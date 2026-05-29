Ракетную опасность в Кургане объявили 29 мая. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

29 мая в 17:08 в Курганской области объявлен режим ракетной опасности, сообщили в РСЧС по региону и в правительстве. Рассказываем, что известно на данный момент.

Режим ракетной опасности в Курганской области 29 мая 2026

О введении режима ракетной опасности стало известно 29 мая в 17:08. Сначала информацию опубликовали на странице правительства Курганской области, чуть позже - в официальном паблике РСЧС в МАХ.

Власти призвали горожан укрыться в помещениях без окон и подвалах до получения информации об устранении опасности.

- Возможно снижение скорости интернета, - добавили в ведомстве. - Сохраняйте спокойствие.

В соцсетях и СМИ сообщается о сигналах сирены.

Что означает режим ракетной опасности, который ввели в Курганской области 29 мая 2026

Режим «ракетная опасность» свидетельствует о приближающейся угрозе с неба. Его вводят в ситуациях, когда существует вероятность поражения ракетами, беспилотниками или иными летательными аппаратами с боезарядом.

В Курганской области ранее такой режим объявляли 5 мая.

Что делать при угрозе атаки БПЛА

Есть четкий алгоритм поведения при объявлении ракетной опасности. Ранее руководитель регионального ситуационного центра Андрей Плюхин напомнил, что в населенных пунктах региона есть временные укрытия.

- Если вы находитесь на открытой местности, избегайте скопления людей. Укройтесь в ближайшем здании, паркинге. Если их нет - укрытием могут служить ямы, канавы. Если вы находитесь в транспорте, покиньте его и укройтесь в помещении, - объяснил он.

Если вы находитесь дома, то отойдите от окон, перекройте газ, воду, выключите свет. Укрыться лучше в помещении без окон, например, в ванной или коридоре. Спуститесь в подвал или на нижние этажи, не пользуйтесь лифтом. В укрытие рекомендуют взять документы, воду, лекарства.

Также власти напоминают, что не стоит снимать на телефон работу ПВО, не стоит трогать обломки беспилотников, не использовать радиоаппаратуру и GPS вблизи места атаки. Если человек видит рядом с собой беспилотник – специалисты советуют по возможности бежать в сторону укрытия.

Когда отменят ракетную опасность в Курганской области 29 мая

Ракетную опасность в Курганской области отменили 29 мая в 19:16.

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