Техника, которая решает поставленные задачи

Техника с маркой «ТТЗ» работает во многих уголках страны. Фото: «ТТЗ»

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Троицкий тракторный завод давно и успешно работает на рынке производства и реализации колесной тракторной техники высоких тяговых классов, выпуская дорожно-строительную, промышленную, а также технику специального назначения - серийно и по индивидуальным заказам.

Сегодня техника ООО «ТТЗ» с маркой «Станислав» работает площадках таких ведущих компаний, как «Газпром», «Транснефть», «Алроса», «Сургутнефтегаз», «Россети» и других промышленных холдингах и предприятиях, в том числе, сложных климатических условиях, при низких температурных режимах.

ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Нефтегазовый сектор – одно из направлений работы Троицкого тракторного завода. Недавний визит специалистов предприятия в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа – в Сургут и Ноябрьск были посвящены налаживанию прямого сотрудничества между предприятиями регионов.

Елена Мерчева (на фото — вторая слева) в составе южноуральской делегации во время визита. Фото: предоставлено КП-Челябинск

Руководитель отдела сбыта Троицкого тракторного завода Елена Мерчева отметила, что специалисты предприятия нередко выезжают с деловыми визитами в различные регионы страны, ведут прямые переговоры с руководителями компаний Южного Урала, представляют свою отечественную продукцию, выгодные варианты сотрудничества. И такие встречи приносят свои результаты.

– В Сургуте мы встретились с руководителями торгово-промышленной палаты, побывали в Индустриальном парке «Югра». И в Ноябрьске и Сургуте посетили целый ряд промышленных предприятий. Презентации компаний, встречи, прямые переговоры о вариантах сотрудничества, – все это работа на перспективу, на сегодняшние и долгосрочные контракты. Важно, что мы на месте видим потребности и особенности работы тех или иных предприятий, и уже на месте предлагаем варианты сотрудничества – варианты комплектаций, модельный ряд, изготовление по индивидуальным заказам. Будь это бульдозеры, погрузчики, трактора с различным навесным оборудованием, маневренные тягачи (для железнодорожных путей), дорожно-строительная техника, различное оборудование. Особенность работы Троицкого тракторного завода в максимальной локализации производства, когда у нас на одной площадке изготавливается большинство компонентов, узлов, включая навесное оборудование, кабины. Речь идет о импортозамещающей технике различного назначения. И такие встречи, переговоры помогают и нам совершенствовать, модернизировать технику «Станислав». Так, наших потенциальных партнеров во время визита заинтересовал вариант оснащения наших двигателей системой, позволяющей работать на газовом топливе. Это решаемый вопрос. И наши инженеры и конструкторы уже работают над этой задачей. Через некоторое время мы предложим на рынок и такой вариант комплектации, – прокомментировала некоторые итоги визита Елена Мерчева.

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ

Безусловно, налаживание сотрудничества между предприятиями регионов, объединение ресурсов, обмен опытом, реализация совместных проектов, позволяет находить наиболее взаимовыгодные варианты развития, укреплять экономические связи. Отвечая на сегодняшние экономические вызовы, российские регионы становятся ближе. Промпредприятия, объединив усилия, стремятся не только повысить свою конкурентоспособность, тем более, когда речь идет о технике отечественного производства.

ДЛЯ СПРАВКИ

Тракторная техника «Станислав» производства ООО «ТТЗ» - это передовые технологии машиностроения, воплощенные в надежных машинах, позволяющих решить все поставленные задачи.

Производственная линейка включает в себя бульдозерное, снегоочистительное, фрезерно-роторное, плужное, погрузочное, опороперевозочное и другую технику и оборудование. Техника оснащеется, в том числе, и двигателями ЯМЗ.

Подробнее на официальном сайте Троицкого тракторного завода: ttz-ural.ru

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