвердила достоверность годового отчета.

— В целом годовой отчет сформирован в соответствии с требованиями законодательства, изложенные данные достоверны, — сказала Ирина Абакумова. — По результатам проведенного комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям комплекса досудебных и судебных мероприятий в 2025 году в бюджет города поступило 276 млн рублей, что в полтора раза превышает показатель 2024 года. Отмечается увеличение освоения объема межбюджетных трансфертов. Общий остаток, неиспользованный в 2025 году, в 13 раз ниже аналогичного показателя прошлого года.

По итогам проверки КСП представила предложения и рекомендации органам, которые занимаются планированием и администрированием бюджетных средств.

Контрольно-счетная палата подтвердила достоверность годового отчета. Фото: Максим Власов.

Мнения ученых-экономистов сразу нескольких вузов собрала Общественная палата Челябинска. Доктор экономических наук Наталья Коротина обратила внимание на ярко выраженную социальную направленность расходов: на сферу образования, социальную политику, физкультуру со спортом и культуру в 2025 году направили 52,2 миллиарда рублей, что составляет 72,3% от всех расходов. Кроме того, в рамках муниципальных программ были реализованы три нацпроекта — «Инфраструктура для жизни», «Молодёжь и дети», «Семья» — на общую сумму 4,4 миллиарда рублей.

— Необходимо отметить высокое качество исполнения бюджета, — прокомментировала Наталья Коротина. — Доходы выполнены полностью с превышением 0,8%. В целом исполнение составило 97,6%. Также наблюдается изменение структуры доходов. За последние шесть лет мы видим увеличение доли налоговых, неналоговых доходов и снижение доли безвозмездных поступлений. Это отражает устойчивость бюджета и повышение его самостоятельности.

Также эксперты сравнили данные Челябинска с другими городами-миллионниками, такими как Нижний Новгород, Красноярск, Омск, Уфа, Самара и Пермь. Например, по доходам на душу населения столица Южного Урала находится на третьем месте с показателем 59 тысяч 733 рубля.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета — обязательная процедура, которая закреплена законом. В ней может принять участие любой житель Челябинска и направить свои вопросы. После утверждения отчета документ будет опубликован в установленном порядке.