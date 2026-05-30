Детей угостят любимым лакомством бесплатно. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне Дня защиты детей в Магнитогорске пройдет фестиваль мороженого. Самый сладкий праздник развернется на площадке городского курорта «Притяжение» уже 31 мая. В это же день фестиваль мороженого пройдет в Сатке (на площади перед ДК «Магнезит»), а вот в Челябинске «ЕдиноРожок» пройдет в следующую субботу, 6 июня.

Программа фестиваля мороженого «ЕдиноРожок» в Магнитогорске 31 мая 2026

Юных гостей и их родителей ждет насыщенная программа, ведь «ЕдиноРожок» объединили с фестивалем «Движения Первых». Праздник мороженого продлится пять часов – начнется в 12:00, а закончится в 17:00. На протяжении этого времени дети будут участвовать в разных активностях. За выполнение заданий им будут давать фишки, которые можно будет обменять на бесплатное мороженое.

Организаторы обещают насыщенную программу с анимацией и интерактивными зонами по всей территории курорта. Также для детей подготовят 10 000 порций бесплатного мороженого!

Парк «Притяжение» опубликовал общую афишу двух фестивалей. Конкурсная программа начнется уже в 10:00 – в амфитеатре. У фонтана «Стальное сердце Родины» с 12:00 до 15:00 каждый час будут запускать краски для яркого холи-шоу.

На других площадках курорта будут работать творческие кластеры и фотозоны, юным зрителям покажут несколько спектаклей.

Любителей активного отдыха ждут беби йога, зумба и семейная гонка на катамаранах. Правда, это все пройдет на пляже, вход на который платный.

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